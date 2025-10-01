Η Amazon επανασυστήνει την Alexa με νέα σειρά Echo

Η Amazon παρουσίασε μια νέα γενιά συσκευών Echo στο ετήσιο event για το hardware της, δίνοντας έμφαση στη βελτιωμένη εκδοχή του ψηφιακού βοηθού της, Alexa+. Η αναβαθμισμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται ήδη σε εκατομμύρια νοικοκυριά μέσω του προγράμματος early access, και πλέον αποκτά υλική υπόσταση με τέσσερις νέες συσκευές: το Echo Dot Max, το Echo Studio, το Echo Show 8 και το Echo Show 11.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτήν τη νέα σειρά είναι να δείξει τις αυξημένες δυνατότητες της Alexa+, η οποία μπορεί να ανταποκρίνεται σε περισσότερες ερωτήσεις από ό,τι οι προηγούμενες εκδόσεις, να διαχειρίζεται πιο φυσικές συνομιλίες και να απαντά σε σύνθετα ερωτήματα. Σύντομα, θα ενσωματωθεί και ένα Alexa+ Store, όπου οι χρήστες θα μπορούν να ανακαλύπτουν υπηρεσίες από συνεργαζόμενες εταιρείες όπως Fandango, GrubHub, Lyft, Priceline, Taskrabbit, Thumbtack και Yahoo Sports. Παράλληλα, οι νέες συσκευές θα προσφέρουν καλύτερη διαχείριση των συνδρομών σε υπηρεσίες της Amazon, όπως το Amazon Music, το Amazon Kids+ και το Alexa Emergency Assist, δίνοντας τη δυνατότητα εξατομίκευσης της συνολικής εμπειρίας.

Στο επίκεντρο αυτών των νέων συσκευών Echo είναι τα chips AZ3 και AZ3 Pro, σχεδιασμένα αποκλειστικά από την Amazon. Η νέα γενιά επεξεργαστών διαθέτει AI Accelerator, που δίνει τη δυνατότητα στα μοντέλα να επεξεργάζονται δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στη συσκευή. Για το Echo Dot, το AZ3 βελτιώνει την ανίχνευση συνομιλιών από οποιοδήποτε σημείο του χώρου, φιλτράροντας παράλληλα τους περιβαλλοντικούς θορύβους. Η εταιρεία μάλιστα υποστηρίζει ότι η αναγνώριση της λέξης αφύπνισης είναι πλέον 50% πιο ακριβής.

Στις μεγαλύτερες συσκευές, το AZ3 Pro υποστηρίζει προηγμένα γλωσσικά μοντέλα και τεχνολογίες οπτικής επεξεργασίας. Εκεί προστίθεται και η πλατφόρμα Ominisense, που αξιοποιεί τον αισθητήρα 13 megapixel των Echo Show, καθώς και δεδομένα από ήχο, υπερήχους, Wi-Fi radar, επιταχυνσιόμετρο και CSI (Channel State Information). Με αυτή τη λειτουργία, η Alexa μπορεί να ανταποκρίνεται σε γεγονότα που συμβαίνουν στο σπίτι: για παράδειγμα, να υπενθυμίζει κάτι όταν μπαίνει ένα συγκεκριμένο άτομο στο δωμάτιο ή να ειδοποιεί αν η πόρτα του γκαράζ μείνει ανοιχτή πριν τον ύπνο.

Στο κομμάτι του ήχου, το Echo Dot Max διατίθεται στα 99,99 δολάρια και υπόσχεται τριπλάσια ενίσχυση μπάσων χάρη σε woofer και tweeter ειδικά σχεδιασμένα για υψηλή πιστότητα. Το Echo Studio, με τιμή 219,99 δολάρια, αποκτά σφαιρικό design, 40% μικρότερο μέγεθος από το προηγούμενο, και φέρνει spatial audio, Dolby Atmos και ένα αναβαθμισμένο φωτεινό δαχτυλίδι που υποδεικνύει καλύτερα τι επεξεργάζεται η Alexa. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν έως πέντε Echo Studio ή Echo Dot Max με συμβατά Fire TV sticks, δημιουργώντας ένα πλήρες home theater οικοσύστημα.

Στις οθόνες, το Echo Show 8 (179,99 δολάρια) και το Echo Show 11 (219,99 δολάρια) εμφανίζονται με ανανεωμένο σχεδιασμό, μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης, βελτιωμένη εικόνα, 13 megapixel κάμερα και νέα στερεοφωνικά ηχεία. Ενσωματώνουν επίσης ένα ειδικά σχεδιασμένο woofer και φυσικά όλες τις νέες λειτουργίες που προσφέρει η Alexa+.

Οι οθόνες αυτές ανοίγουν τον δρόμο για το Alexa+ Home, μια νέα εμπειρία smart home που συνδυάζει δεδομένα από κάμερες Ring, λειτουργίες hub για Matter, Thread και Zigbee, καθώς και εργαλεία για οικιακή οργάνωση. Με οπτική και ηχητική υποστήριξη, τα Echo Show είναι ιδανικά για streaming, βίντεο κλήσεις, αλλά και για τη διαχείριση αναγκών του νοικοκυριού, όπως λίστες αγορών και παραγγελίες από το Amazon, το Whole Foods και το Amazon Fresh.

Η Amazon δεν μένει μόνο στα οικιακά καθήκοντα, αλλά εισέρχεται και στον τομέα της υγείας και ευεξίας. Μέσα από συνεργασία με την Oura, τα Echo θα παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές, όπως υπενθυμίσεις για άσκηση ή προτροπές για καλύτερο ύπνο. Στο μέλλον θα προστεθεί και υποστήριξη από άλλες εταιρείες, όπως η Withings και η Wyze, επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο το οικοσύστημα.

Η στρατηγική της Amazon είναι να τοποθετήσει την Alexa+ στο κέντρο της καθημερινότητας των χρηστών, όχι μόνο ως φωνητικό βοηθό, αλλά ως έναν ολοκληρωμένο διαχειριστή σπιτιού, ψυχαγωγίας και προσωπικής ευεξίας. Με τις νέες Echo συσκευές, η εταιρεία δείχνει ότι ο στόχος δεν είναι απλώς η ανανέωση του hardware, αλλά η μετάβαση σε μια νέα εποχή «έξυπνων» αλληλεπιδράσεων, όπου η τεχνητή νοημοσύνη προσαρμόζεται στις ανάγκες του καθενός.

