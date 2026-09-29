ChromeOS: Υποστήριξη έως το 2034 και μετάβαση στο Googlebook OS

Σύνοψη

Η Google δεσμεύεται για τη συνέχιση της υποστήριξης και των ενημερώσεων ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος ChromeOS μέχρι τα μέσα του 2034, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων συσκευών.

Το νέο Googlebook OS εγκαταλείπει την παραδοσιακή του μορφή και βασίζεται πλέον στην τεχνολογική αρχιτεκτονική του Android, προσφέροντας εγγενή υποστήριξη εκατομμυρίων εφαρμογών και βαθιά διαλειτουργικότητα μεταξύ συσκευών.

Η πλήρης διαχείριση συσκευών για επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα (domain enrollment, Admin console) αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2027, καθώς τα πρώτα Googlebooks στοχεύουν αποκλειστικά στους καταναλωτές.

Πολλά από τα πιο πρόσφατα Chromebook θα έχουν τη δυνατότητα απευθείας αναβάθμισης στο νέο λειτουργικό, με τις σχετικές άδειες Chrome Enterprise Upgrade να παραμένουν απολύτως ενεργές για τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Η Google ανακοίνωσε επίσημα ότι η υποστήριξη του ChromeOS με ενημερώσεις λογισμικού και κρίσιμα patches ασφαλείας θα συνεχιστεί απρόσκοπτα έως τα μέσα του 2034. Παράλληλα, τα Googlebooks θα ενσωματώνουν το βασισμένο στο Android λειτουργικό σύστημα Googlebook OS, στο οποίο θα μπορούν να μεταβούν σταδιακά και αρκετά από τα ήδη υπάρχοντα, νεότερα συμβατά Chromebooks μέσω απευθείας ενημέρωσης λογισμικού (Over-The-Air update).



Η μετάβαση στο νέο λειτουργικό σύστημα αποτελεί τον πιο κομβικό σταθμό στην ιστορία των laptops της εταιρείας από το 2011, έτος κατά το οποίο παρουσιάστηκαν τα πρώτα Chromebooks με αποκλειστικό γνώμονα την ταχύτητα και την ασφάλεια που προσέφερε το αποκλειστικά web-based περιβάλλον τους. Καθώς οι απαιτήσεις των καταναλωτών αυξάνονται εκθετικά εξαιτίας της εκρηκτικής εξέλιξης των εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, η ανάγκη για ένα πιο ευέλικτο και πανίσχυρο περιβάλλον εργασίας οδήγησε τους μηχανικούς της εταιρείας στην απόφαση να αναδομήσουν τον πυρήνα του λογισμικού τους αξιοποιώντας την τεράστια τεχνολογική βάση του οικοσυστήματος Android. Αυτή η ενοποίηση δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ταχύτερη απόκριση του συστήματος, αρμονική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε πολλαπλές πλατφόρμες και απόλυτη συμβατότητα με εκατομμύρια εφαρμογές που μέχρι πρότινος ήταν σχεδιασμένες αυστηρά για συσκευές με οθόνη αφής.

Το τεχνολογικό υπόβαθρο του Googlebook OS και η στροφή στο Android

Από αρχιτεκτονικής άποψης, το Googlebook OS δεν λειτουργεί απλώς ως ένα δευτερεύον περιβάλλον εκτέλεσης εφαρμογών Android μέσα σε ένα απομονωμένο παράθυρο, αλλά αντίθετα χρησιμοποιεί το tech stack του δημοφιλούς mobile λειτουργικού ως το κεντρικό του θεμέλιο, συνδυάζοντάς το ιδανικά με την απλότητα που χαρακτήριζε ανέκαθεν την εμπειρία του ChromeOS. Οι χρήστες θα αντικρίσουν ένα ριζικά ανασχεδιασμένο και πλήρως προσωποποιημένο περιβάλλον εργασίας το οποίο διευκολύνει το multitasking και συνεργάζεται σε βάθος με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Gemini, αναλαμβάνοντας λειτουργίες όπως η αυτοματοποίηση ροών εργασίας και η οργάνωση αρχείων. Η εγγενής υποστήριξη διαλειτουργικότητας εγγυάται την άμεση ανταλλαγή δεδομένων, την εύκολη διαμοίραση κωδικών Wi-Fi και τη συνέχιση εργασιών (task hand-offs) ανάμεσα σε smartphones, tablets και laptops με μηδενική καθυστέρηση δικτύου.

