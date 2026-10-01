Η Google δικαιώθηκε απέναντι στους εκδότες στις ΗΠΑ σχετικά με τα AI Overviews...

Σύνοψη

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Amit Mehta απέρριψε τις αντιμονοπωλιακές αγωγές που είχαν καταθέσει οι Chegg και Penske Media Corporation (PMC) εναντίον της Google.

Οι εκδότες υποστήριζαν ότι η Google εκμεταλλεύεται μονοπωλιακές πρακτικές, αναγκάζοντάς τους να παραχωρούν δωρεάν περιεχόμενο για την εκπαίδευση των AI Overviews προκειμένου να παραμείνουν ορατοί στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το δικαστήριο έκρινε πως η προσδοκία των δημιουργών για εξασφάλιση επισκεψιμότητας δεν συνιστά νομική συμφωνία, ξεκαθαρίζοντας ότι η λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης βασίζεται ιστορικά στην ευρετηρίαση δωρεάν πληροφοριών.

Παρά τη νομική δικαίωση, το δικαστήριο αναγνώρισε την οικονομική ζημία που υφίστανται οι εκδότες, μεταθέτοντας την ευθύνη ρύθμισης του τοπίου στους νομοθέτες.

Παράλληλα με τη δικαστική διαμάχη, υπάρχουν αναφορές ότι η Google υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα αμοιβών για περίπου 100 επιλεγμένους εκδότες, προκειμένου να ενσωματώνει το υλικό τους στις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, εξασφάλισε μια κρίσιμη νομική υπεροχή απέναντι σε μεγάλους εκδοτικούς ομίλους, έπειτα από την απόφαση αμερικανικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου να απορρίψει τις αντιμονοπωλιακές αγωγές που στόχευαν τη λειτουργία των AI Overviews.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Amit Mehta, εδρεύων στην Ουάσιγκτον, απεφάνθη ότι οι ισχυρισμοί της εταιρείας εκπαιδευτικής τεχνολογίας Chegg και του κολοσσού των μέσων ενημέρωσης Penske Media Corporation (PMC) δεν διαθέτουν την απαραίτητη νομική βάση για να στοιχειοθετήσουν παραβίαση της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Η εξέλιξη διαμορφώνει ένα ισχυρό νομικό προηγούμενο για τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες διαχειρίζονται και αναπαράγουν πληροφορίες μέσω παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI).

Οι νομικές προσφυγές, οι οποίες είχαν κατατεθεί από την προηγούμενη χρονιά, εστίαζαν στον ισχυρισμό ότι η Google χρησιμοποιεί την κυρίαρχη θέση της στην αγορά της αναζήτησης για να εκβιάσει ουσιαστικά τους παραγωγούς περιεχομένου. Σύμφωνα με τα δικόγραφα, η εταιρεία φερόταν να απαιτεί την ελεύθερη πρόσβαση στα κείμενα των εκδοτών προκειμένου να τροφοδοτήσει τα AI Overviews, απειλώντας εμμέσως με εξαφάνιση από τα οργανικά αποτελέσματα όσους αρνούνταν να συναινέσουν. Οι ενάγοντες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η PMC που εκδίδει κορυφαία περιοδικά όπως τα Rolling Stone, Billboard και Variety, τόνισαν ότι η αυτόματη παραγωγή περιλήψεων από την τεχνητή νοημοσύνη στην κορυφή των αποτελεσμάτων αποτρέπει τους χρήστες από το να κάνουν κλικ στους αρχικούς συνδέσμους, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση της επισκεψιμότητας και, κατά συνέπεια, τεράστιες απώλειες διαφημιστικών εσόδων.

