Νέα βίντεο και αναφορές UFO από το Πεντάγωνο [Videos]

Σύνοψη

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ξεκίνησε τη λειτουργία μιας νέας διαδικτυακής πύλης υπό την αιγίδα του AARO (All-domain Anomaly Resolution Office).

Η πλατφόρμα προσφέρει στο ευρύ κοινό πρόσβαση σε αποχαρακτηρισμένα βίντεο, φωτογραφίες και επίσημες κυβερνητικές αναφορές σχετικά με τα UAP (Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα).

Ενσωματώνεται ένας νέος, ασφαλής μηχανισμός αναφοράς, σχεδιασμένος αρχικά για την καταγραφή μαρτυριών από στρατιωτικούς, πιλότους και κυβερνητικούς υπαλλήλους.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες, ο όγκος των νέων δεδομένων είναι προς το παρόν περιορισμένος, με αρκετά βίντεο να πάσχουν από χαμηλή ανάλυση ή έλλειψη επαρκούς τηλεμετρίας.

Το Πεντάγωνο εγκαινίασε επίσημα έναν νέο ιστότοπο, ο οποίος διαχειρίζεται από το All-domain Anomaly Resolution Office (AARO). Η πλατφόρμα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για την παροχή στο κοινό αποχαρακτηρισμένων πληροφοριών, βίντεο και επίσημων αναφορών σχετικά με τα Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP ή UFO αν θέλετε), επιτρέποντας την απευθείας μελέτη του υλικού από ερευνητές και πολίτες.

Η δημιουργία του συγκεκριμένου ιστοτόπου αποτελεί την απάντηση της αμερικανικής κυβέρνησης στην αυξανόμενη πίεση για διαφάνεια γύρω από το φαινόμενο των UAP. Οι νομοθέτες των ΗΠΑ, μέσω του National Defense Authorization Act, απαίτησαν τη δημιουργία ενός κεντρικού σημείου αναφοράς, όπου τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται και θα αναλύονται με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, μακριά από θεωρίες συνωμοσίας.

Το γραφείο AARO ιδρύθηκε ακριβώς για αυτόν τον σκοπό: την ενοποίηση των ερευνών που διεξάγονται από διάφορους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Ναυτικό, Αεροπορία) και των υπηρεσιών πληροφοριών. Η νέα πλατφόρμα αναλαμβάνει να μεταφέρει αυτή την εσωτερική προσπάθεια στη δημόσια σφαίρα, φιλοξενώντας έναν κατάλογο περιστατικών που έχουν αξιολογηθεί, αναλυθεί και, τελικά, αποχαρακτηριστεί για δημόσια προβολή.

Η τεχνολογία πίσω από την καταγραφή των φαινομένων

Η μελέτη των UAP βασίζεται πλέον σε μετρήσιμα, τεχνικά δεδομένα και όχι αποκλειστικά σε ανθρώπινες μαρτυρίες. Ο εξοπλισμός που έχει καταγράψει τα περιστατικά τα οποία φιλοξενούνται στον νέο ιστότοπο αντιπροσωπεύει την αιχμή της στρατιωτικής τεχνολογίας αισθητήρων.

Τα περισσότερα οπτικά ντοκουμέντα προέρχονται από τα συστήματα ATFLIR (Advanced Targeting Forward Looking Infrared) που βρίσκονται εγκατεστημένα στα μαχητικά F/A-18 Super Hornet του Αμερικανικού Ναυτικού. Οι συγκεκριμένοι αισθητήρες καταγράφουν τη θερμική υπογραφή των αντικειμένων, επιτρέποντας τον εντοπισμό τους ακόμα και όταν δεν εκπέμπουν ορατό φως ή φέρουν συστήματα απόκρυψης ραντάρ.

Επιπλέον, η επιβεβαίωση της παρουσίας αυτών των αντικειμένων επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος ραντάρ AN/SPY-1, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος μάχης Aegis των καταδρομικών του Ναυτικού. Η σύντηξη δεδομένων μεταξύ των οπτικών καμερών, των υπέρυθρων αισθητήρων και των ραντάρ εμβέλειας είναι αυτό που καθιστά τα συγκεκριμένα βίντεο κρίσιμα για ανάλυση, καθώς εξαλείφει την πιθανότητα απλής οπτικής ψευδαίσθησης ή σφάλματος ενός μεμονωμένου αισθητήρα.

Τι δείχνουν τα νέα βίντεο και οι περιορισμοί τους

Παρά τη λειτουργία του ιστοτόπου, η αρχική συγκομιδή αρχείων ενδέχεται να μην ικανοποιήσει όσους αναζητούν αδιάσειστες, υψηλής ανάλυσης αποδείξεις. Μεγάλο μέρος του υλικού παραμένει θολό και στερείται κρίσιμης τηλεμετρίας στην οθόνη λόγω της ανάγκης απόκρυψης των πραγματικών δυνατοτήτων των αμερικανικών συστημάτων παρακολούθησης.

