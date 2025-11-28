Η ΕΕ βάζει στο στόχαστρο τα Apple Maps και Apple Ads

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται έτοιμη για νέο γύρο πιέσεων προς την Apple, αυτή τη φορά στρέφοντας την προσοχή της σε δύο υπηρεσίες που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός του ρυθμιστικού μικροσκοπίου: τα Apple Maps και τα Apple Ads. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από ευρωπαϊκές πηγές, οι δύο πλατφόρμες πληρούν πλέον τα όρια χρήσης που ενεργοποιούν επίσημη διερεύνηση βάσει του Digital Markets Act, θέτοντάς τες υποψήφιες για χαρακτηρισμό ως gatekeepers.

Εδώ και δύο χρόνια, η ΕΕ έχει κρίνει ότι App Store, iOS και Safari λειτουργούν ως πύλες με ιδιαίτερο βάρος στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χώρο. Ο χαρακτηρισμός αυτός συνοδεύτηκε από υποχρεώσεις όπως το άνοιγμα σε εναλλακτικά app marketplaces και περισσότερη ευελιξία στις πληρωμές τρίτων. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι και τα Apple Maps, Apple Ads ξεπερνούν το όριο των 45 εκατομμυρίων ενεργών μηνιαίων χρηστών, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για έναν τέτοιο έλεγχο.

Από τη στιγμή της ανακοίνωσης, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν 45 εργάσιμες ημέρες για να αποφασίσουν αν θα προσθέσουν και τις δύο υπηρεσίες στη λίστα των ήδη ορισμένων ψηφιακών πυλών. Αν ο χαρακτηρισμός επιβεβαιωθεί, η Apple θα διαθέτει περιθώριο έξι μηνών για να προσαρμόσει κάθε υπηρεσία πλήρως στις απαιτήσεις του DMA.

Η Apple, όπως αναμενόταν, έχει ήδη κινητοποιηθεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εταιρεία έχει καταθέσει αναλυτικές αντιρρήσεις, προσπαθώντας να αποδείξει ότι οι δύο υπηρεσίες δεν πρέπει να υπαχθούν στο νέο πλαίσιο. Για τα Apple Ads, η εταιρεία επιμένει ότι το μερίδιό της στην αγορά online διαφήμισης της ΕΕ είναι μικροσκοπικό όταν συγκριθεί με τους πραγματικούς κολοσσούς του χώρου: Google, Meta, TikTok, Microsoft και X. Η επιχειρηματολογία της στηρίζεται στο ότι η διαφημιστική της πλατφόρμα δεν στηρίζεται σε προνομιακή πρόσβαση σε δεδομένα ούτε ασκεί επιρροή τέτοια που να δικαιολογεί αυστηρή εποπτεία.

Παρόμοια στάση κρατά και για τα Apple Maps. Η εταιρεία επιχειρεί να πείσει ότι η χρήση της υπηρεσίας χαρτογράφησης στην ΕΕ παραμένει περιορισμένη, ιδιαίτερα σε σύγκριση με το Google Maps και το Waze, δύο εφαρμογές που κυριαρχούν στην αγορά πλοήγησης. Η Apple υποστηρίζει ότι τα Maps δεν λειτουργούν ως «κρίσιμη ενδιάμεση υπηρεσία» που συνδέει επιχειρήσεις και καταναλωτές με τρόπο που να τους δίνει αθέμιτο πλεονέκτημα.

Αν όμως τα επιχειρήματα της Apple δεν πείσουν τις ρυθμιστικές αρχές, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι σημαντικές. Ο ενδεχόμενος χαρακτηρισμός των Apple Ads ως gatekeeper θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγές στην App Tracking Transparency, την πολιτική που έχει ήδη ανατρέψει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι διαφημίσεις στα iOS. Θα μπορούσε επίσης να απαιτήσει μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα με άλλα ad networks ή κατάργηση πρακτικών που κρίνονται ως αυτοπροτίμηση.

Για τα Apple Maps, οι υποχρεώσεις που θα προέκυπταν δεν είναι ακόμη ξεκάθαρες. Θα μπορούσαν όμως να περιλαμβάνουν ενισχυμένη πρόσβαση τρίτων υπηρεσιών στα δεδομένα της πλατφόρμας ή την αφαίρεση προνομιακών στοιχείων ενσωμάτωσης στο οικοσύστημα του iOS. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από την έκδοση iOS 18.4, οι χρήστες στην ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την προεπιλεγμένη εφαρμογή χαρτών, αντικαθιστώντας το Apple Maps με Google Maps ή Waze.

Παρά την προσπάθεια της Apple να πείσει ότι Maps και Ads δεν αποτελούν πραγματικές ψηφιακές πύλες, η πραγματικότητα είναι ότι η στρατηγική της ΕΕ δεν περιορίζεται πλέον στους συνήθεις ύποπτους. Η Επιτροπή φαίνεται να επεκτείνει τον ορισμό της ψηφιακής επιρροής, διερευνώντας υπηρεσίες που ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική στο μέλλον — ακόμη κι αν σήμερα δεν έχουν την κυρίαρχη θέση των αντίστοιχων προϊόντων της Google.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία που ξεκινά τώρα ουσιαστικά ανοίγει έναν νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ Apple και ΕΕ. Με το DMA να έχει πλέον γίνει ένα από τα πιο επιδραστικά ρυθμιστικά εργαλεία παγκοσμίως, οι αποφάσεις των επόμενων εβδομάδων θα καθορίσουν όχι μόνο τον τρόπο που λειτουργούν δύο συγκεκριμένες υπηρεσίες, αλλά και το πώς η Apple θα προσαρμόσει τη συνολική στρατηγική της στην ευρωπαϊκή αγορά.