Κατά την εξέταση των επιχειρημάτων, ο δικαστής Mehta προχώρησε σε μια αυστηρή ερμηνεία των αντιμονοπωλιακών νόμων, διαχωρίζοντας την επιχειρηματική ηθική από τη νομική υποχρέωση. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ρητά πως οι ενάγοντες απέδειξαν απλώς ότι τρέφουν την προσδοκία ανταπόδοσης υπό τη μορφή διαδικτυακής κίνησης όταν διαθέτουν ελεύθερα τα άρθρα τους, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι μια τέτοια προσδοκία δεν ισοδυναμεί με νομικά δεσμευτική συμφωνία. Ο δικαστής υποστήριξε ότι η δομή της Google και ο τρόπος που αντλεί δεδομένα αντανακλά την πάγια λειτουργία μιας γενικής μηχανής αναζήτησης, η οποία παραδοσιακά δεν καταβάλλει αποζημιώσεις για την ευρετηρίαση ιστοσελίδων. Η εταιρεία από την πλευρά της είχε ήδη αντικρούσει τις κατηγορίες, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν φέρει καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση να εμφανίζει το περιεχόμενο των εκδοτών υπό τους δικούς τους προτιμώμενους όρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Amit Mehta είναι ο ίδιος δικαστής που τον Αύγουστο του 2024 είχε εκδώσει μια ιστορική απόφαση εις βάρος της Google, χαρακτηρίζοντάς την μονοπώλιο στην αγορά των μηχανών αναζήτησης έπειτα από προσφυγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Στη νέα αντιδικία, ωστόσο, διαφοροποίησε την προσέγγισή του, εξηγώντας ότι αν και κατανοεί πλήρως τη δυσχερή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι δημιουργοί περιεχομένου εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης, οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη νομοθετική εξουσία. Προέτρεψε εμμέσως τους νομοθέτες να αναλάβουν δράση, αναφέροντας ότι εναπόκειται στο Κογκρέσο να θεσπίσει νέους κανονισμούς που θα αντιμετωπίζουν την οικονομική ζημία την οποία προκαλεί η ραγδαία καινοτομία των συστημάτων AI.

Το ευρύτερο ψηφιακό τοπίο εξακολουθεί να μεταβάλλεται βίαια, με χιλιάδες ειδησεογραφικούς οργανισμούς και μικρότερες ιστοσελίδες να καταγράφουν δραματική συρρίκνωση στο κοινό τους μετά την ευρεία ανάπτυξη των λειτουργιών παραγωγικής αναζήτησης. Η ικανότητα των μοντέλων όπως το Gemini να συνθέτουν σύνθετες απαντήσεις συγκεντρώνοντας θραύσματα πληροφοριών από πολλαπλές πηγές έχει μετατρέψει τη μηχανή αναζήτησης από εργαλείο πλοήγησης σε τελικό προορισμό.

Προσπαθώντας να διαχειριστεί τις έντονες αντιδράσεις και να αποτρέψει περαιτέρω κανονιστικό έλεγχο, η Google φέρεται να προσεγγίζει το ζήτημα μέσω εναλλακτικών οδών. Πρόσφατες αναφορές από το The Information αποκαλύπτουν ότι ο τεχνολογικός γίγαντας υλοποιεί αθόρυβα ένα πιλοτικό πρόγραμμα, προσφέροντας οικονομικά ανταλλάγματα σε περίπου 100 εκδότες προκειμένου να εξασφαλίσει τη συναίνεσή τους για την απρόσκοπτη χρήση των δεδομένων τους στα AI Overviews και στα μοντέλα εκμάθησης, δημιουργώντας ένα υβριδικό μοντέλο αδειοδότησης που ενδέχεται να αποτελέσει τον πρόδρομο των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών.

Η νομική εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς καθορίζει τα όρια ευθύνης των τεχνολογικών εταιρειών απέναντι στα πνευματικά δικαιώματα στο πλαίσιο της λειτουργίας των αλγορίθμων τους. Οι εκδότες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά περίπλοκο δίλημμα, καθώς η άρνηση συμμετοχής στο οικοσύστημα της Google ισοδυναμεί με ψηφιακό αφανισμό, ενώ η συμμετοχή χωρίς οικονομικό αντιστάθμισμα απειλεί την εμπορική τους βιωσιμότητα. Οι αποφάσεις των αμερικανικών δικαστηρίων συνήθως λειτουργούν ως πυξίδα για την παγκόσμια αγορά, επηρεάζοντας άμεσα και τις μελλοντικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήδη τηρεί πολύ πιο αυστηρή στάση απέναντι στην εκμετάλλευση ειδησεογραφικού υλικού.