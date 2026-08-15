Η Apple προσφέρει συμφωνίες εκατομμυρίων σε εκδότες για την ασφαλή εκπαίδευση της Siri AI

Σύνοψη

Η Apple βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με κορυφαίους εκδοτικούς οργανισμούς προκειμένου να εξασφαλίσει τα επίσημα δικαιώματα χρήσης ελεγμένου ειδησεογραφικού περιεχομένου για την εκπαίδευση της νέας γενιάς παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης της.

Σε πλήρη αντίθεση με τη συνήθη πρακτική της δωρεάν μαζικής άντλησης δεδομένων, η εταιρεία προσφέρει πολυετή συμβόλαια που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα εννέα ψηφία, αποζημιώνοντας τους εκδότες με βάση τον όγκο χρήσης του περιεχομένου τους.

Ο πρωταρχικός στόχος του εν λόγω εγχειρήματος αφορά την αποφυγή των κατασκευασμένων απαντήσεων (hallucinations), ένα ζήτημα που είχε οδηγήσει την εταιρεία στο παρελθόν να αποσύρει τις προβληματικές λειτουργίες περιλήψεων στο iOS 18.

Η ριζικά αναβαθμισμένη ψηφιακή βοηθός θα πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο της το προσεχές φθινόπωρο, ενσωματωμένη βαθιά στον πυρήνα των λειτουργικών συστημάτων iOS 27, iPadOS 27 και macOS 27.

Η απρόσκοπτη και απολύτως ακριβής ενσωμάτωση των παραγωγικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα απαιτεί τη διαρκή τροφοδότηση των αλγορίθμων με δεδομένα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, αποτελώντας πλέον μια θεμελιώδη προϋπόθεση για την αξιοπιστία οποιασδήποτε τεχνολογικής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με την αναφορά της Wall Street Journal, η Apple προσπαθεί ενεργά να διασφαλίσει ότι η νέα και ριζικά αναβαθμισμένη ψηφιακή βοηθός της δεν πρόκειται να πέσει στην επικίνδυνη παγίδα της παραπληροφόρησης, έχοντας εκκινήσει έναν εντατικό κύκλο διαπραγματεύσεων με διεθνούς βεληνεκούς εκδοτικούς οργανισμούς.

Η προσέγγιση της εταιρείας διαφοροποιείται πλήρως από τις τακτικές που έχουν ακολουθήσει μέχρι σήμερα ανταγωνιστικές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, οι οποίες προτίμησαν να εκπαιδεύσουν τα γλωσσικά τους μοντέλα χρησιμοποιώντας σχεδόν το σύνολο του διαθέσιμου περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό χωρίς να ζητήσουν άδεια ή να προσφέρουν οποιαδήποτε μορφή οικονομικής αποζημίωσης στους νόμιμους δημιουργούς των πρωτότυπων κειμένων.

Η Apple σκοπεύει να δαπανήσει τεράστια ποσά τα οποία συνολικά αγγίζουν τα εννέα ψηφία, προτείνοντας εξαιρετικά προσοδοφόρα πολυετή συμβόλαια στα μεγαλύτερα ονόματα του διεθνούς χώρου των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η ειδοποιός και κρίσιμη διαφορά στην προτεινόμενη μέθοδο αδειοδότησης έγκειται στο γεγονός ότι οι εκδότες θα λαμβάνουν τα συμφωνηθέντα μερίδια ανάλογα με τη συχνότητα και τον όγκο χρήσης του περιεχομένου τους από τους τελικούς χρήστες των συσκευών της εταιρείας. Αντίθετα με τα συμβατικά και συχνά άκαμπτα συμβόλαια στον τομέα της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης τα οποία συνήθως προβλέπουν ένα πάγιο, εφάπαξ ποσό για την πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων ενός εκδότη, το καινοτόμο μοντέλο της Apple φαίνεται να σχεδιάζεται ώστε να λειτουργεί περισσότερο ως ένα βιώσιμο σύστημα διαρκούς επιβράβευσης το οποίο εξαρτάται από την πληροφορία που ανασύρεται σε πραγματικό χρόνο μέσω τεχνικών Retrieval-Augmented Generation (RAG) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του χρήστη.

