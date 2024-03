Η Apple τοποθετήθηκε άμεσα μετά την ανακοίνωση του προστίμου ύψους €1.8 δισ. που της επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώντας ότι καταπνίγει τον ανταγωνισμό λόγω της πολιτικής του App Store. Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία μας δίνει τη δική της εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί, ενώ εμμέσως πλην σαφώς θεωρεί ότι η Spotify είναι αχάριστη!

Η ανακοίνωση - απάντηση της Apple στο πρόστιμο της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε απόφαση με την οποία ισχυρίζεται ότι το App Store αποτελεί εμπόδιο στον ανταγωνισμό στην αγορά ψηφιακής μουσικής. Η απόφαση ελήφθη παρά την αποτυχία της Επιτροπής να παρουσιάσει αξιόπιστα στοιχεία για την πρόκληση ζημίας στους καταναλωτές και αγνοεί την πραγματικότητα μιας αγοράς που είναι ακμάζουσα, ανταγωνιστική και αναπτύσσεται γρήγορα.

Ο κύριος υποστηρικτής αυτής της απόφασης - και ο μεγαλύτερος ωφελημένος - είναι η Spotify, μια εταιρεία με έδρα τη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Η Spotify διαθέτει τη μεγαλύτερη εφαρμογή streaming μουσικής στον κόσμο και έχει συναντηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερες από 65 φορές κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας.

Σήμερα, η Spotify κατέχει μερίδιο 56% της ευρωπαϊκής αγοράς streaming μουσικής - υπερδιπλάσιο του πλησιέστερου ανταγωνιστή της - και δεν πληρώνει τίποτα στην Apple για τις υπηρεσίες που την έχουν βοηθήσει να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα στον κόσμο. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας τους οφείλεται στο App Store, μαζί με όλα τα εργαλεία και την τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Spotify για να κατασκευάζει, να ενημερώνει και να μοιράζεται την εφαρμογή της με τους χρήστες της Apple σε όλο τον κόσμο.

Είμαστε περήφανοι που παίζουμε βασικό ρόλο στην υποστήριξη της επιτυχίας του Spotify - όπως έχουμε κάνει για προγραμματιστές όλων των μεγεθών, από τις πρώτες ημέρες του App Store.

Από την έναρξη λειτουργίας του App Store πριν από περισσότερα από 15 χρόνια, η Apple είχε δύο απλούς στόχους: τη δημιουργία μιας ασφαλούς και αξιόπιστης αγοράς για τους χρήστες μας και μιας απίστευτης επιχειρηματικής ευκαιρίας για τους προγραμματιστές. Αυτή η προσέγγιση φαίνεται απλή, αλλά η οικονομία των εφαρμογών που ενέπνευσε βοήθησε να κινηθεί μία από τις ταχύτερες καμπύλες ανάπτυξης στην ιστορία της τεχνολογίας.



Σήμερα, οι προγραμματιστές ανταγωνίζονται με ίσους όρους στο App Store. Οι εφαρμογές εξετάζονται σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους χρήστες μας. Και η τήρηση αυτών των κανόνων σημαίνει ότι οι προγραμματιστές όλων των μεγεθών μπορούν να προσεγγίσουν περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο συσκευές σε όλο τον κόσμο.



Με την πάροδο του χρόνου, το App Store προσέφερε στους προγραμματιστές ακόμη μεγαλύτερη αξία. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμματιστών - περίπου το 86% - δεν πληρώνει ποτέ προμήθεια στην Apple.



Σήμερα, υπάρχουν μόνο δύο περιπτώσεις στις οποίες ένας προγραμματιστής στο App Store πληρώνει προμήθεια στην Apple. Αυτές είναι όταν ένας χρήστης αγοράζει μια επί πληρωμή εφαρμογή από το App Store ή ένα ψηφιακό αγαθό ή υπηρεσία εντός της εφαρμογής - όπως μια συνδρομή ή ένα power-up σε ένα παιχνίδι.