Η διατήρηση των αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κατασκευάστρια εταιρεία, με τις γνωστές τεχνολογίες sandboxing, το verified boot και τις πολυεπίπεδες μεθόδους φιλτραρίσματος περιεχομένου να μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα πλατφόρμα ώστε να προστατεύουν τα ευαίσθητα δεδομένα των χρηστών από κακόβουλες επιθέσεις. Η ενσωμάτωση του AI ανοίγει επίσης νέους δρόμους για την προληπτική ανίχνευση απειλών, με την Google να υπόσχεται την προσθήκη νέων αλγορίθμων ασφαλείας μέσα στους επόμενους μήνες.

Δέσμευση απέναντι στους web developers και το οικοσύστημα εφαρμογών

Παρά τη στροφή προς τις εγγενείς εφαρμογές Android, η εταιρεία φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύει να υποβαθμίσει τη σημασία του παγκόσμιου ιστού και των Progressive Web Apps. Τα επίσημα έγγραφα υποστήριξης τονίζουν πως η κοινότητα των web developers παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς τα web apps εξακολουθούν να προσφέρουν τεράστια αξία σε μεγάλους οργανισμούς που βασίζονται σε λύσεις cloud.

Οι διαχειριστές IT θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα ίδια ισχυρά εργαλεία ελέγχου των διαδικτυακών εφαρμογών μέσω του Google Workspace, διασφαλίζοντας ότι το νέο υβριδικό μοντέλο λειτουργίας (Android + Web) προσφέρει τον απόλυτο βαθμό ευελιξίας χωρίς να επιβάλλει περιττούς περιορισμούς στο λογισμικό που προτιμούν οι εταιρείες.

Το χρονοδιάγραμμα για σχολεία, επιχειρήσεις και διαχείριση αδειών

Για τις επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη τεράστιων στόλων Chromebooks, η είδηση της κυκλοφορίας ενός εντελώς νέου λειτουργικού συστήματος συνοδεύτηκε εύλογα από έντονα ερωτήματα σχετικά με τη συμβατότητα των αδειών κεντρικής διαχείρισης. Η Google ξεκαθαρίζει πως η αρχική διάθεση των πρώτων καταναλωτικών Googlebooks, τα οποία αναμένονται στα ράφια των καταστημάτων στις 4 Οκτωβρίου 2026, στοχεύει αποκλειστικά στους απλούς χρήστες και δεν περιλαμβάνει τις απαραίτητες δυνατότητες εγγραφής σε domain ή προηγμένης κεντρικής διαχείρισης στόλου. Οι απαιτητικοί διαχειριστές συστημάτων πληροφορικής θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2027, χρονική περίοδο κατά την οποία θα ξεκινήσει η σταδιακή ενσωμάτωση του ολοκληρωμένου πακέτου διαχείρισης που θα υποστηρίζει τόσο το Google Admin console όσο και λύσεις τρίτων παρόχων Enterprise Mobility Management (EMM).

Όλες οι υφιστάμενες άδειες Chrome Enterprise Upgrade και Chrome Education Upgrade θα παραμείνουν ενεργές και απολύτως λειτουργικές για τη διαχείριση των παλαιότερων συσκευών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, εξυπηρετώντας τον αρχικό τους σκοπό. Για τη μετάβαση των συμβατών μοντέλων στο Googlebook OS αναμένεται να δημιουργηθεί μια εντελώς νέα δομή αδειοδότησης, οι λεπτομέρειες της οποίας θα ανακοινωθούν στο προσεχές μέλλον. Πολλά από τα σύγχρονα μοντέλα Chromebook που πωλούνται σήμερα στα καταστήματα διαθέτουν εγγύηση δεκαετούς υποστήριξης που εκτείνεται χρονικά πέραν του 2034, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία θα εξασφαλίσει μια σαφώς καθορισμένη πορεία απευθείας μετάβασης στο νέο περιβάλλον εργασίας, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τη μακροπρόθεσμη επένδυση εκατομμυρίων οργανισμών ανά την υφήλιο.