Το Wear OS 7 φέρνει Gemini AI, Wear Widgets και 10% καλύτερη μπαταρία

Σύνοψη

Βασίζεται στον πυρήνα του Android 17 και υπόσχεται έως 10% καλύτερη διαχείριση μπαταρίας σε σύγκριση με το Wear OS 6.

Ενσωματώνει εγγενώς το Gemini Intelligence μέσω του νέου AppFunctions API, επιτρέποντας τον φωνητικό έλεγχο τρίτων εφαρμογών χωρίς άγγιγμα της οθόνης.

Αντικαθιστά τα παραδοσιακά Tiles με τα νέα Wear Widgets (σε διατάξεις 2x1 και 2x2), προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και πυκνότητα πληροφορίας στην αρχική οθόνη.

Εισάγει τα Live Updates για την προβολή κρίσιμων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (π.χ. χρόνοι παράδοσης delivery, πορεία ταξί) απευθείας στο watch face, καταργώντας το Ongoing Activities API.

Φέρνει το Watch Face Format 5 (WFF5) για περισσότερες επιλογές σχεδιασμού από τους developers και το ενσωματωμένο Wear Workout Tracker.

Το φετινό Google I/O 2026 έφερε στο προσκήνιο τη νέα γενιά λειτουργικού συστήματος για τα smartwatches, αποκαλύπτοντας επίσημα το Wear OS 7. Βασισμένο στο επερχόμενο Android 17, η νέα έκδοση του λογισμικού επικεντρώνεται στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τον επανασχεδιασμό του περιβάλλοντος χρήσης και την ενσωμάτωση του Gemini AI απευθείας στον καρπό των χρηστών.

Η Google έχει ήδη διαθέσει τον emulator "Wear OS 7 Canary" για τους προγραμματιστές μέσω του Android Studio, ενώ τα πρώτα smartwatches με το νέο λογισμικό αναμένονται αργότερα φέτος, προετοιμάζοντας το έδαφος για σημαντικές αναβαθμίσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες συμβατές συσκευές της αγοράς.

Τι νέο φέρνει το Wear OS 7;

Το Wear OS 7, χτισμένο πάνω στο Android 17, προσφέρει 10% αυξημένη αυτονομία μπαταρίας και φέρνει το Gemini AI στα smartwatches μέσω του νέου AppFunctions API. Αντικαθιστά τα παραδοσιακά Tiles με δυναμικά Wear Widgets μεγέθους 2x1 και 2x2, προσθέτει τη λειτουργία Live Updates για ζωντανή ενημέρωση στο watch face και αναβαθμίζει τις σχεδιαστικές δυνατότητες με το Watch Face Format 5.

Διαχείριση μπαταρίας και ενεργειακή αποδοτικότητα

Η αυτονομία αποτελεί διαχρονικά το σημαντικότερο κριτήριο αγοράς ενός smartwatch. Η Google αναφέρει ότι το Wear OS 7 βελτιώνει την ενεργειακή κατανάλωση σε επίπεδο πυρήνα του συστήματος. Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν, οι συσκευές που θα λάβουν την αναβάθμιση από το Wear OS 6 στο Wear OS 7 αναμένεται να κερδίσουν έως και 10% μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται μέσω αυστηρότερης διαχείρισης των διεργασιών στο παρασκήνιο και βελτιστοποιημένης επικοινωνίας μεταξύ επεξεργαστή και αισθητήρων υγείας.

Το Gemini AI αναλαμβάνει την πλοήγηση (AppFunctions API)

Η ενσωμάτωση του Gemini Intelligence στο λειτουργικό σύστημα μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης. Μέσω του νέου AppFunctions API, οι προγραμματιστές αποκτούν τα εργαλεία για να επιτρέψουν στο Gemini να εκτελεί στοχευμένες ενέργειες μέσα στις εφαρμογές τους. Πλέον, ο χρήστης δεν χρειάζεται να αγγίξει το ρολόι ή να πλοηγηθεί σε υπομενού. Μια απλή φωνητική εντολή στο Gemini αρκεί για να ξεκινήσει η καταγραφή μιας προπόνησης, να ελεγχθεί η κατάσταση μιας παραγγελίας ή να αναπαραχθεί ένα συγκεκριμένο playlist.

