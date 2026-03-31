Επίσημη η δυνατότητα αλλαγής Gmail username χωρίς απώλεια δεδομένων, αρχικά στις ΗΠΑ

Σύνοψη

Η Google επιτρέπει πλέον την τροποποίηση του προθέματος (username) της διεύθυνσης Gmail, καταργώντας τον περιορισμό που ίσχυε από την ίδρυση της υπηρεσίας.

Το ιστορικό email, τα αρχεία στο Google Drive, οι συνδρομές στο YouTube και οι αγορές στο Play Store παραμένουν απολύτως άθικτα.

Η προηγούμενη διεύθυνση email δεν διαγράφεται, αλλά μετατρέπεται σε alias, επιτρέποντας την απρόσκοπτη λήψη μηνυμάτων στο ίδιο inbox.

Κάθε χρήστης δικαιούται μία αλλαγή ανά 12 μήνες, με το απόλυτο όριο να ορίζεται στις τρεις αλλαγές συνολικά ανά λογαριασμό.

Η λειτουργία είναι ήδη διαθέσιμη στο σύνολο των χρηστών στις ΗΠΑ, με τη σταδιακή παγκόσμια διάθεση (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) να αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η δημιουργία ενός λογαριασμού Google συνοδευόταν από έναν αδιαπραγμάτευτο κανόνα: η διεύθυνση Gmail που επιλέγατε κατά την εγγραφή σας ήταν μόνιμη. Όσοι δημιούργησαν λογαριασμούς κατά την εφηβεία τους με αντιεπαγγελματικά ή χιουμοριστικά ονόματα, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Η μόνη λύση μέχρι σήμερα ήταν η δημιουργία ενός εντελώς νέου λογαριασμού, μια επίπονη διαδικασία που απαιτούσε τη χρήση του Google Takeout για τη μεταφορά δεδομένων, ενώ καθιστούσε αδύνατη τη μεταφορά αγορών από το Google Play, συνδρομών, και του ιστορικού στο YouTube.

Σήμερα, η Google ανακοίνωσε επίσημα τη λύση σε αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα, εισάγοντας τη δυνατότητα αλλαγής του username απευθείας μέσα από τις ρυθμίσεις του Google Account.

Πώς λειτουργεί η νέα αλλαγή διεύθυνσης Gmail και τι γίνεται με τα δεδομένα μου;

Η Google επιτρέπει πλέον την αλλαγή του προθέματος (username) στον λογαριασμό Gmail μέσω της καρτέλας «Προσωπικές Πληροφορίες». Όλα τα αρχεία στο Google Drive, οι φωτογραφίες και οι αγορές παραμένουν άθικτα. Η παλαιά διεύθυνση μετατρέπεται αυτόματα σε alias, εξασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσετε να λαμβάνετε κανονικά την αλληλογραφία σας, ενώ θα απαντάτε πλέον με το νέο, επαγγελματικό σας email.

Κύρια σημεία της νέας λειτουργίας

Όριο Αλλαγών: Η Google επιβάλλει αυστηρό όριο μίας (1) αλλαγής ανά 12 μήνες.

Η Google επιβάλλει αυστηρό όριο μίας (1) αλλαγής ανά 12 μήνες. Μέγιστο Όριο Ζωής: Ο κάθε λογαριασμός μπορεί να αλλάξει διεύθυνση έως και 3 φορές συνολικά.

Ο κάθε λογαριασμός μπορεί να αλλάξει διεύθυνση έως και 3 φορές συνολικά. Αρχιτεκτονική Alias: Η παλιά διεύθυνση κλειδώνει αποκλειστικά για εσάς. Κανείς άλλος δεν μπορεί να την κατοχυρώσει στο μέλλον, αποτρέποντας κινδύνους πλαστοπροσωπίας.

Η τεχνική αρχιτεκτονική και η μετάβαση των βάσεων δεδομένων

Η καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού δεν οφειλόταν σε έλλειψη θέλησης, αλλά σε βαθιές αρχιτεκτονικές προκλήσεις. Στα πρώτα χρόνια του Gmail, η διεύθυνση email λειτουργούσε συχνά ως το Primary Key (πρωτεύον κλειδί) στις βάσεις δεδομένων της Google για την ταυτοποίηση του χρήστη σε διάφορες υπηρεσίες. Η αλλαγή αυτού του αλφαριθμητικού θα προκαλούσε αλυσιδωτές καταρρεύσεις σε διασυνδεδεμένα οικοσυστήματα.

