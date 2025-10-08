Η Apple «τρολάρει» τη Microsoft με... Blue Screen of Death [Video]

Ένα χρόνο μετά το τεράστιο τεχνολογικό μπλακ άουτ που παρέλυσε εκατομμύρια υπολογιστές Windows παγκοσμίως, η Apple επιστρέφει με τη διαφήμιση «BSOD (Blue Screen of Death)», όπου σατιρίζει ευθέως τη Microsoft και την περιβόητη μπλε οθόνη σφαλμάτων.

Το διαφημιστικό βασίζεται στο πραγματικό περιστατικό της 19ης Ιουλίου 2024, όταν εκατομμύρια συστήματα Windows κατέρρευσαν αιφνιδιαστικά εξαιτίας ενός προβληματικού update που προήλθε από την CrowdStrike, μια αμερικανική εταιρεία κυβερνοασφάλειας. Το συμβάν θεωρήθηκε τότε μία από τις μεγαλύτερες διακοπές λειτουργίας στην ιστορία των πληροφοριακών συστημάτων, επηρεάζοντας επιχειρήσεις, αεροδρόμια, νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες. Αντίθετα, τα Mac της Apple παρέμειναν ανέπαφα, κάτι που η εταιρεία τώρα αξιοποιεί με ιδιαίτερο χιούμορ.

Στο νέο video, που αποτελεί μέρος της γνωστής σειράς “The Underdogs”, μια ομάδα υπαλλήλων προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη συμμετοχή της σε ένα μεγάλο trade show με το όνομα “Container Con”. Όλα δείχνουν να κυλούν ομαλά μέχρι τη στιγμή που ένα μαζικό crash πλήττει τα PC των ανταγωνιστών τους, εμφανίζοντας τη διαβόητη μπλε οθόνη — το Blue Screen of Death. Ενώ η τεχνολογική καταστροφή προκαλεί πανικό στους χρήστες Windows, οι “Underdogs” της Apple συνεχίζουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους, καταφέρνοντας τελικά να σημειώσουν τεράστια επιτυχία χάρη στην αξιοπιστία των Mac τους.

Στην περιγραφή του βίντεο, η Apple δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το υπονοούμενό της:

Οι Underdogs είναι έτοιμοι για την πρώτη τους έκθεση, μέχρι που μια βλάβη στα PC προκαλεί χάος και η Blue Screen of Death απειλεί το αγαπημένο τους Container Con. Ευτυχώς, τα Apple προϊόντα τους παραμένουν ασφαλή και τους οδηγούν στην επιτυχία.

Η διαφήμιση λειτουργεί ταυτόχρονα ως υπενθύμιση της φιλοσοφίας της Apple γύρω από την ασφάλεια και τη σταθερότητα του οικοσυστήματός της. Στο τέλος του video, εμφανίζεται το σύνθημα «There’s no security like Mac security», ενώ η εταιρεία παραπέμπει στη σελίδα της για εταιρικούς πελάτες, όπου προβάλλει τα πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής ασφαλείας των Mac.

Εκεί, η Apple εξηγεί ότι η “Kernel-level protection” που χρησιμοποιεί στα συστήματά της είναι σχεδιασμένη για να αποτρέπει επιθέσεις, παραβιάσεις και αστοχίες συστήματος, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δεδομένα των χρηστών. Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι το macOS, βασισμένο σε αρχές του Unix, προσφέρει εγγενώς υψηλότερα επίπεδα σταθερότητας και ασφάλειας, καθώς η Apple ελέγχει εξ ολοκλήρου τόσο το hardware όσο και το software των συσκευών της.

Σε αντίθεση με το Windows, που λειτουργεί σε μια τεράστια ποικιλία υπολογιστών από διαφορετικούς κατασκευαστές, τα Mac αποτελούν ένα αυστηρά ενοποιημένο περιβάλλον όπου η εταιρεία έχει απόλυτο έλεγχο σε κάθε επίπεδο — από τον επεξεργαστή μέχρι τις ενημερώσεις λογισμικού. Αυτός ο συνδυασμός, σύμφωνα με την Apple, μειώνει σημαντικά τα περιθώρια σφαλμάτων και καθιστά τις συσκευές της πιο ανθεκτικές σε κρίσεις όπως εκείνη της CrowdStrike.