Αυτή η προσέγγιση μεταφέρει το βάρος από τη χειροκίνητη πλοήγηση σε μια εμπειρία καθοδηγούμενη εξ ολοκλήρου από την τεχνητή νοημοσύνη, εξοικονομώντας χρόνο και απλοποιώντας τη χρήση εν κινήσει.

Τέλος στα Tiles, υποδεχθείτε τα Wear Widgets

Μία από τις πλέον ορατές σχεδιαστικές αλλαγές είναι η σταδιακή αντικατάσταση των παραδοσιακών Tiles με τα νέα Wear Widgets. Ακολουθώντας μια λογική πανομοιότυπη με τα widgets στα Android smartphones, τα Wear Widgets προσφέρουν νέες διατάξεις 2x1 και 2x2.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει την προβολή περισσότερων και πιο λεπτομερών δεδομένων (όπως αναλυτική πρόγνωση καιρού παράλληλα με τον καρδιακό ρυθμό ή τα ραντεβού της ημέρας) στην ίδια οθόνη, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη για συνεχόμενο swiping. Οι developers μπορούν να προσαρμόσουν τη δομή του κώδικά τους από το παλαιό mainSlot των full-screen Tiles στα νέα μεγέθη με ελάχιστες τροποποιήσεις, αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία του Jetpack Compose.

Live Updates: Ζωντανές ενημερώσεις στο Watch Face

Το παλαιότερο API των Ongoing Activities καταργείται και τη θέση του παίρνουν τα Live Updates. Η νέα αυτή υποδομή επιτρέπει σε εφαρμογές να προβάλλουν κρίσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο απευθείας στην κεντρική επιφάνεια του ρολογιού ή στην περιοχή των ειδοποιήσεων, χρησιμοποιώντας λειτουργίες όπως το setShortCriticalText.

Για την ελληνική πραγματικότητα, αυτό μεταφράζεται σε τεράστια ευκολία. Εφαρμογές διανομής φαγητού (π.χ. eFood, Wolt) ή υπηρεσίες μετακίνησης (όπως η FreeNow ή η Uber), μπορούν πλέον να δείχνουν τον χρόνο άφιξης του οδηγού (ETA) με ακρίβεια δευτερολέπτου στην οθόνη του ρολογιού. Αξίζει να σημειωθεί πως τα δεδομένα μπορούν να αντλούνται απευθείας από την εφαρμογή του smartphone προς το ρολόι, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση δεδομένων και μπαταρίας από το ίδιο το smartwatch.

Νέα εργαλεία για Fitness και Watch Face Format 5

Στον τομέα της υγείας, το Wear OS 7 ενσωματώνει το Wear Workout Tracker, ένα νέο εργαλείο που τυποποιεί την καταγραφή αθλητικών δραστηριοτήτων (στάνταρ μετρήσεις καρδιακών παλμών, GPS, βημάτων) διευκολύνοντας τους κατασκευαστές εφαρμογών. Η πρώτη μεγάλη συνεργασία ανακοινώθηκε με την ASICS Runkeeper.

Ταυτόχρονα, το νέο Watch Face Format 5 (WFF5) προσφέρει πρωτοφανή σχεδιαστική ελευθερία. Εισάγει προηγμένες επιλογές ευθυγράμμισης κειμένου, ελέγχους δυναμικής αλλαγής μεγέθους, υποστήριξη blend modes για γραφικά στοιχεία και νέους κανόνες στυλ που εξαρτώνται από συγκεκριμένες συνθήκες.

