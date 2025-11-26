Amazon Leo: Ο αντίπαλος του Starlink έχει την πιο γρήγορη δορυφορική κεραία

Η αγορά του δορυφορικού Internet ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη ανατροπή, καθώς η Amazon ανακοίνωσε επίσημα το Leo Ultra, την πρώτη κεραία για το επερχόμενο δίκτυο δορυφορικής συνδεσιμότητας της εταιρείας.

Η νέα λύση παρουσιάζεται σε ιδιωτική preview και θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα της υπηρεσίας, πριν από την πλήρη εμπορική διάθεση που αναμένεται μέσα στο επόμενο έτος. Με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, ο τεχνολογικός γίγαντας επιχειρεί να μπει με αξιώσεις στον τομέα που κυριαρχεί σήμερα η Starlink της SpaceX.

Το Leo Ultra έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματικές και κυβερνητικές χρήσεις, διαφοροποιούμενο από τις δύο μικρότερες κεραίες της ίδιας σειράς, που απευθύνονται σε πιο γενικές εφαρμογές. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τιμολόγηση ή ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά η Amazon δημοσίευσε τα πρώτα αναλυτικά στοιχεία για τις προδιαγραφές και τις διαστάσεις της νέας κεραίας, η οποία φτάνει τα 20 επί 30 ίντσες και φέρνει στο προσκήνιο μια εντυπωσιακή υπόσχεση απόδοσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Leo Ultra είναι «ο ταχύτερος τερματικός δορυφορικού Internet σε παραγωγή». Η κεραία υποστηρίζει ταυτόχρονες ταχύτητες έως 1Gbps για λήψη δεδομένων και 400Mbps για αποστολή, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει δυνατότητες ιδιωτικής δικτύωσης και άμεση σύνδεση με Amazon Web Services (AWS) και άλλα cloud δίκτυα. Αυτές οι υπηρεσίες τοποθετούν το προϊόν όχι μόνο ως ένα μέσο σύνδεσης στο Internet, αλλά και ως ένα εργαλείο για επιχειρηματικές και κυβερνητικές υποδομές όπου απαιτείται υψηλή ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια.

Για χρήστες με μικρότερες ανάγκες ή διαφορετικά περιβάλλοντα λειτουργίας, η Amazon θα λανσάρει και δύο ακόμη κεραίες στη σειρά Leo: τη μικρότερη Pro με διάμετρο 11 ιντσών που προσφέρει ταχύτητες έως 400Mbps download, και τη Nano, μια τετράγωνη κεραία 7 ιντσών με δυνατότητα έως 100Mbps. Η εταιρεία δείχνει έτσι να στοχεύει ένα μεγάλο εύρος περιπτώσεων χρήσης — από απομακρυσμένα βιομηχανικά δίκτυα μέχρι φορητές ή έκτακτες ανάγκες επικοινωνίας.

Η σύγκριση με την Starlink, τον μεγαλύτερο και πιο ώριμο παίκτη στον χώρο, είναι αναπόφευκτη. Το Starlink Performance Kit αυτή τη στιγμή φτάνει τα 400Mbps download, δηλαδή περίπου τη μισή μέγιστη ταχύτητα που υπόσχεται το Leo Ultra. Από την άλλη, η SpaceX έχει ανακοινώσει ότι το νέο δορυφορικό της σύστημα V3 θα φτάνει σε συνολικό εύρος ζώνης 1Tbps, ενώ παράλληλα έχει δεσμευτεί ότι οι χρήστες της Starlink θα απολαμβάνουν gigabit ταχύτητες μέσα στο επόμενο έτος. Κοινώς, η κούρσα των αριθμών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τίποτα δεν δείχνει να επιβραδύνεται.

Ωστόσο, η Amazon δεν φαίνεται να επενδύει μόνο στην επίδοση αλλά και σε ένα ακόμη κρίσιμο κομμάτι: την ασφάλεια. Τα ιδιωτικά δίκτυα μέσω Leo υπόσχονται προστασία που λείπει από τις παλιότερες γεωστατικές λύσεις δορυφορικού Internet, οι οποίες είχαν βασιστεί σε μη κρυπτογραφημένα σήματα. Το πρόβλημα είχε φανεί ξεκάθαρα σε πρόσφατη έρευνα των UC San Diego και University of Maryland, όπου οι ερευνητές κατάφεραν να υποκλέψουν VoIP κλήσεις, SMS, κωδικούς σύνδεσης, εταιρικά emails και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που μεταδίδονταν χωρίς κρυπτογράφηση. Για εταιρείες και κυβερνητικές υπηρεσίες που βασίζονται σε δορυφορικά δίκτυα για απομακρυσμένες αποστολές ή υποδομές, το θέμα αυτό είναι περισσότερο από κρίσιμο.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο γρήγορα —και πόσο επιθετικά— θα αναπτυχθεί το δίκτυο της Amazon, ούτε αν το Leo Ultra θα διατηρήσει το πλεονέκτημα ταχύτητας όταν η Starlink αναβαθμίσει τον αστερισμό της. Παρ’ όλα αυτά, η Amazon δεν σκοπεύει να λειτουργήσει ως μικρός παίκτης σε έναν ήδη ώριμο κλάδο. Στόχος είναι η είσοδος με μια premium λύση που θα μιλά τη γλώσσα των μεγάλων οργανισμών και των προηγμένων υποδομών.

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι η επόμενη χρονιά θα καθορίσει πολλά για το μέλλον των δορυφορικών δικτύων χαμηλής τροχιάς. Η ανάγκη για υψηλές ταχύτητες σε απομακρυσμένες περιοχές, για απρόσκοπτες συνδέσεις σε μετακινούμενα μέσα και για ασφαλή επικοινωνία σε κρίσιμες αποστολές κάνει την τεχνολογία LEO πιο επίκαιρη από ποτέ. Με το Leo Ultra, η Amazon εισέρχεται στην αρένα με πολλές φιλοδοξίες και με ένα προϊόν που δείχνει να φέρνει νέα στάνταρ στην ταχύτητα και στη συνδεσιμότητα.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι απλώς ότι δύο τεχνολογικοί γίγαντες ανταγωνίζονται, αλλά το τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες και τις υποδομές του μέλλοντος.