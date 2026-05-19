Gemini App: Γίνεται το απόλυτο εργαλείο στα χέρια του χρήστη με τα Spark, Omni, Daily Brief κ.ά.

Σύνοψη

Από Chatbot σε Agent: Το Gemini App εγκαταλείπει τον παθητικό του ρόλο και αποκτά δυνατότητες αυτόνομης δράσης (agentic AI) 24/7 μέσω του νέου εργαλείου Gemini Spark .

Το Gemini App εγκαταλείπει τον παθητικό του ρόλο και αποκτά δυνατότητες αυτόνομης δράσης (agentic AI) 24/7 μέσω του νέου εργαλείου . Νέα Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης: Ανακοινώθηκε το Gemini 3.5 Flash για ταχύτατη εκτέλεση εντολών και το Gemini Omni με κορυφαία κατανόηση βίντεο και του φυσικού κόσμου.

Ανακοινώθηκε το για ταχύτατη εκτέλεση εντολών και το με κορυφαία κατανόηση βίντεο και του φυσικού κόσμου. Proactive UI & Daily Brief: Νέος, διαισθητικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει το Daily Brief, παρέχοντας προληπτικές, καθημερινές ενημερώσεις προσαρμοσμένες στον χρήστη.

Νέος, διαισθητικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει το Daily Brief, παρέχοντας προληπτικές, καθημερινές ενημερώσεις προσαρμοσμένες στον χρήστη. Νέες Πλατφόρμες & Φωνή: Επίσημο ντεμπούτο της εφαρμογής Gemini στο macOS και εισαγωγή της τεχνολογίας Neural Expressive για φυσικότερη, ζωντανή φωνητική αλληλεπίδραση.

Επίσημο ντεμπούτο της εφαρμογής Gemini στο macOS και εισαγωγή της τεχνολογίας Neural Expressive για φυσικότερη, ζωντανή φωνητική αλληλεπίδραση. Η Πλατφόρμα Antigravity: Το υπόβαθρο ανάπτυξης της Google (agent-first) που επιτρέπει στα μοντέλα να λειτουργούν εντός εφαρμογών και συσκευών.

Η ανακοίνωση στο Google I/O 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση από τα παραγωγικά γλωσσικά μοντέλα που απλώς συντάσσουν κείμενο, σε συστήματα που δρουν. Η βάση για αυτή την εξέλιξη είναι η πλατφόρμα Google Antigravity. Αποτελεί το νέο agent-first περιβάλλον ανάπτυξης της εταιρείας, σχεδιασμένο να επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη να αλληλεπιδρά με τρίτες εφαρμογές, να διαχειρίζεται πολύπλοκες ροές εργασίας και να λαμβάνει αποφάσεις βάσει του πλαισίου.

Στο επίκεντρο της νέας εφαρμογής Gemini βρίσκονται δύο ολοκαίνουργια μοντέλα:

Gemini 3.5 Flash: Αποτελεί το πρώτο μέλος της νέας οικογένειας μοντέλων της Google. Διακρίνεται για τον συνδυασμό κορυφαίας νοημοσύνης με ακαριαία ταχύτητα απόκρισης. Ο στόχος του 3.5 Flash είναι η ελαχιστοποίηση του latency, καθιστώντας τις πραγματικές αλληλεπιδράσεις (όπως η φωνητική επικοινωνία) απολύτως φυσικές.

Gemini Omni: Η Google κάνει ένα σημαντικό τεχνολογικό άλμα στην κατανόηση του κόσμου και την πολυτροπικότητα. Το Omni μπορεί να δεχθεί ως είσοδο δεδομένων σχεδόν οτιδήποτε, με αφετηρία το βίντεο, ανοίγοντας νέους δρόμους στην επεξεργασία και την ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού σε πραγματικό χρόνο.

Gemini Spark και Daily Brief: Το τέλος του prompting;

Η σημαντικότερη προσθήκη στην εφαρμογή για τους τελικούς χρήστες είναι το Gemini Spark. Το Spark λειτουργεί ως ένας αφοσιωμένος agent που εργάζεται στο παρασκήνιο 24 ώρες το 24ωρο. Ο χρήστης δεν χρειάζεται πλέον να καθοδηγεί το AI με εξαντλητικά prompts για κάθε βήμα μιας εργασίας. Αντιθέτως, αναθέτει τον τελικό στόχο, και το Gemini Spark αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, τη συγκέντρωση δεδομένων και την εκτέλεση.

Παράλληλα, το ανασχεδιασμένο και πιο διαισθητικό User Interface (UI) της εφαρμογής εισάγει το Daily Brief. Η Google εγκαταλείπει την προσέγγιση της «άδειας μπάρας αναζήτησης». Το Gemini προσφέρει πλέον προληπτικά μια καθημερινή ενημέρωση η οποία ενσωματώνει σημαντικά email, επερχόμενα ραντεβού, συστάσεις εργασιών και ειδήσεις, προσαρμοσμένα στις συνήθειες του χρήστη.

Επέκταση οικοσυστήματος: Neural Expressive, macOS και Universal Cart

Η διάδραση με την τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να είναι πολυαισθητηριακή. Η Google αναβάθμισε τον ηχητικό κινητήρα του Gemini με τη λειτουργία Neural Expressive. Αυτή η τεχνολογία παράγει μια εξαιρετικά φυσική, δυναμική φωνή που αντιλαμβάνεται τις τονικές διακυμάνσεις και προσαρμόζει το ηχόχρωμά της ανάλογα με τη φύση της συζήτησης, κάνοντας το Gemini Live ακόμη πιο αποδοτικό.

Ταυτόχρονα, το οικοσύστημα της Google γίνεται πιο ενιαίο. Η εφαρμογή Gemini αποκτά επίσημη, native έκδοση για macOS, παρέχοντας ισχυρή ενσωμάτωση στο λειτουργικό της Apple και ανταγωνιζόμενη ευθέως το ChatGPT Desktop app. Σε ευρύτερο πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου, οι agentic ικανότητες του Gemini τροφοδοτούν και το νέο Universal Cart, ένα έξυπνο καλάθι αγορών που συγκεντρώνει, συγκρίνει και ολοκληρώνει αγορές από πολλαπλά καταστήματα ταυτόχρονα.

