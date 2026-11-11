Η Anthropic παρουσιάζει τα Claude Sheets και Meetings απέναντι σε Microsoft και Google

Σύνοψη

Η Anthropic ανακοίνωσε τη δική της σουίτα παραγωγικότητας που περιλαμβάνει τα Claude Sheets, Claude Meetings, Claude Whiteboards και Claude Data.

Το Claude Sheets δημιουργεί και επεξεργάζεται λογιστικά φύλλα με καρτέλες και τύπους, προσφέροντας δυνατότητα εξαγωγής σε αρχεία Excel.

Το εργαλείο Claude Meetings συμμετέχει ενεργά σε τηλεδιασκέψεις του Google Meet για την καταγραφή σημειώσεων και τη δημιουργία πλάνων εργασίας σε πραγματικό χρόνο.

Η διάθεση των νέων υπηρεσιών βρίσκεται σε στάδιο beta και αφορά αποκλειστικά τους συνδρομητές των προγραμμάτων Team και Enterprise της πλατφόρμας.

Η Anthropic διευρύνει την παρουσία της στο λογισμικό παραγωγικότητας με την επίσημη κυκλοφορία τεσσάρων νέων εφαρμογών: Claude Sheets, Claude Meetings, Claude Whiteboards και Claude Data. Οι νέες προσθήκες στοχεύουν στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών εντός του οικοσυστήματος του Claude, περιορίζοντας την ανάγκη μετάβασης των χρηστών σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες όπως το Microsoft Office και το Google Workspace.

Η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στην ενσωμάτωση πρακτορικών ικανοτήτων που επιτρέπουν στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να εκτελεί ροές εργασίας πολλαπλών βημάτων. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο γεγονός ότι το σύστημα δεν λειτουργεί απλώς ως ένας βοηθός απαντήσεων αλλά αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη δημιουργία εγγράφων, τη διαχείριση δεδομένων και την επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας ομάδας. Οι εφαρμογές βασίζονται σε περισσότερους από 9.000 διαθέσιμους connectors για την απευθείας άντληση πληροφοριών από εξωτερικές υπηρεσίες.

Πώς λειτουργούν τα Claude Sheets και Whiteboards

Το Claude Sheets επιτρέπει την αυτόματη παραγωγή και επεξεργασία λογιστικών φύλλων μέσω γραπτών εντολών. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τον σχεδιασμό ενός προϋπολογισμού ή ενός πίνακα παρακολούθησης προσλήψεων και το σύστημα δημιουργεί το αντίστοιχο αρχείο με ξεχωριστές καρτέλες, μαθηματικούς τύπους και αναπτυσσόμενα μενού. Κάθε τροποποίηση καταγράφεται αναλυτικά για να μπορούν τα μέλη της ομάδας να παρακολουθούν το ιστορικό των αλλαγών.

Παρόλο που η τρέχουσα μορφή καλύπτει βασικές λειτουργίες, τα αρχεία μπορούν να εξαχθούν σε μορφή XLSX ή CSV για περαιτέρω επεξεργασία στο Microsoft Excel. Παράλληλα υποστηρίζεται η άμεση διασύνδεση με πλατφόρμες διαχείρισης έργων όπως τα Airtable, Asana και Smartsheet.

Από την άλλη πλευρά το Claude Whiteboards προσφέρει έναν ψηφιακό καμβά για τον σχεδιασμό ομαδικών έργων. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει τις προτάσεις των συμμετεχόντων, τις ομαδοποιεί ανά θεματική κατηγορία και διαμορφώνει χρονοδιαγράμματα παραδίδοντας στοχευμένες λίστες με ενέργειες για κάθε μέλος. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της οργάνωσης, το περιεχόμενο του πίνακα μετατρέπεται αυτόματα σε κείμενο παρουσίασης ή μεταφέρεται σε εργαλεία όπως το Miro και το Lucid.

Τι προσφέρει το Claude Meetings στις τηλεδιασκέψεις

Το Claude Meetings αποτελεί τη σημαντικότερη αναβάθμιση στην επαγγελματική επικοινωνία καθώς το AI εντάσσεται στις κλήσεις βίντεο ως ορατός συμμετέχων. Αρχικά η λειτουργία υποστηρίζει αποκλειστικά το Google Meet στα συνδρομητικά πακέτα Team και Enterprise.

Η εφαρμογή παρακολουθεί την προφορική συζήτηση, απαντά σε ερωτήματα στο παράθυρο συνομιλίας της συνάντησης και ανακτά δεδομένα από συνδεδεμένα εταιρικά λογισμικά για να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων. Μετά το τέλος της επικοινωνίας όλες οι σημειώσεις και οι προγραμματισμένες εργασίες αποθηκεύονται απευθείας στο περιβάλλον του claude.ai.

Η Anthropic έχει ενσωματώσει αυστηρούς μηχανισμούς ασφαλείας ορίζοντας ότι το bot απαιτεί έγκριση διαχειριστή για να συμμετάσχει σε κλήσεις με εξωτερικούς επισκέπτες ενώ αποχωρεί αυτόματα εάν κάποιος μη εξουσιοδοτημένος χρήστης συνδεθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Η μετονομασία του Dashboards σε Claude Data

Το εργαλείο που ήταν μέχρι πρότινος γνωστό ως Dashboards μετονομάζεται πλέον σε Claude Data. Η αλλαγή αντικατοπτρίζει την ευρύτερη χρήση των δεδομένων εντός των επιχειρήσεων καθώς η υπηρεσία συνδέεται με συστήματα CRM για να δώσει τη δυνατότητα στο chatbot να απαντά σε εξειδικευμένες ερωτήσεις χρησιμοποιώντας το εσωτερικό αρχείο της εκάστοτε εταιρείας.

Η άποψη του Techgear

Η επιθετική επέκταση της Anthropic στο λογισμικό γραφείου αποδεικνύει ότι ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη μεταφέρεται από τα γλωσσικά μοντέλα στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγικότητας.

Η προσέγγιση της εταιρείας διαφέρει αισθητά από τον τρόπο που η Microsoft και η Google ενσωματώνουν τα δικά τους AI εργαλεία στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα. Το Claude δεν λειτουργεί ως συμπλήρωμα αλλά ως ο κεντρικός κόμβος γύρω από τον οποίο εκτελούνται όλες οι εργασίες.

Το κρίσιμο στοίχημα παραμένει η αξιοπιστία των δεδομένων και η ευκολία προσαρμογής του εταιρικού περιβάλλοντος σε μια νέα πλατφόρμα που καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί την καθημερινότητα των εργαζομένων με μεγαλύτερη αποδοτικότητα από τις παραδοσιακές λύσεις.