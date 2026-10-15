Η Google θωρακίζει τα Android smartphones έναντι τραπεζικών απατών

Σύνοψη

Νέο Enhanced Protection Mode στο Google Messages που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη Gemini για την άμεση αναγνώριση ύποπτων μηνυμάτων στο παρασκήνιο.

Αυτόματη απόκρυψη ευαίσθητων δεδομένων και κωδικών πρόσβασης κατά την κοινή χρήση οθόνης μέσω Chrome και Android WebView.

Ενσωμάτωση προηγμένων ελέγχων ασφαλείας από το Gemini Nano για την αξιολόγηση άγνωστων συνδέσμων (links) σε πραγματικό χρόνο πριν από οποιοδήποτε κλικ του χρήστη.

Προληπτικό μπλοκάρισμα της προώθησης κλήσεων από κακόβουλες εφαρμογές με στόχο την προστασία των κωδικών μίας χρήσης (OTP).

Επέκταση της άμεσης ειδοποίησης απάτης σε δεκάδες εκατομμύρια επιπλέον συσκευές Android από κατασκευαστές όπως η Xiaomi, η Motorola και η OnePlus.

Οι απάτες μέσω κινητών τηλεφώνων έχουν εξελιχθεί πολύ πέρα από τις βασικές αυτοματοποιημένες κλήσεις (robocalls) και τα παραδοσιακά phishing emails, μετατρεπόμενες σε εξαιρετικά περίπλοκες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παραποιημένους αριθμούς, ψεύτικες τραπεζικές ειδοποιήσεις και κλωνοποίηση φωνής μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Καθώς οι επιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο δύσκολο να εντοπιστούν από τον μέσο χρήστη, η Google προχωρά στην υλοποίηση μιας σειράς ισχυρών αμυντικών μηχανισμών βαθιά ενσωματωμένων στο λειτουργικό σύστημα Android, με στόχο την προληπτική αναχαίτιση των απειλών προτού καν αυτές εμφανιστούν στην οθόνη της συσκευής.

Οι νέες δικλείδες ασφαλείας επικεντρώνονται στην έξυπνη ανάλυση δεδομένων, στην προστασία της ιδιωτικότητας κατά την κοινή χρήση οθόνης και στην αντιμετώπιση της τηλεφωνικής απάτης που μαστίζει τις τραπεζικές συναλλαγές.

Πώς λειτουργεί το Enhanced Protection Mode στο Google Messages

Το Enhanced Protection Mode αποτελεί μια νέα, προαιρετική ρύθμιση ασφαλείας στο Google Messages που ενεργοποιεί προηγμένους ελέγχους μέσω των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Gemini, αναλύοντας άμεσα το περιεχόμενο συνομιλιών από άγνωστους αποστολείς. Μέσα από το ασφαλές περιβάλλον Private AI Compute, το σύστημα εντοπίζει κακόβουλες προθέσεις και επικίνδυνα links χωρίς να παραβιάζει την ιδιωτικότητα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Οι επιτιθέμενοι συχνά προσπαθούν να αποκρύψουν τα πραγματικά τους κίνητρα πίσω από φαινομενικά αθώες, μακροχρόνιες συνομιλίες, ελπίζοντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του θύματος σταδιακά. Η ενεργοποίηση της ενισχυμένης λειτουργίας επιτρέπει στο σύστημα ανίχνευσης απατών του Google Messages να αξιοποιήσει τα κορυφαία μοντέλα Gemini που βρίσκονται στο cloud, προκειμένου να αξιολογήσει το περίπλοκο πλαίσιο των μηνυμάτων και να κατανοήσει την πραγματική πρόθεση του αποστολέα πολύ πιο γρήγορα όταν πρόκειται για επαφή που δεν ανήκει στον τηλεφωνικό σας κατάλογο.

Η συγκεκριμένη ανάλυση στο cloud έρχεται να συμπληρώσει την ήδη υπάρχουσα τοπική ανίχνευση της συσκευής, προσφέροντας τη δυνατότητα αναγνώρισης πρωτοφανών και εξαιρετικά εξελιγμένων επιθέσεων. Για να διασφαλιστεί το απόρρητο των επικοινωνιών, όλη αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα στο Private AI Compute, όπου τα δεδομένα κρυπτογραφούνται και επεξεργάζονται σε έναν απομονωμένο, ασφαλή χώρο, παραμένοντας απολύτως απρόσιτα σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Google.

