Η Apple ενεργοποιεί νέα εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας στο App Store παγκοσμίως

Σύνοψη

Η Apple θέτει σε εφαρμογή αυστηρά εργαλεία "διασφάλισης ηλικίας" στο App Store, αρχικά σε αγορές όπως η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Σιγκαπούρη και συγκεκριμένες πολιτείες των ΗΠΑ.

Από τις 24 Φεβρουαρίου 2026, οι χρήστες σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούν να κατεβάσουν εφαρμογές με σήμανση 18+ χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της ενηλικίωσής τους.

Οι developers αποκτούν πρόσβαση στη beta έκδοση του Declared Age Range API, το οποίο μεταβιβάζει "ηλικιακές κατηγορίες" αντί για ακριβή προσωπικά δεδομένα.

Στη Βραζιλία, οποιαδήποτε εφαρμογή περιέχει loot boxes (μηχανισμούς τυχερών παιχνιδιών) λαμβάνει πλέον αυτόματα σήμανση 18+.

Η στρατηγική της Apple διατηρεί τον έλεγχο σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος (iOS/macOS), προστατεύοντας τους χρήστες από την απευθείας αποστολή ταυτοτήτων σε τρίτες εταιρείες.

Η αυστηροποίηση των νομοθετικών πλαισίων για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο αναγκάζει τους τεχνολογικούς κολοσσούς να αναπροσαρμόσουν ριζικά την αρχιτεκτονική των πλατφορμών τους. Η Apple, προκειμένου να εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα, προχωρά στην παγκόσμια διάθεση εξελιγμένων εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας για τους προγραμματιστές του οικοσυστήματός της.

Οι αλλαγές που εφαρμόζονται από τις 24 Φεβρουαρίου 2026 μεταφέρουν το βάρος της ταυτοποίησης σε επίπεδο πλατφόρμας, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του App Store σε αγορές όπως η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Σιγκαπούρη, αλλά και σε αμερικανικές πολιτείες (Γιούτα, Λουιζιάνα).

Τι αλλάζει στο App Store και την επαλήθευση ηλικίας;

Από τις 24 Φεβρουαρίου 2026, η Apple ενεργοποιεί παγκοσμίως νέα εργαλεία διασφάλισης ηλικίας μέσω του Declared Age Range API. Το σύστημα μπλοκάρει αυτόματα τη λήψη 18+ εφαρμογών χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση ενηλικότητας, ενώ αναβαθμίζει τα PermissionKit και StoreKit για τη διαχείριση γονικών συναινέσεων. Η διαδικασία εκτελείται αποκλειστικά εντός του λειτουργικού συστήματος, αποτρέποντας τη διαρροή ταυτοτήτων σε τρίτους developers.

Κύρια Τεχνικά Σημεία

Αυτόματο Μπλόκο: Άμεση απαγόρευση λήψης εφαρμογών ενηλίκων (18+) εάν ο λογαριασμός Apple Account δεν έχει ταυτοποιηθεί μέσω "εύλογων μεθόδων".

Άμεση απαγόρευση λήψης εφαρμογών ενηλίκων (18+) εάν ο λογαριασμός Apple Account δεν έχει ταυτοποιηθεί μέσω "εύλογων μεθόδων". Διαχείριση Loot Boxes: Στη Βραζιλία, η δήλωση παρουσίας loot boxes μέσω του ερωτηματολογίου του App Store, αλλάζει αυτόματα το age rating της εφαρμογής σε 18+.

Στη Βραζιλία, η δήλωση παρουσίας loot boxes μέσω του ερωτηματολογίου του App Store, αλλάζει αυτόματα το age rating της εφαρμογής σε 18+. Significant Change API: Οι προγραμματιστές υποχρεούνται να ζητούν εκ νέου γονική έγκριση μέσω του PermissionKit πριν την εγκατάσταση σημαντικών αναβαθμίσεων σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν παιδιά.

Η αρχιτεκτονική του Declared Age Range API

Η κεντρική λύση της Apple βασίζεται στο ανανεωμένο Declared Age Range API, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο σε beta για δοκιμές σε περιβάλλον Sandbox από τους developers (σε iOS 26, iPadOS 26 και macOS 26). Το συγκεκριμένο API επιλύει ένα τεράστιο πρόβλημα απορρήτου: πώς μπορεί ένας developer να γνωρίζει ότι ο χρήστης επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή του, χωρίς να του ζητήσει να ανεβάσει φωτογραφία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του στους διακομιστές του.