Αν ένας προγραμματιστής πουλάει φυσικά αγαθά, προβάλλει διαφημίσεις στην εφαρμογή του ή απλώς μοιράζεται μια εφαρμογή δωρεάν, δεν πληρώνει τίποτα στην Apple. Το ίδιο ισχύει και αν ένας προγραμματιστής πουλάει μια συνδρομή στο διαδίκτυο για να την αγοράσουν οι χρήστες, πριν τη χρησιμοποιήσουν σε μια εφαρμογή στη συσκευή τους. Οι προγραμματιστές μουσικών εφαρμογών μπορούν ακόμη και να συμπεριλάβουν πληροφορίες σχετικά με άλλες προσφορές που είναι διαθέσιμες εκτός της εφαρμογής τους, μαζί με έναν σύνδεσμο που οδηγεί τους χρήστες σε έναν ιστότοπο για τη δημιουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού τους.

Με την πάροδο του χρόνου, το App Store βοήθησε προγραμματιστές όλων των μεγεθών να δημιουργήσουν επιτυχημένες επιχειρήσεις και να προσεγγίσουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και λίγες εταιρείες ενσαρκώνουν αυτή την ιστορία καλύτερα από τη Spotify.

Ξεκινώντας ως μια μικρή startup εταιρεία στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, η Spotify έχει εξελίξει την εταιρεία της στη μεγαλύτερη επιχείρηση ψηφιακής μουσικής στον κόσμο. Κατέχουν μερίδιο πάνω από το 50% της ευρωπαϊκής αγοράς και στο iOS, το Spotify έχει ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι στο Android.

Αλλά αυτό είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας, επειδή η ευρωπαϊκή αγορά ψηφιακής μουσικής έχει εκραγεί εντελώς. Οι εταιρείες ανταγωνίζονται για νέους πελάτες. Οι καταναλωτές έχουν πολλές επιλογές για να διαλέξουν. Και πέρυσι, υπήρχαν σχεδόν 160 εκατομμύρια συνδρομητές - από 25 εκατομμύρια το 2015 - ένας εκπληκτικός ρυθμός αύξησης 27% ετησίως.

Εταιρείες όπως η Google, η Amazon, η Deezer, το SoundCloud και η Apple ανταγωνίζονται καθημερινά για πελάτες - αλλά το Spotify βρίσκεται στην κορυφή.

Παρά την επιτυχία αυτή και τον ρόλο του App Store στην πραγματοποίησή της, το Spotify δεν πληρώνει τίποτα στην Apple. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Spotify - όπως και πολλοί προγραμματιστές στο App Store - έκανε μια επιλογή. Αντί να πωλούν συνδρομές στην εφαρμογή τους, τις πωλούν στην ιστοσελίδα τους. Και η Apple δεν εισπράττει προμήθεια για αυτές τις αγορές.

Συνολικά, η εφαρμογή Spotify έχει κατεβεί, ξανακατεβεί ή ενημερωθεί περισσότερες από 119 δισεκατομμύρια φορές σε συσκευές Apple. Είναι διαθέσιμη στο App Store σε περισσότερες από 160 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν πολλοί ακόμη τρόποι με τους οποίους η Apple δημιουργεί αξία για το Spotify, χωρίς κόστος για την εταιρεία της:

Η μηχανική μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι οι εφαρμογές του Spotify μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα με το Siri, το CarPlay, το Apple Watch, το AirPlay, τα Widgets και άλλα.

Όπως κάθε προγραμματιστής, η Spotify μπορεί να έχει πρόσβαση στα περισσότερα από 250.000 API της Apple - και χρησιμοποιεί 60 από τα frameworks μας - ώστε οι εφαρμογές της να μπορούν να συνδέονται με Bluetooth, να στέλνουν ειδοποιήσεις, να αναπαράγουν ήχο στο παρασκήνιο της συσκευής ενός χρήστη και πολλά άλλα.

Το Spotify έχει χρησιμοποιήσει το εργαλείο μας για δοκιμές beta, TestFlight, για σχεδόν 500 εκδόσεις της εφαρμογής του για να πειραματιστεί με νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες.