Για παράδειγμα, στα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα κλιπ, παρατηρούνται σφαιρικά ή κυλινδρικά αντικείμενα που κινούνται με ταχύτητες που, επιφανειακά, φαίνεται να αψηφούν την αεροδυναμική. Ωστόσο, οι αναλυτές του AARO υπογραμμίζουν ότι η έλλειψη παραθλάσεων θερμότητας ή επιφανειών ελέγχου πτήσης (φτερά, πτερύγια) δεν συνεπάγεται απαραίτητα εξωγήινη προέλευση. Πολλές από αυτές τις καταγραφές εξετάζονται υπό το πρίσμα του "parallax effect" (οπτική μετατόπιση), όπου η σχετική ταχύτητα του μαχητικού αεροσκάφους σε σχέση με ένα αργά κινούμενο αντικείμενο (όπως ένα μετεωρολογικό μπαλόνι) δημιουργεί την ψευδαίσθηση ακραίας επιτάχυνσης.

Ο νέος μηχανισμός αναφοράς περιστατικών

Μια από τις σημαντικότερες προσθήκες στον ιστότοπο είναι η ανάπτυξη μιας ασφαλούς φόρμας υποβολής αναφορών. Το σύστημα αυτό, στην πρώτη του φάση, είναι προσβάσιμο αποκλειστικά από τωρινούς ή πρώην υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης, μέλη των ενόπλων δυνάμεων και εργολάβους (contractors) που διαθέτουν την απαραίτητη εξουσιοδότηση ασφαλείας.

Ο μηχανισμός δημιουργήθηκε για να επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα: το στίγμα και τον φόβο των πιλότων να αναφέρουν ανωμαλίες στον εναέριο χώρο θεωρώντας ότι αυτό θα βλάψει την καριέρα τους ή την αξιολόγηση της ψυχικής τους υγείας. Το AARO λειτουργεί πλέον ως ανεξάρτητος αποδέκτης, προστατεύοντας τους μάρτυρες μέσω του συστήματος προστασίας πληροφοριοδοτών. Στις επόμενες φάσεις αναβάθμισης του ιστοτόπου, προβλέπεται η διάθεση ενός αντίστοιχου, απλοποιημένου μηχανισμού και για το ευρύ κοινό, επιτρέποντας σε πολίτες και εμπορικούς πιλότους να καταθέτουν οπτικό υλικό.

Η γεωπολιτική και τεχνολογική διάσταση

Η έμφαση στα UAP δεν προκύπτει αποκλειστικά από ακαδημαϊκό ή κοινωνικό ενδιαφέρον. Η πρωταρχική ανησυχία του Πενταγώνου αφορά την εθνική ασφάλεια. Η πιθανότητα τα καταγεγραμμένα αντικείμενα να αποτελούν συστήματα επιτήρησης ή drones προηγμένης τεχνολογίας, κατασκευασμένα από αντίπαλα κράτη (όπως η Κίνα ή η Ρωσία), καθιστά την ταυτοποίησή τους επιτακτική. Η κατανόηση της τεχνολογίας πρόωσης και των δυνατοτήτων διείσδυσης σε ελεγχόμενους εναέριους χώρους (όπως κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ή ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων) αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Το AARO συνεργάζεται στενά με τεχνολογικούς κολοσσούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα για την ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (Machine Learning), οι οποίοι θα μπορούν να φιλτράρουν αυτόματα τον "θόρυβο" από τα ραντάρ, ξεχωρίζοντας τα πτηνά και τα διαστημικά σκουπίδια από τα πραγματικά ανώμαλα αντικείμενα.

Με τη ματιά του Techgear

Η δημιουργία του ιστοτόπου του AARO αποτελεί αναμφίβολα ένα βήμα προς τον εκδημοκρατισμό των δεδομένων που αφορούν τα UAP. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ο στρατός διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της ροής των πληροφοριών. Τα βίντεο που φτάνουν στον ιστότοπο έχουν υποστεί αυστηρό φιλτράρισμα, επιβεβαιώνοντας πως ό,τι διαθέτει κρίσιμη στρατηγική αξία παραμένει βαθιά κλειδωμένο σε απόρρητους servers (SIPRNet). Παρόλα αυτά, η ύπαρξη μιας επίσημης, δομημένης πλατφόρμας αναγκάζει την επιστημονική κοινότητα να αντιμετωπίσει το ζήτημα με την απαραίτητη σοβαρότητα, παρέχοντας πρωτογενή δεδομένα - έστω και περιορισμένα - για ανάλυση, αφήνοντας πίσω τις εποχές της ερασιτεχνικής ουφολογίας.

