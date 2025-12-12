COSMOTE Fiber Τo Τhe Room: Οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού

Tην οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού φέρνει η νέα υπηρεσία COSMOTE Fiber Τo Τhe Room, που διατίθεται σε όλους τους COSMOTE Fiber συνδρομητές, οικιακούς και εταιρικούς. Το COSMOTE Fiber Τo Τhe Room (FTTR), με τον προηγμένης τεχνολογίας FTTR WiFi 7 εξοπλισμό, που φέρνει αποκλειστικά και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η COSMOTE TELEKOM, διασφαλίζει κάλυψη WiFi παντού με σταθερά υψηλές Gigabit ταχύτητες, χωρίς «νεκρές ζώνες» ή απώλειες σήματος. Η υπηρεσία αποτελεί την ιδανική λύση για όσους επιθυμούν κορυφαία εμπειρία internet σε όλα τα δωμάτια ή στους ορόφους του σπιτιού.

Ο βασικός εξοπλισμός της υπηρεσίας αποτελείται από ένα COSMOTE FTTR Router και ένα COSMOTE FTTR Access Point (σημείο πρόσβασης) με τη μίσθωσή του να ανέρχεται σε 6€/μήνα. Κάθε επιπλέον Access Point μισθώνεται 2€/μήνα. Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου και τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη μπορούν να τοποθετηθούν έως και 16 FTTR Access Points. Ενδεικτικά, ένα σπίτι 120 τμ, μπορεί να καλυφθεί εξαιρετικά με 1 ή 2 Access Points. Η υπηρεσία εξασφαλίζει μικρό latency για gaming υψηλών απαιτήσεων χωρίς κολλήματα, video streaming και παρακολούθηση 4Κ ταινιών, καθώς και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα για χρήση internet ακόμη και όταν ο χρήστης κινείται στον χώρο.

Η αυτοψία και η εγκατάσταση του FTTR εξοπλισμού πραγματοποιείται δωρεάν -έως τις 28/02/2026- από εξειδικευμένους τεχνικούς της COSMOTE TELEKOM, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον πλήρη σχεδιασμό και την υλοποίηση του οικιακού FTTR δικτύου. Με τη χρήση της διάφανης οπτικής ίνας και την τοποθέτηση των Access Points, εξασφαλίζουν ένα άρτιο αισθητικά και τεχνικά αποτέλεσμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε χώρου.

«Με τη νέα υπηρεσία COSMOTE Fiber To The Room, φέρνουμε την επόμενη μέρα της WiFi συνδεσιμότητας στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά, η οπτική ίνα φτάνει ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του σπιτιού, με γρήγορες ταχύτητες και σταθερή κάλυψη παντού, χωρίς περιορισμούς και με ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα. Στην COSMOTE TELEKOM συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε και να παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις στους πελάτες μας, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες τους», δήλωσε ο κ. Νίκος Φρέρης, Διευθυντής Consumer Fixed Product Marketing Ομίλου ΟΤΕ.

Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί το FTTR router εύκολα και γρήγορα μέσω του COSMOTE app, ενώ για περισσότερες λειτουργικότητες, αλλά και για τη διαχείριση του FTTR δικτύου, προσφέρεται η ειδική εφαρμογή COSMOTE Fiber To The Room app, για Android και iOS, που παρέχει πλήρη εποπτεία του FTTR συστήματος.

Πιστή στη δέσμευσή της να παρέχει συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας, μέσα από κορυφαία δίκτυα, η COSMOTE TELEKOM συνεχίζει να δημιουργεί αξία για τους πελάτες της. Η υπηρεσία COSMOTE Fiber To The Room παρέχεται σε όσους έχουν ήδη Fiber To The Home (FTTH), που αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα. Σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ αναμένεται να κλείσει τη χρονιά με 2,1 εκατ. σπίτια κι επιχειρήσεις με FTTH, ενώ στόχος είναι να καλύψει τα 3,5 εκατ. μέχρι το 2030