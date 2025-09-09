Η Google μειώνει τις τιμές στα Veo 3 και Veo 3 Fast και προσθέτει νέα χαρακτηριστικά

Η Google ανακοίνωσε σημαντικές αναβαθμίσεις και αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική των τελευταίων μοντέλων δημιουργίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, Veo 3 και Veo 3 Fast. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα μοντέλα θεωρούνται πλέον σταθερά και έτοιμα για χρήση σε μεγάλη κλίμακα μέσω του Gemini API, αφήνοντας πίσω τους τη δοκιμαστική περίοδο.

Ένα από τα βασικότερα νέα αφορά τη μείωση του κόστους χρήσης. Μέχρι πρότινος, η δημιουργία βίντεο και ήχου μέσω του Veo 3 κόστιζε 0,75 δολάρια ανά δευτερόλεπτο, ωστόσο το ποσό αυτό πλέον περιορίζεται στα 0,40 δολάρια. Αντίστοιχα, το Veo 3 Fast – το μοντέλο που δίνει έμφαση στην ταχύτητα – μειώνεται δραστικά από τα 0,40 δολάρια στα 0,15 δολάρια το δευτερόλεπτο. Οι νέες τιμές τέθηκαν ήδη σε ισχύ, όπως επιβεβαίωσε η Google στο επίσημο blog της, προσφέροντας έτσι στους χρήστες μια πολύ πιο προσιτή πρόσβαση στις προηγμένες δυνατότητες των μοντέλων.

Με δεδομένη την κυριαρχία των κάθετων βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα και τις εφαρμογές για κινητά, η Google πρόσθεσε υποστήριξη για aspect ratio 9:16 και στα δύο μοντέλα. Πλέον, οι δημιουργοί μπορούν να αξιοποιήσουν το πεδίο "aspectRatio" στη ρύθμιση '9:16' ώστε να παράγουν περιεχόμενο που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες πλατφορμών όπως το TikTok, το Instagram Reels και το YouTube Shorts.

Παρότι το Veo 3 έχει τη δυνατότητα παραγωγής βίντεο σε 4K, η εφαρμογή του μέσω του Gemini API ήταν μέχρι πρόσφατα περιορισμένη σε ανάλυση 720p. Η Google αλλάζει τα δεδομένα, καθώς τόσο το Veo 3 όσο και το Veo 3 Fast μπορούν πλέον να δημιουργούν βίντεο σε 1080p, με την επιλογή να ενεργοποιείται μέσα από την παράμετρο "resolution". Για την ώρα, η αναβάθμιση ισχύει μόνο για βίντεο σε αναλογία 16:9, κάτι που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των παραδοσιακών παραγωγών βίντεο.

