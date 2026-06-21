Η Apple αναθέτει την παραγωγή επεξεργαστών στην Intel των ΗΠΑ

Σύνοψη

Ιστορική Συμφωνία: Η Apple μεταφέρει μέρος της παραγωγής των επεξεργαστών της σε εργοστάσια της Intel στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση του προέδρου των ΗΠΑ.

Η Apple μεταφέρει μέρος της παραγωγής των επεξεργαστών της σε εργοστάσια της Intel στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση του προέδρου των ΗΠΑ. Μοντέλο Foundry: Η Intel δεν θα σχεδιάζει τα chips, αλλά θα λειτουργεί αποκλειστικά ως κατασκευαστής (χρησιμοποιώντας τα Arm-based σχέδια της Apple), όπως ακριβώς κάνει η TSMC.

Η Intel δεν θα σχεδιάζει τα chips, αλλά θα λειτουργεί αποκλειστικά ως κατασκευαστής (χρησιμοποιώντας τα Arm-based σχέδια της Apple), όπως ακριβώς κάνει η TSMC. Λόγοι Απεξάρτησης: Η παραγωγική ικανότητα της TSMC έχει μονοπωληθεί από τη ραγδαία ζήτηση για AI servers, προκαλώντας ελλείψεις στους επεξεργαστές A19 και A19 Pro του iPhone 17.

Η παραγωγική ικανότητα της TSMC έχει μονοπωληθεί από τη ραγδαία ζήτηση για AI servers, προκαλώντας ελλείψεις στους επεξεργαστές A19 και A19 Pro του iPhone 17. Η Ανάκαμψη της Intel: Υπό τον CEO Lip-Bu Tan και με τεράστια κρατική υποστήριξη (μετατροπή οφειλών του Chips Act σε μετοχικό κεφάλαιο 10%), η κεφαλαιοποίηση της Intel ξεπέρασε τα 600 δισ. δολάρια.

Υπό τον CEO Lip-Bu Tan και με τεράστια κρατική υποστήριξη (μετατροπή οφειλών του Chips Act σε μετοχικό κεφάλαιο 10%), η κεφαλαιοποίηση της Intel ξεπέρασε τα 600 δισ. δολάρια. Ελληνική Αγορά: Η κίνηση αναμένεται να σταθεροποιήσει τη διαθεσιμότητα των entry-level Mac και iPad στα ελληνικά καταστήματα, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν την προηγούμενη χρονιά.

Η αρχιτεκτονική των επεξεργαστών της Apple εισέρχεται σε μια εντελώς νέα φάση, καθώς η εταιρεία προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την Intel για την κατασκευή ημιαγωγών εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω ανάρτησης του στο δίκτυο Truth Social, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά προγενέστερες αναφορές της Wall Street Journal περί προκαταρκτικών συμφωνιών μεταξύ των δύο εταιρειών.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια τεράστια αλλαγή στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της μικροηλεκτρονικής. Η αντίδραση των αγορών υπήρξε άμεση, με τη μετοχή της Intel να καταγράφει άνοδο 9% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενισχύοντας το αφήγημα της επανάκαμψης της αμερικανικής βιομηχανίας ημιαγωγών. Αν και οι δύο τεχνολογικές εταιρείες τηρούν προς το παρόν σιγή ιχθύος, τα τεχνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που οδήγησαν σε αυτή τη σύμπραξη είναι απολύτως μετρήσιμα και ξεκάθαρα.

Τι προβλέπει η συμφωνία Apple και Intel για την παραγωγή

Η Intel θα λειτουργήσει αποκλειστικά ως εργοστάσιο κατασκευής (foundry) για την Apple, παράγοντας επεξεργαστές βασισμένους στην αρχιτεκτονική Arm που αναπτύσσει το Cupertino. Αρχικά, η παραγωγή θα εστιάσει σε χαμηλότερης απόδοσης M-series chips για συσκευές όπως τα βασικά μοντέλα iPad και τα entry-level Mac, διατηρώντας τα high-end nodes στην TSMC.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί ορόσημο, διότι ανατρέπει την ιστορική δυναμική μεταξύ των δύο εταιρειών. Πριν από την πλήρη μετάβαση στο Apple Silicon, οι υπολογιστές Mac βασίζονταν στους x86 επεξεργαστές της Intel, μια συνεργασία που τερματίστηκε κυρίως λόγω επαναλαμβανόμενων καθυστερήσεων στην παραγωγή, ζητημάτων υπερθέρμανσης και στασιμότητας στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής από πλευράς Intel. Σήμερα, ωστόσο, οι ρόλοι είναι αυστηρά οριοθετημένοι. Η Apple ελέγχει πλήρως τον σχεδιασμό, την ενεργειακή συμπεριφορά και την απόδοση των SoC (System on Chip), ενώ η Intel παρέχει αποκλειστικά τις φυσικές εγκαταστάσεις (fabs) και την τεχνολογία λιθογραφίας.

Τα βασικά δεδομένα της συνεργασίας

Διαχωρισμός αρχιτεκτονικής/κατασκευής: Η Intel Foundry Services (IFS) αναλαμβάνει την κατασκευή χωρίς καμία παρέμβαση στον σχεδιασμό των Arm-based πυρήνων της Apple.

Η Intel Foundry Services (IFS) αναλαμβάνει την κατασκευή χωρίς καμία παρέμβαση στον σχεδιασμό των Arm-based πυρήνων της Apple. Εστίαση σε Entry-Level Silicon: Η πρώτη φάση παραγωγής αφορά αποκλειστικά τα βασικά M-series SoCs, τα οποία δεν απαιτούν την πλέον ακριβή δομή κόμβων.

