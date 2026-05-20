Το YouTube ενσωματώνει το Gemini Omni: Νέες δυνατότητες AI Remixing και Ask YouTube

Σύνοψη

Το Ask YouTube μετατρέπει την απλή αναζήτηση βίντεο σε έναν διαλογικό, δομημένο οδηγό μέσω φυσικής γλώσσας (αρχικά διαθέσιμο στις ΗΠΑ για Premium συνδρομητές).

μετατρέπει την απλή αναζήτηση βίντεο σε έναν διαλογικό, δομημένο οδηγό μέσω φυσικής γλώσσας (αρχικά διαθέσιμο στις ΗΠΑ για Premium συνδρομητές). Η ενσωμάτωση του Gemini Omni στα YouTube Shorts Remix και YouTube Create app επιτρέπει την άμεση AI επεξεργασία και προσθήκη στοιχείων μέσω κειμένου (prompts).

στα YouTube Shorts Remix και YouTube Create app επιτρέπει την άμεση AI επεξεργασία και προσθήκη στοιχείων μέσω κειμένου (prompts). Το εργαλείο Likeness Detection γίνεται διαθέσιμο σε όλους τους δημιουργούς άνω των 18 ετών, δίνοντας τον έλεγχο απέναντι στα AI fakes.

γίνεται διαθέσιμο σε όλους τους δημιουργούς άνω των 18 ετών, δίνοντας τον έλεγχο απέναντι στα AI fakes. Η διάθεση των νέων υπηρεσιών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να καθυστερήσει ελαφρώς, περιμένοντας την πλήρη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο AI Act.

Το συνέδριο Google I/O 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση της Google από την απλή παροχή απαντήσεων στην εκτέλεση ενεργειών, και το YouTube αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής αλλαγής. Η πλατφόρμα εγκαταλείπει σταδιακά την παραδοσιακή δομή αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά και εισάγει βαθιά ενσωμάτωση πολυτροπικών μοντέλων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανακοινώσεις επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες: την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες ανακαλύπτουν περιεχόμενο, τα νέα δημιουργικά εργαλεία για τα Shorts και την αυστηρότερη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας απέναντι στα deepfakes.

Το Ask YouTube αλλάζει την αναζήτηση

Το Ask YouTube είναι η νέα διαλογική μηχανή αναζήτησης της πλατφόρμας που επιτρέπει στους χρήστες να θέτουν σύνθετα ερωτήματα σε φυσική γλώσσα. Το σύστημα αναλύει το ερώτημα και επιστρέφει μια δομημένη απάντηση, συνδυάζοντας βίντεο μεγάλης διάρκειας και Shorts, λειτουργώντας αρχικά αποκλειστικά για Premium συνδρομητές στις ΗΠΑ.

Η λειτουργία του Ask YouTube υπερβαίνει την απλή ευρετηρίαση τίτλων. Βασίζεται στην ικανότητα της μηχανής να κατανοεί το πλαίσιο των βίντεο και να απαντά σε πολύπλοκες ερωτήσεις αναζήτησης. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να αναζητήσει «πώς να μάθω στο παιδί μου ποδήλατο» ή «κριτικές χαλαρωτικών παιχνιδιών για πριν τον ύπνο». Το σύστημα δεν επιστρέφει απλώς μια λίστα αποτελεσμάτων, αλλά δημιουργεί μια συνεκτική παρουσίαση, αντλώντας δεδομένα από ολόκληρο τον κατάλογο του YouTube. Επιπλέον, υποστηρίζει follow-up ερωτήσεις, επιτρέποντας στον χρήστη να εξειδικεύσει την αναζήτηση του χωρίς να χάνει το ιστορικό της συνεδρίας του.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι δημιουργοί πρέπει να προσεγγίζουν το SEO. Η βελτιστοποίηση των μεταδεδομένων οφείλει πλέον να στοχεύει στην απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων και όχι απλώς στην τοποθέτηση δημοφιλών όρων, ώστε τα βίντεο να επιλέγονται ως πηγές από το διαλογικό μοντέλο του Ask YouTube.

Δημιουργία με το Gemini Omni στα Shorts

Η Google ενσωματώνει το πολυτροπικό μοντέλο Gemini Omni στο YouTube Shorts Remix και στην εφαρμογή YouTube Create. Αυτό επιτρέπει στους δημιουργούς να τροποποιούν υπάρχοντα βίντεο μέσω απλών εντολών κειμένου (prompts) ή εισαγωγής εικόνων, παράγοντας νέο οπτικό περιεχόμενο δωρεάν, διατηρώντας το αρχικό πλαίσιο της δημοσίευσης.

Η δυνατότητα Remix του YouTube αποκτά εντελώς νέα διάσταση. Μέχρι πρότινος, το remix αφορούσε τη συρραφή ή τη χρήση του ήχου ενός άλλου βίντεο. Με το Gemini Omni, το οποίο παρουσιάστηκε ως το πλέον προηγμένο μοντέλο οπτικής κατανόησης της Google, ο δημιουργός μπορεί να εισάγει μια δική του φωτογραφία και να δώσει την εντολή να μετατραπεί το περιβάλλον σε «8-bit video game» όπου ο ίδιος προστίθεται ως "Player 2" στο αρχικό βίντεο.

Αυτή η on-the-fly επεξεργασία βίντεο μειώνει δραματικά το τεχνικό εμπόδιο εισόδου για τη δημιουργία σύνθετων οπτικών εφέ. Οι υπολογιστικοί πόροι μεταφέρονται από τις τοπικές συσκευές στους servers της Google (μέσω των νέων υποδομών TPU), καθιστώντας δυνατή την παραγωγή AI βίντεο σε πραγματικό χρόνο αποκλειστικά από κινητά τηλέφωνα. Η Google ανακοίνωσε πως η λειτουργία είναι άμεσα διαθέσιμη στο YouTube Shorts Remix και το YouTube Create app χωρίς επιπλέον κόστος, με προοπτική να ενσωματωθεί σύντομα και στο AI Playground.

Εργαλεία προστασίας με το Likeness Detection

Το εργαλείο Likeness Detection επεκτείνεται σε όλους τους δημιουργούς περιεχομένου άνω των 18 ετών. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός ανιχνεύει αυτόματα περιεχόμενο που έχει παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη και χρησιμοποιεί χωρίς άδεια το πρόσωπο ή τη φωνή του δημιουργού, προσφέροντας επιλογές διαχείρισης ή αφαίρεσης του υλικού.

Η μαζική διάθεση εργαλείων GenAI αυξάνει εκθετικά τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της ταυτότητας των δημιουργών. Το YouTube προχώρησε στην επέκταση του industry-first συστήματος αναγνώρισης, το οποίο χρησιμοποιεί προηγμένους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για να σαρώσει τον τεράστιο όγκο μεταφορτωμένων βίντεο.

Όταν εντοπιστεί περιεχόμενο που μιμείται ένα φυσικό πρόσωπο, ο δημιουργός ειδοποιείται μέσω του YouTube Studio και έχει την επιλογή είτε να απαιτήσει την αφαίρεση του βίντεο είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ορίσει όρους για την παραμονή του. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι οι δημιουργοί διατηρούν τον πλήρη έλεγχο του περιεχομένου τους, έχοντας τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν (opt-out) τη δυνατότητα remixing των δικών τους Shorts οποιαδήποτε στιγμή, αποτρέποντας την επεξεργασία τους από το Gemini Omni μέσω τρίτων.

