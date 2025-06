Η «Χιονάτη» τώρα διαθέσιμη στο Disney+

Η ταινία «Χιονάτη» της Disney, η νέα, live-action μεταφορά της κλασικής ταινίας του 1937, είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+.

Η νέα, live-action, εκδοχή της ταινίας, «Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι» της Disney, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια συναρπαστική κινηματογραφική εμπειρία που ξυπνά αγαπημένες αναμνήσεις. Τα συναρπαστικά κινούμενα σχέδια της κλασικής ταινίας το 1937, είχαν μαγέψει το κοινό. Τώρα, στη νέα ταινία «Χιονάτη» της Disney, τα εντυπωσιακά εφέ ζωντανεύουν τη φύση και τη φαντασία.

Με soundtrack που συνδυάζει νέα, πρωτότυπα τραγούδια, με φρέσκες εκδοχές αγαπημένων κλασικών, η μουσική στη «Χιονάτη» της Disney, είναι από το ταλαντούχο δίδυμο Benj Pasek και Justin Paul, βραβευμένοι με τέσσερα EGOT (The Greatest Showman, La La Land). Η Χιονάτη (Rachel Zegler), μοιράζεται το μήνυμα της ελπίδας μέσα από τη νέα συγκινητική μπαλάντα «Waiting on a Wish», ένα από τα πολλά νέα, μελωδικά τραγούδια, που ακούγονται στη νέα ταινία, μαζί με διαχρονικά αγαπημένα όπως το «Heigh-Ho» και το «Whistle While You Work».

Η εμβληματική, κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων, «Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι», που σηματοδότησε την αρχή της αφηγηματικής κληρονομιάς της Disney, είναι επίσης διαθέσιμη στο Disney+.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας.

Το Disney+ προσφέρει ένα πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης για περιεχόμενο ενηλίκων μέσω προφίλ με προστασία PIN ή να επιλέξουν τη Λειτουργία Junior, ώστε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους