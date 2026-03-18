Η ΕΕ επενδύει €200 εκατομμύρια στην ασφάλεια των υποβρύχιων καλωδίων

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την άμεση διάθεση 200 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF) Digital.

Το πακέτο χρηματοδότησης στοχεύει αποκλειστικά στην ανάπτυξη, αναβάθμιση και προστασία των υποβρύχιων καλωδίων και των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών.

Κύριος στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από υποδομές τρίτων χωρών και η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας έναντι δολιοφθορών.

Η χρηματοδότηση δίνει έμφαση στη δημιουργία νέων, ασφαλών διαδρόμων μεταφοράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων μέσω της Αρκτικής.

Η Ελλάδα αποκτά στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς εταιρείες τηλεπικοινωνιών μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια για την ενίσχυση των σταθμών προσαιγιάλωσης σε Κρήτη και Αττική.

Η ψηφιακή ραχοκοκαλιά του σύγχρονου διαδικτύου βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στη φυσική υποδομή. Με περισσότερο από το 95% της παγκόσμιας κίνησης δεδομένων να δρομολογείται μέσω υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών, η ασφάλεια και η χωρητικότητα αυτών των δικτύων αποτελεί ζήτημα υψίστης εθνικής και υπερεθνικής ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις και την ανάγκη για ψηφιακή κυριαρχία, προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση ενός νέου πακέτου χρηματοδότησης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο του μηχανισμού Connecting Europe Facility (CEF) Digital και εστιάζει στην ενίσχυση των υποβρύχιων καλωδίων και των στρατηγικών ψηφιακών υποδομών της Γηραιάς Ηπείρου.

Ποιος είναι ο σκοπός της επένδυσης των €200 εκατ. της ΕΕ στα υποβρύχια καλώδια;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 200 εκατομμύρια ευρώ μέσω του προγράμματος CEF Digital για την κατασκευή και αναβάθμιση υποβρύχιων καλωδίων δεδομένων. Στόχος είναι η εξασφάλιση της ανθεκτικότητας του διαδικτύου, η κυβερνοασφάλεια και η ανάπτυξη νέων ευρω-ασιατικών διαδρόμων, μειώνοντας τις γεωπολιτικές εξαρτήσεις στις τηλεπικοινωνίες και θωρακίζοντας την ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία έναντι φυσικών ή ψηφιακών απειλών.

Η αρχιτεκτονική του Διαδικτύου και τα σημεία συμφόρησης

Για να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα αυτής της ευρωπαϊκής παρέμβασης, απαιτείται η ανάλυση της τρέχουσας αρχιτεκτονικής των παγκόσμιων τηλεπικοινωνιών. Τα υποβρύχια καλώδια δεν είναι απλώς σωλήνες μεταφοράς δεδομένων, αλλά εξαιρετικά πολύπλοκα συστήματα που ενσωματώνουν οπτικούς ενισχυτές ανά τακτά διαστήματα για τη διατήρηση της ακεραιότητας του σήματος. Η τοποθέτησή τους στον πυθμένα των ωκεανών καθορίζεται από τη μορφολογία του εδάφους και τις συντομότερες δυνατές γεωγραφικές διαδρομές για την ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης.

Ωστόσο, αυτή η γεωγραφική εξάρτηση δημιουργεί σημεία συμφόρησης. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η διώρυγα του Σουέζ και η Ερυθρά Θάλασσα, από όπου διέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό της κίνησης δεδομένων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Πρόσφατα περιστατικά κοπής καλωδίων στην περιοχή έχουν αποδείξει πόσο ευάλωτη είναι η παγκόσμια συνδεσιμότητα. Το πρόγραμμα CEF Digital έρχεται να επιλύσει ακριβώς αυτό το πρόβλημα, παρέχοντας τα απαραίτητα κεφάλαια σε κοινοπραξίες τηλεπικοινωνιακών παρόχων για να σχεδιάσουν και να ποντίσουν νέα καλώδια που παρακάμπτουν τις επικίνδυνες ζώνες.

Τεχνολογικές απαιτήσεις και ψηφιακή ανθεκτικότητα

Τα έργα που θα λάβουν χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ οφείλουν να πληρούν αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιδοτεί απλώς την αύξηση του διαθέσιμου bandwidth (terabits per second - Tbps), αλλά απαιτεί την εφαρμογή πρωτοκόλλων υψηλής κρυπτογράφησης και την κατασκευή ανθεκτικών σταθμών προσαιγιάλωσης (Cable Landing Stations - CLS).