Με την πάροδο των ετών και την ενοποίηση των υπηρεσιών κάτω από την ομπρέλα του Google Workspace(ακόμα και για τους δωρεάν καταναλωτικούς λογαριασμούς), η Google μετέβη στη χρήση ενός κρυφού, μοναδικού αριθμητικού αναγνωριστικού (Account ID) για κάθε χρήστη. Το username αποτελεί πλέον απλώς μια μεταβλητή (string) συνδεδεμένη με αυτό το ID. Αυτός ο διαχωρισμός επέτρεψε στους μηχανικούς της εταιρείας να καταστήσουν το πεδίο του email επεξεργάσιμο, διατηρώντας το ID σταθερό στο παρασκήνιο.

Επιπτώσεις στο Single Sign-On (SSO) και το OAuth 2.0

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά ερωτήματα αφορά την αυθεντικοποίηση μέσω του πλήκτρου "Sign in with Google" σε υπηρεσίες τρίτων (π.χ., Spotify, Netflix, e-shops). Η αλλαγή της διεύθυνσης Gmail δεν αναμένεται να διακόψει την πρόσβαση σε σύγχρονες πλατφόρμες.

Βάσει του πρωτοκόλλου OpenID Connect και του OAuth 2.0, η αυθεντικοποίηση βασίζεται στο sub claim (ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη) και όχι στο ίδιο το κείμενο του email. Επομένως, οι καλοσχεδιασμένες εφαρμογές θα ενημερώσουν απλώς τη διεύθυνση email σας στην επόμενη σύνδεση. Ωστόσο, προειδοποιούμε ότι σε παλαιότερα, κακογραμμένα συστήματα (legacy platforms) που αποθηκεύουν το string του email ως μοναδικό κλειδί αναγνώρισης στη βάση τους, ενδέχεται να δημιουργηθούν διπλοί λογαριασμοί ή προβλήματα αποσυγχρονισμού.

Οδηγός υλοποίησης: Τα βήματα στις ρυθμίσεις

Η διαδικασία, η οποία σταδιακά ενεργοποιείται στα μενού, ακολουθεί τα εξής βήματα:

Μετάβαση στη διεύθυνση myaccount.google.com. Επιλογή της καρτέλας Προσωπικές Πληροφορίες (Personal Info) από το αριστερό μενού. Πλοήγηση στην ενότητα Στοιχεία Επικοινωνίας (Contact Info) και κλικ στο Email. Εάν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί για τον λογαριασμό του χρήστη, θα εμφανιστεί το εικονίδιο του μολυβιού (Επεξεργασία) δίπλα στο βασικό email. Εισαγωγή του νέου επιθυμητού username και επιβεβαίωση μέσω ελέγχου διαθεσιμότητας.

Κυβερνοασφάλεια: Το νέο πεδίο δράσης για phishing

Η εισαγωγή αυτής της λειτουργίας δημιουργεί ταυτόχρονα και ένα νέο διάνυσμα επίθεσης. Οι διαχειριστές ασφαλείας αναμένουν ήδη την εμφάνιση στοχευμένων εκστρατειών phishing. Οι επιτιθέμενοι ενδέχεται να αποστείλουν παραπλανητικά email παροτρύνοντας τους χρήστες να "επιβεβαιώσουν τη νέα τους διεύθυνση Gmail" μέσω ψεύτικων συνδέσμων, με σκοπό την υποκλοπή διαπιστευτηρίων.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις Account Takeover (ATO), αν ένας χάκερ αποκτήσει πρόσβαση σε έναν λογαριασμό, θα μπορούσε θεωρητικά να αλλάξει το κεντρικό email. Για να αποτρέψει τέτοια σενάρια, η Google απαιτεί εκ νέου ταυτοποίηση (re-authentication) μέσω βιομετρικών στοιχείων (Passkeys), κωδικού πρόσβασης ή ελέγχου 2FA πριν επιτρέψει τη μόνιμη αλλαγή του username.

Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Αυτή τη στιγμή, η δυνατότητα αλλαγής έχει επιβεβαιωθεί πως διατίθεται ευρέως για το σύνολο των λογαριασμών Google με έδρα τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την πάγια τακτική κυκλοφορίας της Google, η λειτουργία αναμένεται να φτάσει στην ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι χρήστες στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια, καθώς η επιλογή επεξεργασίας θα εμφανιστεί αυτόματα στις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους όταν οι servers της περιοχής λάβουν την αντίστοιχη ενημέρωση κώδικα.