Το σύστημα λειτουργεί παρέχοντας ηλικιακό εύρος αντί για ακριβή ημερομηνία γέννησης. Όταν μια εφαρμογή κάνει κλήση στο API, το λειτουργικό σύστημα της Apple επιστρέφει ένα σήμα που κατηγοριοποιεί τον χρήστη (π.χ. κάτω των 13, 13-15, 16-17, ή άνω των 18). Επιπρόσθετα, το API επιστρέφει δεδομένα σχετικά με τη μέθοδο διασφάλισης της ηλικίας που έχει χρησιμοποιηθεί από το οικοσύστημα (όπως επιβεβαίωση μέσω πιστωτικής κάρτας, εγκεκριμένου εγγράφου από το κράτος, ή δήλωσης του κηδεμόνα μέσω του Family Sharing). Με αυτόν τον τρόπο, οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης ή διαδικτυακού στοιχήματος μπορούν να πληρούν τις νομικές τους υποχρεώσεις ανεξάρτητα από την τοποθεσία.

Το πρόβλημα των "Loot Boxes" και το μοντέλο της Βραζιλίας

Ιδιαίτερο τεχνολογικό και νομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιμετώπιση της αγοράς της Βραζιλίας. Το App Store εφαρμόζει έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό κατηγοριοποίησης για τα παιχνίδια που περιέχουν μηχανισμούς μικροσυναλλαγών με τυχαίες ανταμοιβές (loot boxes). Εάν ένας developer δηλώσει την ύπαρξη αυτού του μηχανισμού στο ερωτηματολόγιο του App Store Connect, η πλατφόρμα τοποθετεί αυτόματα την εφαρμογή στην κατηγορία "18+".

Η αυστηρή αυτή αντιμετώπιση εξισώνει ουσιαστικά τους μηχανισμούς gacha και τα ψηφιακά σεντούκια με τον τζόγο, επιβάλλοντας τις ίδιες διαδικασίες επαλήθευσης ηλικίας που απαιτούνται για τα καζίνο. Το μέτρο αυτό, αν και ξεκινά από τη Βραζιλία, αποτελεί τον προπομπό για την ενσωμάτωση αντίστοιχων τακτικών και σε άλλες δικαιοδοσίες με αυστηρή εποπτεία στα τυχερά παίγνια.

Προεκτάσεις απορρήτου: Η λύση του οικοσυστήματος

Η συζήτηση γύρω από την επιβεβαίωση ηλικίας προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους κύκλους των ειδικών κυβερνοασφάλειας και προστασίας δεδομένων. Τα νομοσχέδια που απαιτούν αυστηρή ταυτοποίηση συχνά κατηγορούνται ότι καταστρέφουν την ανωνυμία στο διαδίκτυο, ανοίγοντας την πόρτα σε μαζική παρακολούθηση από κυβερνήσεις και ιδιωτικές εταιρείες.

Η Apple επιλέγει τη λεγόμενη "πλατφορμική διακυβέρνηση" (platform governance). Διατηρώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης εντός του "κλειστού κήπου" του iOS, η εταιρεία λειτουργεί ως μεσάζοντας. Το App Store γνωρίζει τα στοιχεία χρέωσης (πιστωτική κάρτα) και τα δεδομένα του Apple Account, εκτελεί την επιβεβαίωση και στέλνει στον developer απλώς ένα ψηφιακό "ναι" ή "όχι" μέσω του API. Οι developers τρίτων εφαρμογών δεν αποκτούν ποτέ πρόσβαση στα πρωτογενή έγγραφα ταυτοποίησης του χρήστη, μειώνοντας δραματικά τον κίνδυνο διαρροής δεδομένων (data breaches) από μικρότερα, λιγότερο ασφαλή στούντιο ανάπτυξης εφαρμογών.

Με τη ματιά του Techgear

Αν και οι παρούσες ανακοινώσεις αφορούν αγορές εκτός Ευρώπης (Βραζιλία, Αυστραλία, Σιγκαπούρη και ΗΠΑ), τα δεδομένα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα ο νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA), επιβάλλει στις μεγάλες πλατφόρμες (VLOPs) να προστατεύουν τους ανηλίκους, εξαλείφοντας το κενό του "ηλικιακού ψεύδους" που επικρατεί στα social media.

Για τους Έλληνες developers και τις εγχώριες εταιρείες, η υποστήριξη του Declared Age Range API θα πρέπει να θεωρείται άμεσα επιβεβλημένη για τον κύκλο ανάπτυξης του 2026-2027. Εφαρμογές γνωριμιών (dating apps), πλατφόρμες αθλητικού στοιχήματος που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά, αλλά και τοπικά δίκτυα περιεχομένου, θα υποχρεωθούν σύντομα να εγκαταλείψουν τα απλά αναδυόμενα παράθυρα του τύπου "Είμαι άνω των 18 ετών" και να βασιστούν σε κρυπτογραφημένες κλήσεις προς το API της Apple (ή αντίστοιχα του Android).