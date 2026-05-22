Google Gemini: Έντονες αντιδράσεις για τα νέα «κρυφά» όρια χρήσης

Σύνοψη

Νέο Μοντέλο Χρέωσης: Η Google καταργεί τα σταθερά ημερήσια όρια εντολών και εισάγει περιορισμούς με βάση την υπολογιστική ισχύ (compute-based).

Η Google καταργεί τα σταθερά ημερήσια όρια εντολών και εισάγει περιορισμούς με βάση την υπολογιστική ισχύ (compute-based). Κριτήρια Κατανάλωσης: Κάθε prompt "κοστίζει" διαφορετικά ανάλογα με την πολυπλοκότητά του, τις λειτουργίες (π.χ. Deep Research) και το μήκος της συνομιλίας.

Κάθε prompt "κοστίζει" διαφορετικά ανάλογα με την πολυπλοκότητά του, τις λειτουργίες (π.χ. Deep Research) και το μήκος της συνομιλίας. Παράθυρο 5 Ωρών: Τα όρια ανανεώνονται ανά πέντε ώρες, ενώ υπάρχει και εβδομαδιαίο πλαφόν. Σε περίπτωση εξάντλησης, ο χρήστης υποβαθμίζεται στο Gemini Flash-Lite.

Τα όρια ανανεώνονται ανά πέντε ώρες, ενώ υπάρχει και εβδομαδιαίο πλαφόν. Σε περίπτωση εξάντλησης, ο χρήστης υποβαθμίζεται στο Gemini Flash-Lite. Κύμα Αντιδράσεων: Χρήστες αναφέρουν ότι το όριο εξαντλείται ακόμη και με 5 σύνθετες ερωτήσεις, προχωρώντας σε μαζικές ακυρώσεις των πακέτων AI Pro.

Η διαχείριση της υπολογιστικής ισχύος που απαιτείται για τη λειτουργία των προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια για τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Google προχώρησε σε μια ριζική και αθόρυβη αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο περιορίζει τη χρήση της πλατφόρμας Gemini. Η εταιρεία εγκαταλείπει οριστικά το παραδοσιακό σύστημα που βασιζόταν στον απλό αριθμό των ημερήσιων μηνυμάτων (prompts) και εισάγει ένα δυναμικό μοντέλο περιορισμών με βάση την καταναλισκόμενη υπολογιστική ισχύ.

Η συγκεκριμένη αλλαγή, η οποία επηρεάζει άμεσα τόσο τους δωρεάν χρήστες όσο και τους συνδρομητές των πακέτων AI Plus, AI Pro και AI Ultra, έχει προκαλέσει ήδη κύμα δυσαρέσκειας στην παγκόσμια αλλά και την ελληνική κοινότητα, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για υποβάθμιση των υπηρεσιών για τις οποίες καταβάλλουν μηνιαίο τίμημα.

Πώς λειτουργεί το σύστημα Compute-Based Limits

Μέχρι πρότινος, ο διαχωρισμός των ορίων ήταν σαφής: ο χρήστης γνώριζε πόσες ερωτήσεις μπορεί να υποβάλει ανά ημέρα ή ανά μοντέλο. Με το νέο καθεστώς, κάθε αλληλεπίδραση με το Gemini αποτιμάται με διαφορετικό "κόστος" υπολογιστικών πόρων στο backend της Google. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τρεις βασικούς παράγοντες για να αφαιρέσει ποσοστά από τη διαθέσιμη ποσόστωση του χρήστη:

Η πολυπλοκότητα του Prompt: Μια απλή ερώτηση κειμένου καταναλώνει ελάχιστους πόρους. Αντίθετα, η ζήτηση για συγγραφή ή debugging κώδικα, η επεξεργασία αρχείων βίντεο και η παραγωγή εικόνων απαιτούν πολλαπλάσια υπολογιστική ισχύ. Οι ενεργές λειτουργίες: Η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων όπως το Deep Research, η ενεργοποίηση του Extended Thinking ή η χρήση του κορυφαίου μοντέλου Ultra επιβαρύνουν δραματικά την κατανάλωση. Το μήκος της συνομιλίας: Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι αναγκασμένα να "διαβάζουν" ολόκληρο το ιστορικό μιας συνομιλίας από την αρχή σε κάθε νέα απάντηση, ώστε να διατηρούν το πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι όσο μακρύτερο γίνεται ένα chat thread, τόσο περισσότερη υπολογιστική ισχύ καταναλώνει κάθε επόμενο prompt.

