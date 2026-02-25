GIRLS2CYBER: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας ενδυναμώνει τα κορίτσια στον ψηφιακό κόσμο

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας συμμετέχει μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς εταίρους, στο ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ “GIRLS2CYBER: Empowering Girls aged 12–15 to Lead the Future of Cybersecurity”. Το έργο συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus - EUC) συγκεντρώνοντας κορυφαίους οργανισμούς από την Κύπρο, την Ελλάδα, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες - Flavor B.V., Women4Cyber Cyprus, GrantXpert Consulting Ltd, Women4Cyber Foundation, Hellenic Cybersecurity Institute (HCSI) και AIIRES - και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το GIRLS2CYBER στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα της τεχνολογίας και να εμπνεύσει κορίτσια ηλικίας 12–15 ετών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κυβερνοασφάλειας, να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να καταρρίψουν τα στερεότυπα που θέλουν τον χώρο των τεχνολογικών επαγγελμάτων ανδροκρατούμενο. Η έγκαιρη έκθεση των κοριτσιών στην ψηφιακή ασφάλεια τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά σε πεδία που παραδοσιακά θεωρούνταν απρόσιτα, προάγοντας την ισότητα των φύλων και ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η τεχνολογία δεν έχει φύλο.

Μια εκπαιδευτική πλατφόρμα με τεχνητή νοημοσύνη και 15 διαδραστικές ενότητες θα κάνουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διασκεδαστική και προσβάσιμη, ενώ η καθοδήγηση από την έμπνευση γυναικείων προτύπων θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να οραματιστούν το μέλλον τους σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στην Ευρώπη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα δοκιμαστεί μέσω ενός θερινού σχολείου, που θα πραγματοποιηθεί τόσο με δια ζώσης συμμετοχή, στην Ελλάδα και την Κύπρο, όσο και μέσω διαδικτυακών μαθημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εμπλέκοντας περισσότερα από 200 κορίτσια ηλικίας 12-15 ετών σε αυτό το μοναδικό και διασκεδαστικό εργαστήριο.

Μέσω αυτών των δράσεων το έργο εξασφαλίζει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και δικτύωση για όλα τα κορίτσια, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, προάγοντας τη συνεργασία και την ισότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την Ελλάδα και την Κύπρο ως κόμβους καινοτομίας και εκπαίδευσης στην κυβερνοασφάλεια, ενισχύοντας το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν ασφαλέστερο, πιο δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακό κόσμο. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας δεσμεύεται να υποστηρίξει ενεργά το έργο αυτό, διάρκειας δύο ετών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση των νέων κοριτσιών και στην προώθηση της ισότητας στον ψηφιακό χώρο.

Περισσότερα για την πορεία του έργου μπορείτε να παρακολουθείτε μέσα από την on line παρουσία στο Linkedin Girls2cyber Project

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας (Hellenic Cybersecurity Institute – HCSI.gr) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός (ΜΚΟ) με στόχο την ευαισθητοποίηση του ελληνικού κοινού σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Φιλοδοξεί να φέρει κοντά, μέσα από μία σειρά δράσεων, ειδικούς της αγοράς, ακαδημαϊκούς αλλά και νέα στελέχη του κλάδου της κυβερνοασφάλειας, και να δημιουργήσει ένα πεδίο διαλόγου, προωθώντας την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και γνώσεων επάνω σε θέματα που άπτονται της βελτίωσης των δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας.