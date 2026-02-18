Η Google απαντά στο Face ID: Τι είναι το Project Toscana που έρχεται στα Pixel 11

Τι πρέπει να γνωρίζεις (TL;DR)

Τι είναι: Το Project Toscana είναι η κωδική ονομασία της Google για τη νέα γενιά βιομετρικής αναγνώρισης προσώπου, που υπόσχεται ασφάλεια επιπέδου Face ID των iPhone.

Το Project Toscana είναι η κωδική ονομασία της Google για τη νέα γενιά βιομετρικής αναγνώρισης προσώπου, που υπόσχεται ασφάλεια επιπέδου Face ID των iPhone. Η καινοτομία: Σε αντίθεση με το Pixel 4, η τεχνολογία αυτή φέρεται να ενσωματώνεται διακριτικά (πιθανόν under-display ή σε ελάχιστο punch-hole), λύνοντας το πρόβλημα του ξεκλειδώματος στο σκοτάδι.

Σε αντίθεση με το Pixel 4, η τεχνολογία αυτή φέρεται να ενσωματώνεται διακριτικά (πιθανόν under-display ή σε ελάχιστο punch-hole), λύνοντας το πρόβλημα του ξεκλειδώματος στο σκοτάδι. Ο στόχος: Ενοποίηση του οικοσυστήματος. Η τεχνολογία δοκιμάζεται όχι μόνο για το επερχόμενο Pixel 11 αλλά και για τα Chromebooks, στοχεύοντας σε εμπειρία αντίστοιχη των MacBook.

Ενοποίηση του οικοσυστήματος. Η τεχνολογία δοκιμάζεται όχι μόνο για το επερχόμενο Pixel 11 αλλά και για τα Chromebooks, στοχεύοντας σε εμπειρία αντίστοιχη των MacBook. Το χρονοδιάγραμμα: Οι φήμες δείχνουν ντεμπούτο με τη σειρά Pixel 11 αργότερα το 2026, ενώ τα Chromebooks ίσως ακολουθήσουν.

Εδώ και αρκετά χρόνια, η Google «ψάχνεται» με το βιομετρικό ξεκλείδωμα. Από το Soli ραντάρ που έπιανε χώρο, στους αργούς οπτικούς αισθητήρες δακτυλικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη, μέχρι το σημερινό υβριδικό σύστημα που λειτουργεί άψογα... αρκεί να υπάρχει φωτισμός.

Η αποκλειστικότητα του Android Authority για το Project Toscana αποκαλύπτει ότι αυτή τη φορά δεν μιλάμε απλώς για μια αναβάθμιση λογισμικού στο Android 17, αλλά πρακτικά για την παραδοχή της Google ότι η κάμερα από μόνη της δεν αρκεί.

Γιατί το Project Toscana θα αλλάξει τα δεδομένα στα Android

1. Τεχνολογία χωρίς εκπτώσεις στο Design

Το μεγαλύτερο στοίχημα του Project Toscana δεν είναι η ασφάλεια – αυτή είναι δεδομένη με τη χρήση IR (υπέρυθρων) - αλλά ο σχεδιασμός. Οι πληροφορίες λένε ότι η Google προσπαθεί να χωρέσει τους αισθητήρες IR μέσα στην τρύπα της κάμερας (punch-hole) ή ακόμα και κάτω από την οθόνη.

2. Το ChromeOS μπαίνει στο παιχνίδι

Η επέκταση του Project Toscana στα Chromebooks είναι εξαιρετικά σημαντική κίνηση. Μέχρι σήμερα, η εμπειρία login σε ένα Chromebook ήταν "φτωχή" συγκριτικά με το Windows Hello ή το TouchID των Mac.

Αν η Google φέρει το secure face unlock στα laptops της, μιλάμε για άμεση πρόσβαση σε Passkeys και πληρωμές, χωρίς κωδικούς. Είναι το κομμάτι που έλειπε για να γίνει το ChromeOS ένα πραγματικά premium λειτουργικό σύστημα για επαγγελματίες.

Η άποψη του Techgear

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η εμμονή της Google να λύσει ένα hardware πρόβλημα (βιομετρικά) με software (AI camera unlock) μας έδωσε μεν εντυπωσιακά αποτελέσματα στο φως της ημέρας, αλλά απέτυχε στην πραγματική χρήση.

Το Project Toscana δείχνει ότι η Google ωριμάζει. Καταλαβαίνει ότι η δέσμευση του χρήστη στο οικοσύστημα χτίζεται πάνω στην ευκολία. Αν το Pixel 11 καταφέρει να προσφέρει ασφαλές ξεκλείδωμα προσώπου χωρίς να θυσιάσει ωφέλιμη επιφάνεια οθόνης, θα μιλάμε για την πιο ολοκληρωμένη Android συσκευή της εταιρείας. Μέχρι τότε, κρατάμε μικρό καλάθι για την υλοποίηση, αλλά μεγάλο ενθουσιασμό για την πρόθεση.