Η ομάδα μας App Review έχει εξετάσει και εγκρίνει 421 εκδόσεις της εφαρμογής Spotify - συνήθως με αυθημερόν παράδοση - και συχνά επισπεύδει τις αξιολογήσεις κατόπιν αιτήματος της Spotify.

Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια και πολλές επενδύσεις για να δημιουργήσει η Apple τα εργαλεία, την τεχνολογία και την αγορά που χρησιμοποιεί καθημερινά το Spotify. Έχουμε μάλιστα μεταφέρει τους μηχανικούς μας στη Στοκχόλμη για να βοηθήσουμε προσωπικά τις ομάδες του Spotify. Και το αποτέλεσμα είναι ότι όταν ένας χρήστης ανοίγει την εφαρμογή Spotify, ακούει μουσική στη διαδρομή του ή ζητάει από τη Siri να παίξει ένα τραγούδι από τη βιβλιοθήκη του, όλα απλά λειτουργούν. Και πάλι - το Spotify δεν πληρώνει τίποτα στην Apple.

Όταν πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν πρόκειται να συμφωνήσουν όλοι για την καλύτερη συμφωνία. Αλλά σίγουρα είναι δύσκολο να ξεπεράσεις το δωρεάν.

Αλλά το δωρεάν δεν είναι αρκετό για το Spotify. Θέλουν επίσης να ξαναγράψουν τους κανόνες του App Store - με τρόπο που να τους συμφέρει ακόμη περισσότερο.

Όπως πολλές εταιρείες, η Spotify χρησιμοποιεί emails, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, SMS, διαδικτυακές διαφημίσεις και πολλούς άλλους τρόπους για να προσεγγίσει πιθανούς πελάτες. Σύμφωνα με τον κανόνα reader του App Store, η Spotify μπορεί επίσης να συμπεριλάβει έναν σύνδεσμο στην εφαρμογή της προς μια ιστοσελίδα όπου οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ή να διαχειριστούν έναν λογαριασμό.

Εισάγαμε τον κανονισμό reader rule πριν από χρόνια ως απάντηση στα σχόλια προγραμματιστών όπως το Spotify. Και πολλές εφαρμογές ανάγνωσης χρησιμοποιούν αυτή την επιλογή για να συνδέουν τους χρήστες με μια ιστοσελίδα - από e-readers μέχρι υπηρεσίες video streaming. Το Spotify θα μπορούσε επίσης - αλλά επέλεξε να μην το κάνει.

Αντ' αυτού, το Spotify θέλει να παρακάμψει τους κανόνες προς όφελός του, ενσωματώνοντας τιμές συνδρομής στην εφαρμογή του χωρίς να χρησιμοποιεί το σύστημα In-App Purchase του App Store. Θέλουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και τις τεχνολογίες της Apple, να διανέμουν στο App Store και να επωφελούνται από την εμπιστοσύνη που έχουμε χτίσει με τους χρήστες - και να μην πληρώνουν τίποτα στην Apple γι' αυτό.

Εν ολίγοις, το Spotify θέλει περισσότερα.

Το 2015, το Spotify άρχισε να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια έρευνα με ελάχιστη βάση στην πραγματικότητα. Ισχυρίστηκαν ότι η αγορά ψηφιακής μουσικής είχε βαλτώσει και ότι η Apple κρατούσε τους ανταγωνιστές πίσω. Δυστυχώς για την υπόθεσή τους, το Spotify συνέχισε να αναπτύσσεται - και χάρη εν μέρει στο App Store, επισκίασε κάθε άλλη επιχείρηση ψηφιακής μουσικής στον κόσμο.

Στα επόμενα οκτώ χρόνια και σε περισσότερες από 65 συναντήσεις με το Spotify, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να οικοδομήσει τρεις διαφορετικές υποθέσεις. Με κάθε στροφή, περιόριζαν το πεδίο των ισχυρισμών τους - αλλά κάθε θεωρία είχε μερικά κοινά χαρακτηριστικά:

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ζημία των καταναλωτών : Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν περισσότερες επιλογές από ποτέ σε μια ψηφιακή αγορά μουσικής που έχει αναπτυχθεί εκθετικά. Μέσα σε μόλις οκτώ χρόνια, από 25 εκατομμύρια συνδρομητές έφτασαν σχεδόν τα 160 εκατομμύρια - με περισσότερους από 300 εκατομμύρια ενεργούς ακροατές - και το Spotify ήταν ο μεγαλύτερος νικητής.

: Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν περισσότερες επιλογές από ποτέ σε μια ψηφιακή αγορά μουσικής που έχει αναπτυχθεί εκθετικά. Μέσα σε μόλις οκτώ χρόνια, από 25 εκατομμύρια συνδρομητές έφτασαν σχεδόν τα 160 εκατομμύρια - με περισσότερους από 300 εκατομμύρια ενεργούς ακροατές - και το Spotify ήταν ο μεγαλύτερος νικητής. Δεν υπάρχουν ενδείξεις αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς: Οκτώ χρόνια ερευνών δεν απέδωσαν ποτέ μια βιώσιμη θεωρία που να εξηγεί πώς η Apple παρεμπόδισε τον ανταγωνισμό σε μια αγορά που είναι τόσο ξεκάθαρα ακμάζουσα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει αυτή την απόφαση λίγο πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος της κανονισμός - ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές (DMA). Η Apple πρόκειται να συμμορφωθεί με τον DMA σε λίγες ημέρες και τα σχέδιά μας περιλαμβάνουν αλλαγές στους κανόνες που αμφισβητούνται εδώ. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η απόφαση αυτή δεν στηρίζεται στην υφιστάμενη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Πρόκειται για μια προσπάθεια της Επιτροπής να επιβάλει την DMA πριν η DMA γίνει νόμος.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν περισσότερες επιλογές από ποτέ. Κατά ειρωνικό τρόπο, στο όνομα του ανταγωνισμού, η σημερινή απόφαση απλώς εδραιώνει την κυρίαρχη θέση μιας επιτυχημένης ευρωπαϊκής εταιρείας που είναι ο ανεξέλεγκτος ηγέτης της ψηφιακής μουσικής αγοράς.

Η Apple αποτελεί μέρος της Ευρώπης για περισσότερα από 40 χρόνια και σήμερα υποστηρίζουμε περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την ήπειρο. Βοηθήσαμε τις αγορές να ευδοκιμήσουν, προωθώντας τον ανταγωνισμό και την καινοτομία σε κάθε στροφή - και το App Store αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της ιστορίας. Έτσι, ενώ σεβόμαστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα γεγονότα απλά δεν υποστηρίζουν αυτή την απόφαση. Και ως εκ τούτου, η Apple θα ασκήσει έφεση.



Η αγορά ψηφιακής μουσικής είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της οικονομίας των εφαρμογών σε λειτουργία. Εξάλλου, στα 15 χρόνια λειτουργίας του App Store, μια απλή φράση - there's an app for that - έχει γίνει παγκόσμια αλήθεια. Και σήμερα, πίσω από κάθε εφαρμογή κρύβεται μια εξαιρετικά επιτυχημένη εταιρεία ή ένας επίδοξος επιχειρηματίας που κυνηγάει ένα όνειρο.



Κάθε μέρα, οι ομάδες της Apple εργάζονται για να κρατήσουν αυτό το όνειρο ζωντανό. Το κάνουμε αυτό κάνοντας το App Store την ασφαλέστερη και καλύτερη εμπειρία για τους χρήστες μας. Το πετυχαίνουμε δίνοντας στους προγραμματιστές τα μέσα για να φτιάχνουν απίστευτες εφαρμογές. Κυρίως, το κάνουμε επειδή οι εφαρμογές έχουν την απίστευτη ικανότητα να προωθούν καινοτομίες που ενδυναμώνουν τους ανθρώπους και εμπλουτίζουν τη ζωή τους.