Gemini for Science: Το νέο εξειδικευμένο AI μοντέλο για ανακάλυψη νέων φαρμάκων

Σύνοψη

Η Google ανακοίνωσε το εξειδικευμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini for Science στο πλαίσιο του I/O 2026.

Σχεδιασμένο αποκλειστικά για την ανάλυση τεράστιων όγκων επιστημονικών, βιολογικών και χημικών δεδομένων.

Ενσωματώνει παράθυρο πλαισίου (context window) 10 εκατομμυρίων tokens, επιτρέποντας την ταυτόχρονη εισαγωγή εκατοντάδων ερευνητικών εγγράφων.

Συνδυάζει τις δυνατότητες πολυτροπικότητας (multimodality) με τα δεδομένα του AlphaFold για ανάλυση μοριακών δομών.

Η διάθεσή του στην Ευρώπη θα ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του 2026 μέσω του Google Cloud, με πλήρη συμμόρφωση στον GDPR.

Η φετινή διοργάνωση Google I/O 2026 εστίασε στην εξειδίκευση των παραγωγικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Αντί για μια απλή αναβάθμιση των καταναλωτικών εργαλείων, η εταιρεία παρουσίασε το Gemini for Science, μια εξειδικευμένη έκδοση του μεγάλου γλωσσικού μοντέλου της (LLM), δομημένη αποκλειστικά για την ακαδημαϊκή, ερευνητική και φαρμακευτική κοινότητα. Η νέα αυτή υλοποίηση γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της ανάλυσης φυσικής γλώσσας και της βαθιάς υπολογιστικής επιστήμης, δημιουργώντας ένα πολυτροπικό εργαλείο που υπόσχεται να επιταχύνει τις ερευνητικές διαδικασίες παγκοσμίως.

Το Gemini for Science είναι ένα νέο, πολυτροπικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Google, ειδικά εκπαιδευμένο σε επιστημονικά δεδομένα. Αναλύει απευθείας αλληλουχίες DNA, τρισδιάστατες μοριακές δομές και πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα. Διαθέτει παράθυρο πλαισίου 10 εκατομμυρίων tokens, επιτρέποντας την ταυτόχρονη επεξεργασία και αντιπαραβολή χιλιάδων ερευνητικών εργασιών χωρίς απώλεια συνοχής.

Βασικά χαρακτηριστικά

Context Window 10M Tokens: Ικανότητα ανάλυσης ολόκληρων γονιδιωμάτων ή δεκαετιών βιβλιογραφίας σε ένα μόνο prompt.

Ικανότητα ανάλυσης ολόκληρων γονιδιωμάτων ή δεκαετιών βιβλιογραφίας σε ένα μόνο prompt. Native Multimodality: Εγγενής κατανόηση φασματοσκοπικών δεδομένων, εικόνων fMRI και διαγραμμάτων κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ, χωρίς μετατροπή σε κείμενο.

Εγγενής κατανόηση φασματοσκοπικών δεδομένων, εικόνων fMRI και διαγραμμάτων κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ, χωρίς μετατροπή σε κείμενο. AlphaFold Integration: Άμεση διασύνδεση με τις βάσεις δεδομένων πρωτεϊνικής αναδίπλωσης της Google DeepMind.

Άμεση διασύνδεση με τις βάσεις δεδομένων πρωτεϊνικής αναδίπλωσης της Google DeepMind. Zero-Hallucination Mode: Νέος μηχανισμός αυστηρής επαλήθευσης (factual grounding) που απορρίπτει την παραγωγή απαντήσεων εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη επιστημονική βιβλιογραφία.

Η τεχνολογική βάση και τα δεδομένα εκπαίδευσης

Η διαφοροποίηση του Gemini for Science από το κλασικό Gemini έγκειται στο training set του. Η Google DeepMind συνεργάστηκε με παγκόσμιους ερευνητικούς φορείς για την εκπαίδευση του μοντέλου σε ένα καθαρό σύνολο δεδομένων, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από peer-reviewed έρευνες, κλινικές δοκιμές, ανοικτές βάσεις χημικών ενώσεων και μετεωρολογικά μοντέλα υψηλής ακρίβειας.

Η αρχιτεκτονική του μοντέλου βασίζεται στο σύστημα Mixture-of-Experts (MoE). Αντί να ενεργοποιείται ολόκληρο το νευρωνικό δίκτυο για κάθε ερώτημα, το σύστημα δρομολογεί τα δεδομένα σε εξειδικευμένους "ειδικούς" αλγορίθμους. Για παράδειγμα, ένα ερώτημα σχετικά με τη σύνθεση νέων πολυμερών για μπαταρίες στερεάς κατάστασης θα αναλυθεί από το τμήμα του δικτύου που έχει εκπαιδευτεί στην επιστήμη των υλικών. Αυτό μειώνει δραματικά τις απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος και, κυρίως, περιορίζει τα σφάλματα, τα οποία στον ερευνητικό τομέα κοστίζουν σε χρόνο και πόρους.

Εφαρμογές στη φαρμακολογία και τη βιολογία

Ο τομέας της ανακάλυψης νέων φαρμάκων αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του νέου εργαλείου. Η διαδικασία εντοπισμού ενός νέου μορίου που μπορεί να στοχεύσει μια συγκεκριμένη ασθένεια απαιτεί παραδοσιακά χρόνια εργαστηριακών ελέγχων. Το Gemini for Science μπορεί να προσομοιώσει την αλληλεπίδραση χιλιάδων μορίων με πρωτεϊνικούς στόχους σε λίγα λεπτά.

Σε συνδυασμό με το AlphaFold 3 (και τις νεότερες δομές του 2026), το Gemini for Science δεν προβλέπει απλώς το σχήμα μιας πρωτεΐνης, αλλά εξηγεί σε φυσική γλώσσα τις βιοχημικές της ιδιότητες και προτείνει πιθανές χημικές τροποποιήσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας ενός υποψήφιου φαρμάκου.

Ασφάλεια δεδομένων και "κλειστά" περιβάλλοντα

Ένα κρίσιμο ζήτημα για τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα πανεπιστήμια είναι η προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας. Κανένας οργανισμός δεν θα τροφοδοτούσε ένα δημόσιο AI με πατέντες που δεν έχουν ακόμη κατατεθεί. Για αυτόν τον λόγο, το Gemini for Science υποστηρίζει "VPC Service Controls" (Virtual Private Cloud). Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο τρέχει απομονωμένο. Τα δεδομένα που εισάγει ο ερευνητής (prompts, επιστημονικά paper, χημικοί τύποι) δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την περαιτέρω εκπαίδευση του βασικού μοντέλου της Google. Το δίκτυο "μαθαίνει" μόνο τοπικά, εντός της επιχείρησης ή του ιδρύματος που αγοράζει την άδεια χρήσης.

Διαθεσιμότητα

Η ανακοίνωση του I/O 2026 διευκρίνισε ότι το Gemini for Science δεν θα προσφέρεται ως αυτόνομη καταναλωτική εφαρμογή (όπως το gemini.google.com), αλλά θα διατεθεί μέσω του Google Cloud Vertex AI και του Google Workspace for Education (για ακαδημαϊκούς λογαριασμούς επιπέδου Enterprise).

