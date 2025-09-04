Η «δυνατή» κάνναβη στο μικροσκόπιο: Αυξάνει τον κίνδυνο ψύχωσης και εθισμού;

Η χρήση προϊόντων κάνναβης με υψηλή περιεκτικότητα σε THC βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας, καθώς οι επιπτώσεις τους στην ψυχική υγεία φαίνεται να είναι πιο σοβαρές απ’ όσο πιστευόταν μέχρι πρόσφατα.

Οι ερευνητές από το University of Colorado Anschutz Medical Campus και συνεργάτες τους ανέλυσαν δεδομένα από 99 μελέτες που κάλυψαν 221.097 συμμετέχοντες, με χρονολογικό εύρος από το 1977 έως το 2023. Η επιλογή των μελετών έγινε με ευρύ κριτήριο: περιλάμβανε τόσο έρευνες που στόχευαν να διερευνήσουν θεραπευτικές επιδράσεις της κάνναβης όσο και εκείνες που εξέταζαν αποκλειστικά τους συσχετισμούς της με ψυχιατρικές εκβάσεις.

Τα προϊόντα υψηλής συγκέντρωσης THC ορίστηκαν ως εκείνα που περιέχουν περισσότερα από 5 mg ή πάνω από 10% THC ανά δόση, καθώς και προϊόντα που περιγράφονται ως «high-potency concentrate», «shatter» ή «dab». Οι ερευνητές κατέγραψαν τρεις χρονικές κατηγορίες επιδράσεων: οξείες (μέσα σε 12 ώρες), υποξείες (μετά από συνεχή χρήση 1–2 μηνών) και μακροπρόθεσμες (μετά από χρήση μεγαλύτερη του ενός έτους).

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή σε ένα κρίσιμο σημείο: η χρήση προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε THC συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ψύχωσης και σχιζοφρένειας, καθώς και με μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης διαταραχής χρήσης κάνναβης. Σε καμία από τις θεραπευτικές μελέτες δεν βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση ψύχωσης ή σχιζοφρένειας.

Όσον αφορά άλλες ψυχικές διαταραχές, η εικόνα παραμένει ασαφής. Σχεδόν οι μισές μη θεραπευτικές μελέτες (53%) κατέγραψαν αρνητικούς συνδέσμους με το άγχος, ενώ το 41% βρήκε αντίστοιχες συσχετίσεις με την κατάθλιψη. Από την άλλη, σε μελέτες που εστίαζαν σε πιθανές θεραπευτικές ιδιότητες, ένα ποσοστό περίπου 47% κατέγραψε ευνοϊκά αποτελέσματα της κάνναβης σε περιπτώσεις άγχους, και 48% για την κατάθλιψη. Ωστόσο, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό –24% για το άγχος και 30% για την κατάθλιψη– έδειξε αρνητικές συνέπειες.

Η αντίφαση αυτή φανερώνει ένα σημαντικό πρόβλημα: παρότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η κάνναβη μπορεί να έχει ανακουφιστικό ρόλο για ορισμένους ασθενείς, ιδιαίτερα σε χαμηλότερες δόσεις ή σε ειδικά πλαίσια χρήσης, η αυξανόμενη ισχύς των εμπορικών προϊόντων δημιουργεί κινδύνους που δεν μπορούν να αγνοηθούν . Η σύγχρονη βιομηχανία της κάνναβης έχει καταφέρει να παράγει προϊόντα με περιεκτικότητες THC πολύ υψηλότερες από εκείνες που κυκλοφορούσαν πριν από μερικές δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές σήμερα εκτίθενται σε πιο ισχυρά ψυχοδραστικά ερεθίσματα, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ψυχική τους υγεία.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν επαρκούν για να δώσουν σαφείς οδηγίες στους κλινικούς γιατρούς ή στο ευρύ κοινό. Καλούν, λοιπόν, για πιο αυστηρά σχεδιασμένες μελέτες που θα αποσαφηνίσουν τις πραγματικές επιπτώσεις της ισχυρής κάνναβης, διαχωρίζοντας καλύτερα τις οξείες από τις μακροχρόνιες συνέπειες, αλλά και τα όρια ανάμεσα στη θεραπευτική και την προβληματική χρήση.

Η ανασκόπηση αυτή ενισχύει τα μέχρι τώρα συμπεράσματα ότι όσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση THC, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος αρνητικών ψυχικών εκβάσεων. Παράλληλα, όμως, αφήνει ανοιχτό το ερώτημα σχετικά με το αν και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν ορισμένες θεραπευτικές δυνατότητες της κάνναβης χωρίς να εκθέτουν τους χρήστες σε σοβαρές παρενέργειες.