Η πρώτη φάση παραγωγής αφορά αποκλειστικά τα βασικά M-series SoCs, τα οποία δεν απαιτούν την πλέον ακριβή δομή κόμβων. Μείωση εξάρτησης: Απομακρύνεται ο κίνδυνος ενός single-point-of-failure (Ταϊβάν) για την παραγωγή ολόκληρου του προϊοντικού χαρτοφυλακίου.

Η πίεση στην TSMC και το πρόβλημα χωρητικότητας

Η ραγδαία αύξηση των απαιτήσεων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης περιόρισε δραματικά την παραγωγική ικανότητα της TSMC, αναγκάζοντας την Apple να αναζητήσει εναλλακτικές. Στο τελευταίο τρίμηνο, οι περιορισμοί στην κατασκευή των A19 και A19 Pro επεξεργαστών προκάλεσαν ελλείψεις στη διαθεσιμότητα του iPhone 17, αποδεικνύοντας ότι το ασιατικό μονοπώλιο έχει φτάσει στα όριά του.

Οι γραμμές παραγωγής των 3nm και 2nm της TSMC στην Ταϊβάν δέχονται ασφυκτική πίεση από κολοσσούς όπως η Nvidia και η AMD, οι οποίοι δεσμεύουν τεράστιο όγκο από τα silicon wafers για τους AI accelerators επόμενης γενιάς. Αυτός ο ανταγωνισμός αποδυνάμωσε τη διαπραγματευτική θέση της Apple, παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά αποτελούσε τον μεγαλύτερο και πιο προνομιούχο πελάτη της TSMC. Ο CEO της Apple, Tim Cook, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του κατά την τελευταία ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων, επισημαίνοντας τις προκλήσεις που στέρησαν πωλήσεις από το οικοσύστημα των smartphones. Η χρήση των εργοστασίων της Intel λειτουργεί ως βαλβίδα αποσυμπίεσης, επιτρέποντας στην TSMC να εστιάσει την παραγωγή της στους κορυφαίους επεξεργαστές (Pro, Max και Ultra series) των επόμενων iPhone και MacBook Pro.

Η ανάκαμψη της Intel και η κρατική χρηματοδότηση

Η Intel κατέγραψε ραγδαία ανάπτυξη υπό την ηγεσία του νέου CEO, Lip-Bu Tan, αυξάνοντας την αξία της μετοχής της κατά 464% σε δώδεκα μήνες. Η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε 8,9 δισ. δολάρια από το Chips Act, τα οποία μετατράπηκαν σε μετοχικό κεφάλαιο (10%) για λογαριασμό της αμερικανικής κυβέρνησης, εδραιώνοντας την οικονομική της σταθερότητα.

Η καθαίρεση του πρώην CEO, Pat Gelsinger, και η ανάληψη των ηνίων από τον βετεράνο του κλάδου Lip-Bu Tan, άλλαξε ριζικά το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας. Οι διαδικασίες παραγωγής βελτιστοποιήθηκαν, τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται πλέον με θρησκευτική ευλάβεια και η αμερικανική κυβέρνηση προσφέρει αμέριστη πολιτική και οικονομική υποστήριξη. Η άμεση παρέμβαση του κράτους καθιστά την Intel ένα υβριδικό εταιρικό σχήμα με ισχυρό κρατικό αποτύπωμα, εξασφαλίζοντας τεράστια κεφάλαια για την κατασκευή νέων, υπερσύγχρονων fabs στις ΗΠΑ. Για την Apple, αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται στην ύπαρξη ενός κατασκευαστή ικανού να προσφέρει το capacity που απαιτείται για τις τεράστιες παραγγελίες εκατομμυρίων μονάδων ετησίως.

Τι σημαίνει η νέα αλυσίδα παραγωγής για την αγορά

Η ένταξη της Intel στην κατασκευή των M-series επεξεργαστών μεταφράζεται σε σταθερότερη ροή αποθεμάτων για τους καταναλωτές. Οι μεγάλες ελλείψεις και οι πολύμηνες αναμονές που παρατηρήθηκαν κατά το λανσάρισμα του iPhone 17 αναμένεται να εξαλειφθούν, καθώς οι πόροι της TSMC θα εστιαστούν αποκλειστικά στα premium προϊόντα.

Ιστορικά, η ευρωπαϊκή αγορά πλήττεται περισσότερο όταν υπάρχουν παγκόσμιες ελλείψεις στο hardware, καθώς οι αρχικές παρτίδες των κατασκευαστών κατευθύνονται πρωτίστως στη Βόρεια Αμερική και την Ασία. Με τη διαφοροποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού, οι επίσημοι διανομείς και τα δίκτυα των Apple Premium Resellers θα δουν καλύτερους χρόνους παράδοσης, ιδίως στα Custom-to-Order (CTO) μοντέλα υπολογιστών. Επιπλέον, η αυξημένη επάρκεια των βασικών M-series chips για τα πιο εμπορικά μοντέλα, όπως το MacBook Air ή τα απλά iPad, εξασφαλίζει θεωρητικά ότι οι τιμές λιανικής δεν θα επηρεαστούν αρνητικά από τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, κρατώντας το κόστος αγοράς σταθερό και αναλογικό με τις επίσημες προτεινόμενες τιμές της Apple.