Η στρατηγική επιλογή του τεχνολογικού κολοσσού να κινηθεί μέσω της νομικά αδιάβλητης αλλά ταυτόχρονα αρκετά δαπανηρής οδού δεν υπαγορεύεται αποκλειστικά από αμιγείς λόγους εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ή αυστηρής κανονιστικής συμμόρφωσης με τα νέα διεθνή πλαίσια. Το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού της εταιρείας είχε βιώσει μια αρκετά τραυματική κατάσταση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του iOS 18, όταν η πολυδιαφημισμένη λειτουργία δημιουργίας περιλήψεων για τις ειδοποιήσεις συστήματος κατέληξε να παράγει εντελώς λανθασμένους και συχνά ακατανόητους τίτλους ειδήσεων που παραπλανούσαν συστηματικά το καταναλωτικό κοινό. Η έντονη και δικαιολογημένη κριτική που ακολούθησε το συγκεκριμένο τεχνολογικό ολίσθημα ανάγκασε τους επικεφαλής μηχανικούς της Apple να απενεργοποιήσουν σιωπηρά την επίμαχη λειτουργία για περισσότερο από έναν ολόκληρο χρόνο, προκειμένου να επανασχεδιάσουν εκ βάθρων τον τρόπο με τον οποίο η νευρωνική μηχανή της συσκευής επεξεργάζεται και συνθέτει τα ευαίσθητα δημοσιογραφικά δεδομένα.

Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι το επικίνδυνο φαινόμενο των παραισθήσεων, δηλαδή της παραγωγής πειστικών γραμματικά αλλά παντελώς ανυπόστατων πραγματολογικά απαντήσεων από το παραγωγικό μοντέλο, δεν πρόκειται επουδενί να επαναληφθεί κατά την επικείμενη φθινοπωρινή παρουσίαση, η εταιρεία έθεσε ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την εξασφάλιση πρωτογενούς και αυστηρά επαληθευμένου περιεχομένου απευθείας από τις πηγές παραγωγής του. Η νέα γενιά Siri AI, είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει επίσημα ενσωματωμένη στον ίδιο τον πυρήνα των επερχόμενων iOS 27, iPadOS 27 και του macOS 27, το οποίο σύμφωνα με τις πρόσφατες διαρροές που προέρχονται από τις δοκιμαστικές εκδόσεις φέρει την εντυπωσιακή κωδική ονομασία Golden Gate.

Το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η κατασκευάστρια εταιρεία διατηρεί ήδη διαύλους επικοινωνίας με διεθνείς εκδότες μέσω της πλατφόρμας Apple News+ η οποία λειτουργεί από το 2019, της προσφέρει μια ισχυρή διαπραγματευτική βάση, έστω και αν στο πρόσφατο παρελθόν αρκετοί συνεργάτες είχαν διατυπώσει σοβαρές ενστάσεις αναφορικά με το ποσοστό των οικονομικών απολαβών που κατέληγε στα ταμεία τους.

Το σημαντικότερο ερώτημα που προκύπτει πλέον στο πλαίσιο της γεωγραφικής εξάπλωσης αυτών των υπηρεσιών αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρόμοιες πρωτοβουλίες πρόκειται να επηρεάσουν τις μικρότερες, τοπικές αγορές, συμπεριλαμβανομένου προφανώς και του ελληνικού διαδικτυακού οικοσυστήματος.

Δεδομένου ότι η επίσημη εφαρμογή ειδήσεων της Apple παραμένει μέχρι και σήμερα μη διαθέσιμη για το ευρύ ελληνικό κοινό, οι εγχώριοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί δεν διαθέτουν προς το παρόν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία για να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους άμεσα προγράμματα αδειοδότησης. Παρόλα αυτά, η πιθανή διεθνής καθιέρωση ενός τεχνολογικού προτύπου όπου η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη τρέφεται αποκλειστικά από νόμιμα αδειοδοτημένο και αμειβόμενο περιεχόμενο, αποτελεί αναμφίβολα έναν θετικό οιωνό ο οποίος δημιουργεί ισχυρά προηγούμενα, τα οποία οι ψηφιακοί εκδότες παγκοσμίως θα μπορέσουν μελλοντικά να επικαλεστούν κατά τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις τους με τις ευρύτερες τεχνολογικές πλατφόρμες.