Η nPerf λανσάρει το πρώτο τεστ streaming 4K που αντικατοπτρίζει την πραγματική χρήση βίντεο

Με την άνοδο του περιεχομένου βίντεο 4K (πλατφόρμες OTT, ζωντανά αθλητικά, έξυπνες τηλεοράσεις, cloud gaming), η απόδοση ενός δικτύου δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται απλώς στην ταχύτητα λήψης.

Η nPerf, παγκόσμιος ειδικός στη μέτρηση της απόδοσης δικτύων, ανακοινώνει την εξέλιξη του τεστ streaming της με την ενσωμάτωση ανάλυσης 2160p (4K) σε όλες τις πλατφόρμες της.

«Στην εποχή του 4K, η μέτρηση μόνο της ταχύτητας λήψης δεν έχει πλέον νόημα. Αυτό που μετράει πραγματικά είναι η πραγματική εμπειρία του χρήστη. Μια υψηλή ταχύτητα δεν εγγυάται ομαλή αναπαραγωγή, σταθερή ποιότητα 4K ή απουσία buffering. Με την ανάλυση streaming 4K, εξελίσσουμε τη μέτρηση της απόδοσης δικτύου προς δείκτες που αντικατοπτρίζουν πολύ πιο πιστά τις σημερινές χρήσεις», δηλώνει ο CTO της nPerf.

Με την αυξανόμενη υιοθέτηση οθονών υψηλής ανάλυσης και premium περιεχομένου, το 4K έχει γίνει μία από τις πιο απαιτητικές χρήσεις τόσο για σταθερά όσο και για κινητά δίκτυα. Η ενσωμάτωση του 2160p επιτρέπει μια πιο ακριβή ανάλυση της ικανότητας των δικτύων να υποστηρίζουν αυτά τα νέα πρότυπα.

Το τεστ επικεντρώνεται πλέον σε μορφές που χρησιμοποιούνται πραγματικά σήμερα:

720p (HD Ready)

1080p (Full HD)

2160p (4K / UHD)

Αυτή η εξέλιξη εισάγει επίσης μια νέα επιταχυνόμενη λειτουργία «Fast Forward» για τις αναλύσεις 720p και 1080p. Μειώνει στο μισό τη συνολική διάρκεια του τεστ, διατηρώντας το ίδιο επίπεδο ακρίβειας και αντιπροσωπευτικότητας.

Το νέο τεστ streaming 4K είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις εφαρμογές της nPerf: Android, iOS και Desktop.