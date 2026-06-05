Η Ελβετία κατασκευάζει τη μεγαλύτερη μπαταρία υγρού ηλεκτρολύτη στον κόσμο

Σύνοψη

Η ελβετική FlexBase ξεκίνησε την κατασκευή της μεγαλύτερης μπαταρίας υγρού ηλεκτρολύτη (redox flow) παγκοσμίως στο Laufenburg, με συνολική χωρητικότητα 2.1 GWh.

Το έργο, προϋπολογισμού μεταξύ 1 και 5 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2029, έχοντας την ικανότητα να τροφοδοτεί έως και 210.000 νοικοκυριά ημερησίως.

Κύριος στόχος της εγκατάστασης είναι η ταχύτατη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου (απόκριση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου), η μακροπρόθεσμη αποθήκευση πράσινης ενέργειας και η αποκλειστική τροφοδότηση ενός νέου, ενεργοβόρου data center Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η τεχνολογία redox flow διαφοροποιείται από τις μπαταρίες λιθίου, καθώς προσφέρει σχεδόν απεριόριστο κύκλο ζωής, μηδενικό κίνδυνο ανάφλεξης και πλήρη ανακυκλωσιμότητα.

Η FlexBase κατασκευάζει στο Laufenburg της Ελβετίας την ισχυρότερη μπαταρία υγρού ηλεκτρολύτη (redox flow) στον κόσμο. Με χωρητικότητα 2.1 GWh και ικανότητα έγχυσης ενέργειας στο δίκτυο σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, το έργο ύψους 1-5 δισ. φράγκων θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2029 για τη σταθεροποίηση του δικτύου και τη στήριξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η κατασκευαστική ομάδα της FlexBase έχει ήδη ξεκινήσει τις εκσκαφές στο Laufenburg του καντονιού Aargau, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, με το μέγεθος του έργου να προσεγγίζει εκείνο των μεγάλων δημοσίων υποδομών, καθώς το όρυγμα βάθους 27 μέτρων θα στεγάσει τις τεράστιες δεξαμενές που απαιτούνται για την αποθήκευση των ηλεκτρολυτών. Πρόκειται για ένα ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο εγχείρημα, το οποίο θα αποτελέσει τον πυρήνα του Laufenburg Technology Centre, ενός συμπλέγματος 20.000 τετραγωνικών μέτρων που θα φιλοξενεί παράλληλα εργαστήρια, γραφεία και ένα κέντρο δεδομένων εξειδικευμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI data center). Η συνολική ενεργειακή ισχύς της εγκατάστασης συγκρίνεται άμεσα με την παραγωγή του γειτονικού πυρηνικού σταθμού του Leibstadt.

Η αρχιτεκτονική των υγρών ηλεκτρολυτών (Redox Flow)

Οι μπαταρίες redox flow διαφοροποιούνται τεχνολογικά από το λίθιο καθώς δεν χρησιμοποιούν στερεά ηλεκτρόδια. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε χημικούς υγρούς ηλεκτρολύτες εντός δεξαμενών, οι οποίοι αντλούνται μέσω ειδικών μεμβρανών, προσφέροντας απόλυτη προστασία από αναφλέξεις, υψηλή ανακυκλωσιμότητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και, κυρίως, απεριόριστους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης χωρίς τη φθορά των συμβατικών κελιών.

Η βασική αρχή λειτουργίας αυτής της τεχνολογίας, παρότι θεμελιώθηκε θεωρητικά το 1879 και εξελίχθηκε από τη NASA τις δεκαετίες του 1950 και 1970, έρχεται σήμερα να απαντήσει στους περιορισμούς των σύγχρονων μπαταριών ιόντων λιθίου. Ενώ το λίθιο κυριαρχεί στις φορητές συσκευές και την ηλεκτροκίνηση λόγω της υψηλής ενεργειακής του πυκνότητας, παρουσιάζει σοβαρά μειονεκτήματα στη μεγάλης κλίμακας αποθήκευση. Οι συνεχείς κύκλοι φόρτισης υποβαθμίζουν τη χημική του δομή, μειώνοντας δραματικά τη χωρητικότητα μέσα σε μια δεκαετία.

