Η Ελλάδα «μιλάει» περισσότερο από την Ευρώπη – Τι δείχνουν τα πραγματικά στοιχεία για τις χρεώσεις

Συνοπτικά τα ευρήματα της έρευνας (2019-2024):

Ομιλία: Η Ελλάδα είναι πρώτη στη χρήση ομιλίας (288 λεπτά/μήνα) με αυξητική τάση . Data: Αύξηση χρήσης κατά 51% , αλλά ο μέσος όρος (12.5 GB) παραμένει χαμηλότερος από άλλες χώρες της ΕΕ . Κόστος: Το μέσο έσοδο ανά χρήστη (12,7€) είναι χαμηλότερο από τη διάμεση τιμή των 12 χωρών (15,2€) . Τάσεις: Ραγδαία μείωση εσόδων ανά GB (-33%) και ανά λεπτό ομιλίας (-8%) . Κατάταξη: Η Ελλάδα συγκρίνεται πλέον με τη Γαλλία και την Ισπανία, έχοντας βελτιώσει τη θέση της στη σχέση αξίας/τιμής .



Μια διαφορετική εικόνα για την κατάσταση της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, μακριά από τις συνήθεις συγκρίσεις τιμοκαταλόγων, φέρνει στο φως η πρόσφατη συγκριτική αξιολόγηση που διενήργησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο 2019-2024 και προέκυψαν από τη συνεργασία της ρυθμιστικής αρχής με τη σουηδική εταιρεία Tefficient, δείχνουν πως η Ελλάδα έχει αλλάξει κατηγορία, αφήνοντας πίσω της τις χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις.

Η έρευνα εστιάζει σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μοιράζονται το ίδιο νόμισμα και ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα δεν κατατάσσεται πλέον στις πιο «αδύναμες» αγορές όσον αφορά τη σχέση αξίας/τιμής, αλλά ευθυγραμμίζεται πλέον με μεγάλες αγορές όπως η ισπανική και η γαλλική.

Το τέλος του μύθου των «τιμοκαταλόγων»

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της μελέτης είναι η μεθοδολογία της. Σε αντίθεση με τις συνήθεις αναλύσεις που βασίζονται σε διαφημιζόμενες τιμές ιστοσελίδων—οι οποίες αποτελούν απλά «στιγμιότυπα» και συχνά απέχουν από την πραγματικότητα—η Tefficient χρησιμοποίησε πραγματικά απολογιστικά δεδομένα από τους ισολογισμούς των παρόχων.

Αυτή η προσέγγιση θεωρείται "state-of-the-art" διεθνώς, καθώς οι ονομαστικές τιμές στους τιμοκαταλόγους αγνοούν τις προσφορές διατήρησης πελατών ή τις εκπτώσεις που δίνονται κατά την . Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα ποσά που αναγράφονται στις ιστοσελίδες και αυτά που τελικά πληρώνει ο συνδρομητής έχουν σημαντική απόκλιση, κάτι που η συγκεκριμένη μελέτη έρχεται να διορθώσει, αποτυπώνοντας την πραγματική δυναμική της αγοράς.

Πρωταθλητές στην ομιλία, «εγκρατείς» στα Data

Η ανάλυση της συμπεριφοράς του Έλληνα καταναλωτή αποκαλύπτει ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Ενώ η χρήση δεδομένων (data) αυξάνεται με εκρηκτικούς ρυθμούς, ο Έλληνας συνδρομητής παραμένει λάτρης της παραδοσιακής ομιλίας.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη χρήση ομιλίας ανάμεσα στις συγκρινόμενες χώρες, με 288 λεπτά τον μήνα για το 2024. Μάλιστα, η τάση αυτή είναι αυξητική, με τη χώρα να παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό αύξησης (+7%).

Στον αντίποδα, αν και σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 51% στη χρήση δεδομένων την τελευταία πενταετία, η μέση κατανάλωση ανά συνδρομή (12.5 GB) παραμένει κάτω από τη διάμεση τιμή των άλλων χωρών. Για λόγους σύγκρισης, στην Αυστρία η αντίστοιχη χρήση φτάνει τα 31.9 GB. Αυτό δείχνει ότι οι Έλληνες, παρόλο που έχουν αρχίσει να «σερφάρουν» περισσότερο, εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στη φωνητική επικοινωνία.

Τι πληρώνουμε πραγματικά;

Το «καυτό» ερώτημα αφορά φυσικά το κόστος. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το Μέσο Έσοδο ανά Χρήστη (ARPU) στην Ελλάδα κυμαίνεται στα 12,7 ευρώ, ποσό που βρίσκεται κάτω από τη διάμεση τιμή των 15,2 ευρώ των χωρών της έρευνας. Εάν μάλιστα γίνει προσαρμογή με βάση την αγοραστική δύναμη, η διάμεση τιμή πέφτει στα 11,9 ευρώ, αποδεικνύοντας ότι οι χρεώσεις είναι πλέον ανταγωνιστικές.

Ενδεικτικό της αλλαγής του τοπίου είναι ότι τα έσοδα ανά Gigabyte στην Ελλάδα εμφανίζουν τον μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης (-33%) συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες για το διάστημα 2019-2024. Παράλληλα, πτωτική πορεία (-8%) ακολουθούν και τα έσοδα από τις υπηρεσίες ομιλίας, τα οποία βρίσκονται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ψυχολογία του «Flat Rate»

Η μελέτη σκιαγραφεί και το προφίλ του Έλληνα συνδρομητή, ο οποίος φαίνεται να προτιμά τη σταθερότητα ενός τυπικού μηνιαίου παγίου, ακόμη και αν η χρήση που κάνει σε δεδομένα είναι χαμηλότερη από αυτή που προσφέρει το πρόγραμμά του. Δεδομένου ότι η ομιλία προσφέρεται συνήθως με σταθερή χρέωση (flat-rate), το βάρος της αξιολόγησης «value for money» μετατοπίζεται πλέον ξεκάθαρα στα δεδομένα.

Το μέλλον της αγοράς

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση της ΕΕΤΤ και της Tefficient είναι θετική. Η Ελλάδα έχει απομακρυνθεί από το γκρουπ των χωρών με χαμηλές επιδόσεις (όπως το Βέλγιο και η Γερμανία) και οι προσδοκίες για το μέλλον είναι υψηλές. Ο συνδυασμός της αύξησης στη χρήση υπηρεσιών και της ταυτόχρονης μείωσης των μοναδιαίων εσόδων δείχνει μια αγορά που ωριμάζει και γίνεται πιο προσιτή στον τελικό καταναλωτή.