Ένα σύγχρονο υποβρύχιο καλώδιο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με προηγμένα συστήματα παρακολούθησης που εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές της τάσης και της θερμοκρασίας, προσφέροντας δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης για πιθανές φυσικές φθορές από άγκυρες πλοίων, σεισμική δραστηριότητα ή σκόπιμες ενέργειες δολιοφθοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά σαφές πως η ασφάλεια του εξοπλισμού δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί, όπως οι πολυπλέκτες οπτικού μήκους κύματος (DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing), αποτελεί αυστηρό κριτήριο αξιολόγησης, αποκλείοντας εμμέσως κατασκευαστές υψηλού ρίσκου από τρίτες χώρες.

Τι σημαίνει η χρηματοδότηση για την Ελλάδα

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας την καθιστά τον φυσικό τηλεπικοινωνιακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι ακτές της Κρήτης και της Πελοποννήσου λειτουργούν ήδη ως σημεία προσαιγιάλωσης για σημαντικά διεθνή καλωδιακά συστήματα (όπως το AAE-1 και επερχόμενα projects). Η ανακοίνωση του CEF Digital μεταφράζεται σε μια άμεση ευκαιρία κεφαλαιακής ενίσχυσης για τους εγχώριους και διεθνείς παρόχους που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Οι εταιρείες ανάπτυξης υποδομών (όπως η Grid Telecom, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, ή πολυεθνικοί πάροχοι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα) έχουν πλέον πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους για να αναβαθμίσουν τα επίγεια δίκτυα κορμού που μεταφέρουν τα δεδομένα από τα σημεία προσαιγιάλωσης προς τα μεγάλα Data Centers της Αθήνας. Επιπλέον, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση νέων καλωδιακών συστημάτων που θα συνδέουν την Ελλάδα με τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθιστώντας τη χώρα μας την κύρια, ασφαλή και υψηλής ταχύτητας ευρωπαϊκή πύλη δεδομένων της Μεσογείου.

Η διαδικασία αίτησης και η στρατηγική της ΕΕ

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι και οι κοινοπραξίες καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα αξιολογηθούν με βάση την ικανότητά τους να μειώσουν το ψηφιακό χάσμα, να ενισχύσουν την πλεονασματικότητα των ευρωπαϊκών δικτύων και να προστατεύσουν τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί συνεργασίες διασυνοριακού χαρακτήρα, προωθώντας τη συνέργεια μεταξύ κρατών-μελών. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων είναι σφιχτό, καθώς οι ανάγκες σε μεταφορά δεδομένων αυξάνονται εκθετικά εξαιτίας της εξάπλωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των υπηρεσιών Cloud Computing, απαιτώντας υποδομές ικανές να διαχειριστούν Petabytes δεδομένων με ελάχιστη καθυστέρηση.

Η διασφάλιση των ψηφιακών συνόρων της Ευρώπης δεν επιτυγχάνεται πλέον μόνο με τη δημιουργία αλγορίθμων και λογισμικού προστασίας. Επιτυγχάνεται κυρίως με την κυριότητα και τον έλεγχο των φυσικών καλωδίων που διατρέχουν τους ωκεανούς. Το πακέτο των 200 εκατομμυρίων ευρώ του CEF Digital αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την κατασκευή μιας τηλεπικοινωνιακής αρχιτεκτονικής που θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις της επόμενης δεκαετίας, προστατεύοντας παράλληλα τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τη ματιά του Techgear

Η επένδυση των 200 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ δεν συνιστά απλώς μια χρηματοδότηση υποδομών, αλλά μια σαφή δήλωση ψηφιακής ανεξαρτησίας. Η Ευρώπη συνειδητοποιεί –μάλλον καθυστερημένα– πως η κυριότητα της πληροφορίας χάνεται όταν δεν ελέγχεις τους "σωλήνες" που τη μεταφέρουν. Για την Ελλάδα, αυτό αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη ευκαιρία της δεκαετίας για την αναβάθμιση του ψηφιακού της αποτυπώματος. Δεν αρκεί να κατασκευάζουμε εγχώρια Data Centers. Αν θέλουμε πραγματικά να λειτουργούμε ως κόμβος δεδομένων, οι εγχώριοι πάροχοι και η πολιτεία οφείλουν να διεκδικήσουν επιθετικά αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η στόχευση πρέπει να είναι ξεκάθαρη: προσέλκυση νέων, ασφαλών καλωδιακών διαδρομών που θα καταλήγουν στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, εδραιώνοντας τη χώρα μας ως τον αδιαμφισβήτητο τεχνολογικό πυλώνα της Ανατολικής Μεσογείου.