Τα νέα αυτά όρια λειτουργούν σε ένα κυλιόμενο παράθυρο ανανέωσης 5 ωρών, ενώ παράλληλα ελέγχονται και από ένα γενικό εβδομαδιαίο πλαφόν. Η Google εισήγαγε επίσης ένα ειδικό dashboard στην ηλεκτρονική διεύθυνση gemini.google.com/usage, όπου οι χρήστες μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το ποσοστό της ισχύος που έχουν καταναλώσει, καθώς και την ακριβή αντίστροφη μέτρηση μέχρι την επόμενη ανανέωση.

Οι αντιδράσεις των συνδρομητών και το «πάγωμα» των λογαριασμών

Η εφαρμογή των νέων κανόνων στην πράξη οδήγησε σε άμεσες αντιδράσεις. Στα μεγάλα τεχνολογικά φόρουμ και σε κοινότητες όπως το Reddit, εκατοντάδες συνδρομητές του πακέτου Google AI Pro αναφέρουν ότι είδαν τους λογαριασμούς τους να "κλειδώνουν" μετά από ελάχιστη χρήση.

Σύμφωνα με αναφορές, χρήστες που εργάζονταν πάνω στην ανάλυση ενός εγγράφου ή στην επίλυση ενός προγραμματιστικού προβλήματος εξάντλησαν το 50% έως και το 100% του ορίου των 5 ωρών μέσα σε μόλις 5 συνεχόμενες απαντήσεις. Η αιτία εντοπίζεται στο γεγονός ότι το Gemini 3.5 Flash και τα αντίστοιχα Pro μοντέλα είναι εξαιρετικά απαιτητικά σε πόρους όταν καλούνται να διαχειριστούν μεγάλα context windows.

Μόλις ένας χρήστης φτάσει στο όριο του, η πλατφόρμα δεν του απαγορεύει πλήρως τη χρήση, αλλά τον υποβαθμίζει αυτόματα στο μοντέλο Flash-Lite. Η συγκεκριμένη υποβάθμιση καθιστά αδύνατη τη συνέχιση σύνθετων εργασιών, γεγονός που οδήγησε πολλούς επαγγελματίες στην απόφαση να ακυρώσουν άμεσα τις συνδρομές τους, κατηγορώντας την Google για έλλειψη διαφάνειας, καθώς η αλλαγή εφαρμόστηκε χωρίς προηγούμενη επίσημη ενημέρωση μέσω email.

Η διαβάθμιση των πακέτων και η στρατηγική της Google

Η Google αμύνεται απέναντι στην κριτική υποστηρίζοντας ότι η κατανομή των ορίων με βάση το compute είναι ο δικαιότερος τρόπος διαμοιρασμού των πόρων των data centers της, καθώς προστατεύει το δίκτυο από την υπερφόρτωση που προκαλούν οι βαριές εργασίες. Για να μετριάσει τις αντιδράσεις, η εταιρεία αναδιαμόρφωσε την τιμολογιακή της πολιτική, προσφέροντας μεγαλύτερη κλιμάκωση:

Δωρεάν πλάνο: Περιλαμβάνει τα βασικά (Standard) όρια, τα οποία μεταβάλλονται καθημερινά ανάλογα με τον φόρτο των διακομιστών.

Περιλαμβάνει τα βασικά (Standard) όρια, τα οποία μεταβάλλονται καθημερινά ανάλογα με τον φόρτο των διακομιστών. AI Plus: Προσφέρει 2x υψηλότερα όρια υπολογιστικής ισχύος σε σχέση με το δωρεάν πακέτο.

Προσφέρει 2x υψηλότερα όρια υπολογιστικής ισχύος σε σχέση με το δωρεάν πακέτο. AI Pro: Παρέχει 4x υψηλότερα όρια σε σχέση με τη βασική έκδοση.

Παρέχει 4x υψηλότερα όρια σε σχέση με τη βασική έκδοση. AI Ultra: Τα νέα αυτά επαγγελματικά πακέτα προσφέρουν έως και 20x μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, στοχεύοντας αποκλειστικά σε επιχειρήσεις και power users που εκτελούν συνεχώς Deep Research και Extended Thinking διεργασίες.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!