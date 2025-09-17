Η αλήθεια για το βάρος: Αν είσαι υπερβολικά αδύνατος ίσως είναι χειρότερο από το να είσαι υπέρβαρος

Σε έναν κόσμο όπου τα πρότυπα ομορφιάς και τα κοινωνικά μέσα προωθούν την ιδέα ότι το να είσαι αδύνατος είναι προτιμότερο από το να είσαι υπέρβαρος, νέα επιστημονικά ευρήματα έρχονται να ανατρέψουν τις κοινές πεποιθήσεις. Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι το να είναι κανείς υπερβολικά αδύνατος μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου περισσότερο από το να έχει υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI).

Η έρευνα, που παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση της European Association for the Study of Diabetes (EASD), εξέτασε στοιχεία υγείας 85.761 ατόμων, καταλήγοντας σε ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες αποκαλούν «fat but fit» ή μεταβολικά υγιείς υπέρβαρους. Ο BMI υπολογίζεται από το ύψος και το βάρος και κατηγοριοποιεί τα άτομα ως λιποβαρή (κάτω από 18,5), φυσιολογικού βάρους (18,5–25), υπέρβαρα (25–30), παχύσαρκα (30–40) ή υπερβολικά παχύσαρκα (πάνω από 40). Στη συγκεκριμένη μελέτη, η κατηγορία φυσιολογικού βάρους διαιρέθηκε σε κάτω φυσιολογικό (18,5–20), μέσο φυσιολογικό (20–22,5) και άνω φυσιολογικό (22,5–25).

Κατά τη διάρκεια πενταετούς παρακολούθησης, το 8% των συμμετεχόντων πέθανε. Οι ερευνητές σύγκριναν τη θνησιμότητα σε διαφορετικές κατηγορίες BMI με αυτή των ατόμων στην άνω φυσιολογική κλίμακα. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: τα λιποβαρή άτομα είχαν 2,73 φορές υψηλότερη πιθανότητα θανάτου, ενώ τα άτομα στο κάτω φυσιολογικό εύρος διπλάσια πιθανότητα και τα άτομα στο μέσο φυσιολογικό 27% υψηλότερη πιθανότητα σε σχέση με την άνω φυσιολογική κατηγορία. Αντίθετα, υπέρβαρα άτομα και αυτά με ήπια παχυσαρκία (BMI 30–35) δεν είχαν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σχέση με τα άτομα της άνω φυσιολογικής κλίμακας.

Αυτό υποδηλώνει ότι η υψηλή τιμή BMI δεν σχετίζεται απαραίτητα με αυξημένη θνησιμότητα μέχρι να φτάσει σε επίπεδα 35 και άνω, και ακόμα και τότε ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται μόνο ελαφρώς. Τα ευρήματα ήταν συνεπή ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο ή επίπεδο μόρφωσης. Τα υπερβολικά παχύσαρκα άτομα (BMI 40+) παρουσίασαν 2,1 φορές υψηλότερη πιθανότητα θανάτου από την άνω φυσιολογική ομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι μόνο οι ακραίες τιμές BMI συνδέονται σαφώς με μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η επικεφαλής ερευνήτρια Sigrid Bjerge Gribsholt εξηγεί ότι η υψηλή θνησιμότητα των λιποβαρών μπορεί να οφείλεται σε ασθένειες που προκαλούν απώλεια βάρους, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν το χαμηλό βάρος, αλλά η υποκείμενη ασθένεια αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου. Παράλληλα, άτομα με υψηλότερο BMI που ζουν περισσότερα χρόνια μπορεί να διαθέτουν προστατευτικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Οι ερευνητές σημειώνουν επίσης ότι η κατανομή λίπους είναι κρίσιμη για την υγεία. Ο Jens Meldgaard Bruun, συν-συγγραφέας της μελέτης, επισημαίνει ότι το σπλαχνικό λίπος, που συσσωρεύεται γύρω από τα όργανα στην κοιλιά, παράγει ενώσεις που επηρεάζουν αρνητικά τον μεταβολισμό. Αντίθετα, άτομα με ίδιες τιμές BMI αλλά με συσσώρευση λίπους σε γοφούς, γλουτούς και μηρούς μπορεί να μην αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας πρέπει να είναι εξατομικευμένη, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή λίπους και τυχόν ασθένειες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, ώστε να τεθεί κατάλληλο στόχο βάρους για κάθε άτομο.

Η μελέτη επαναφέρει στο προσκήνιο την αλήθεια για την υγεία και το βάρος σε έναν κόσμο όπου τα κοινωνικά μέσα προβάλλουν μη ρεαλιστικά πρότυπα. Επιβεβαιώνει ότι ο δείκτης BMI από μόνος του δεν δίνει την πλήρη εικόνα της κατάστασης υγείας ενός ατόμου, αν και παραμένει χρήσιμος ως γενικός δείκτης για την παχυσαρκία. Ταυτόχρονα, ενισχύει την ιδέα ότι το να είναι κανείς υπερβολικά αδύνατος μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο από το να είναι υπέρβαρος ή ελαφρώς παχύσαρκος.