Αντιθέτως, η αρχιτεκτονική redox flow διαχωρίζει πλήρως την ισχύ από τη χωρητικότητα. Η ισχύς καθορίζεται από το μέγεθος των συστοιχιών των κελιών και των αντλιών, ενώ η συνολική χωρητικότητα εξαρτάται αποκλειστικά από τον όγκο των δεξαμενών του υγρού ηλεκτρολύτη. Όταν η μπαταρία φορτίζεται, τα ιόντα μεταφέρονται μέσω της μεμβράνης από τη θετική στην αρνητική πλευρά, αλλάζοντας την κατάσταση οξείδωσης του διαλύματος και αποθηκεύοντας την ενέργεια για πρακτικά απεριόριστο χρονικό διάστημα. Κατά την εκφόρτιση, η διαδικασία αντιστρέφεται. Επειδή η αντίδραση είναι αδρανής, τα φυσικά εξαρτήματα της μπαταρίας δεν υφίστανται δομική καταπόνηση.

Η σταθεροποίηση του δικτύου και ο ρόλος της Swissgrid

Η δυνατότητα του συστήματος της FlexBase να απορροφά ή να εγχέει ενέργεια στο δίκτυο σε χρόνο που μετράται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, το καθιστά ιδανικό εργαλείο εξισορρόπησης. Η Swissgrid, ο εθνικός διαχειριστής συστήματος μεταφοράς υψηλής τάσης της Ελβετίας, σχεδιάζει να συνδεθεί απευθείας με την εγκατάσταση του Laufenburg, καθώς η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική και η ηλιακή, είναι εγγενώς ασταθής. Οι τεράστιες αυτές μπαταρίες λειτουργούν ως αμορτισέρ για το δίκτυο, απορροφώντας την πλεονάζουσα παραγωγή κατά τις ώρες χαμηλής ζήτησης και απελευθερώνοντάς την άμεσα όταν προκύπτουν απότομες αιχμές κατανάλωσης, αποτρέποντας έτσι τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Επιπρόσθετα, η γειτνίαση και η άμεση διασύνδεση με το AI data center της περιοχής υποδηλώνει την αλλαγή του ενεργειακού χάρτη. Η λειτουργία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και υποδομών cloud απαιτεί αδιάλειπτη παροχή ενέργειας που οι ανανεώσιμες πηγές από μόνες τους αδυνατούν να εγγυηθούν.

Ο ακαδημαϊκός αντίλογος από το ETH Zurich

Παρά τις εντυπωσιακές προδιαγραφές, η προσέγγιση της FlexBase συναντά ακαδημαϊκό σκεπτικισμό. Ο Tobias Schmidt, καθηγητής ενεργειακής και τεχνολογικής πολιτικής στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης (ETH Zurich), εκφράζει ανοιχτά τις αμφιβολίες του για τη βιωσιμότητα της τεχνολογίας redox flow έναντι του ισχυρού ανταγωνισμού από τις μπαταρίες ιόντων μετάλλου.

Σύμφωνα με αναλύσεις του ETH, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου, και στο άμεσο μέλλον οι μπαταρίες ιόντων νατρίου, επωφελούνται από την κολοσσιαία καμπύλη εκμάθησης και τις μαζικές επενδύσεις που γίνονται για την ηλεκτροκίνηση. Καθώς το κόστος παραγωγής αυτών των κελιών κατακρημνίζεται κυρίως από τις ασιατικές αγορές, η κατασκευή τεράστιων μονάδων υγρών ηλεκτρολυτών ίσως καταστεί οικονομικά ασύμφορη, παρά το πλεονέκτημα της μακροζωίας. Ο ανταγωνισμός στον τομέα του grid-scale storage αναμένεται σκληρός, με τις λύσεις νατρίου να θεωρούνται αυτή τη στιγμή η ισχυρότερη απειλή για τα συστήματα ροής.