Παράλληλα, το Gemini Nano, το οποίο εκτελείται απευθείας στο υλικό της συσκευής, αναλαμβάνει να αναβαθμίσει την προστασία από κακόβουλες διευθύνσεις URL. Ενώ το Google Messages χρησιμοποιεί ήδη βάσεις δεδομένων για την επισήμανση γνωστών ιστότοπων phishing, οι απατεώνες καταχωρούν διαρκώς ολοκαίνουργια domains που δεν έχουν προλάβει να καταλογογραφηθούν από τα συστήματα ασφαλείας. Με την ενεργοποίηση της ενισχυμένης προστασίας, η τεχνητή νοημοσύνη της συσκευής ενσωματώνει διαδικτυακά σήματα σε πραγματικό χρόνο για να αξιολογήσει εάν ένας άγνωστος σύνδεσμος είναι αξιόπιστος λίγο πριν ο χρήστης προχωρήσει στο πάτημά του, παρέχοντας επανασχεδιασμένες προειδοποιήσεις που προσφέρουν επιπλέον χρόνο και ξεκάθαρο πλαίσιο για την αποφυγή τυχαίων κλικ.

Θωράκιση κοινής χρήσης οθόνης και αποτροπή υποκλοπής κωδικών OTP

Η κοινή χρήση οθόνης παραμένει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε μέλη της οικογένειας ή για τη συνεργασία με συναδέλφους, ωστόσο μετατρέπεται σε κρίσιμη ευπάθεια όταν ο χρήστης καλείται να πληκτρολογήσει έναν κωδικό πρόσβασης ή τις λεπτομέρειες μιας τραπεζικής κάρτας. Το λειτουργικό σύστημα Android έχει ήδη την ικανότητα να αποκρύπτει αυτόματα τις ευαίσθητες πληροφορίες μέσα στις εγγενείς εφαρμογές, όμως τώρα η προστασία αυτή επεκτείνεται στον Chrome και στο Android WebView. Το σύστημα αναλαμβάνει να αποκρύψει αυτόματα τα πεδία σύνδεσης και τις οθόνες πληρωμών κατά τη διάρκεια ζωντανών συνεδριών κοινής χρήσης οθόνης, αποτρέποντας τη διαρροή πολύτιμων οικονομικών δεδομένων.

Ένας άλλος τομέας όπου οι απατεώνες επιδεικνύουν ιδιαίτερη εφευρετικότητα είναι η προσπάθεια κρυφής ανακατεύθυνσης των εισερχόμενων κλήσεων σε διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου, με απώτερο σκοπό την υποκλοπή των κωδικών πρόσβασης μίας χρήσης (OTP) που αποστέλλονται μέσω SMS, κάτι που τους επιτρέπει να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών. Για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου, το Android πλέον εμποδίζει τις εφαρμογές από το να ενεργοποιούν αθόρυβα την προώθηση κλήσεων στο παρασκήνιο, ενώ εάν ένας απατεώνας προσπαθήσει να σας ξεγελάσει ώστε να πληκτρολογήσετε χειροκίνητα έναν κωδικό προώθησης MMI στο πληκτρολόγιο της συσκευής σας, το σύστημα εκδίδει μια προληπτική προειδοποίηση πριν η εντολή τεθεί σε ισχύ.

Η αντιμετώπιση της τραπεζικής απάτης σε πραγματικό χρόνο

Η παραποίηση της ταυτότητας του καλούντος (Caller ID spoofing) αποτελεί ένα από τα πιο καταστροφικά και παραπλανητικά εργαλεία για την απάτη μέσω κινητού τηλεφώνου, καθώς ο επιτιθέμενος αλλοιώνει τον εισερχόμενο αριθμό ώστε να φαίνεται ότι ανήκει σε ένα επίσημο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Για την άμεση αντιμετώπιση αυτών των αυξανόμενων ανησυχιών γύρω από τις ψεύτικες κλήσεις, η Google συνεργάζεται στενά με κορυφαίες τράπεζες προκειμένου να εισαγάγει τις επαληθευμένες οικονομικές κλήσεις, μια λειτουργία που ελέγχει τις εισερχόμενες κλήσεις σε πραγματικό χρόνο για να διαπιστώσει εάν η τράπεζα ξεκίνησε όντως την επικοινωνία. Εάν μια εισερχόμενη κλήση που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί μια τράπεζα αποτύχει σε αυτόν τον έλεγχο επαλήθευσης, το λειτουργικό σύστημα Android τερματίζει αμέσως τη σύνδεση και ειδοποιεί τον χρήστη, αποτρέποντας πλήρως την κοινωνική μηχανική πριν καν το θύμα απαντήσει.