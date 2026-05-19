Google Workspace: Επίσημη πρεμιέρα για τα Gmail Live, Docs Live και το νέο Google Pics

Σύνοψη

Gmail Live: Νέα δυνατότητα φωνητικής, διαλογικής αναζήτησης μέσα στο email, επιτρέποντας στους χρήστες να ρωτούν φυσικά για πληροφορίες (π.χ. πύλες πτήσεων, προγράμματα) και να λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις.

Νέα δυνατότητα φωνητικής, διαλογικής αναζήτησης μέσα στο email, επιτρέποντας στους χρήστες να ρωτούν φυσικά για πληροφορίες (π.χ. πύλες πτήσεων, προγράμματα) και να λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις. Docs Live: Ένας προηγμένος φωνητικός συνεργάτης που μετατρέπει τον προφορικό, αδόμητο λόγο σε πλήρως μορφοποιημένα προσχέδια εγγράφων, αντλώντας δεδομένα από το Drive, το Chat και το Gmail.

Ένας προηγμένος φωνητικός συνεργάτης που μετατρέπει τον προφορικό, αδόμητο λόγο σε πλήρως μορφοποιημένα προσχέδια εγγράφων, αντλώντας δεδομένα από το Drive, το Chat και το Gmail. Google Pics: Νέα, αυτόνομη εφαρμογή σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας, βασισμένη στο μοντέλο Nano Banana 2 (Gemini 3 Flash Image), η οποία ανταγωνίζεται ευθέως εργαλεία όπως το Canva, προσφέροντας ακριβή επεξεργασία μεμονωμένων αντικειμένων.

Νέα, αυτόνομη εφαρμογή σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας, βασισμένη στο μοντέλο Nano Banana 2 (Gemini 3 Flash Image), η οποία ανταγωνίζεται ευθέως εργαλεία όπως το Canva, προσφέροντας ακριβή επεξεργασία μεμονωμένων αντικειμένων. Αναβάθμιση Keep & AI Inbox: Το Google Keep ενσωματώνει λειτουργία καταγραφής αδόμητων φωνητικών σημειώσεων, ενώ το AI Inbox επεκτείνεται στους συνδρομητές των πακέτων Plus και Pro.

Το Google Keep ενσωματώνει λειτουργία καταγραφής αδόμητων φωνητικών σημειώσεων, ενώ το AI Inbox επεκτείνεται στους συνδρομητές των πακέτων Plus και Pro. Gemini Spark: Επίσημη διάθεση του αυτόνομου AI πράκτορα που εκτελεί πολύπλοκες, διασυνδεδεμένες ψηφιακές εργασίες στο παρασκήνιο, στο οικοσύστημα του Workspace.

Η εξέλιξη του Google Workspace απομακρύνεται οριστικά από την παραδοσιακή πληκτρολόγηση και περνάει στην εποχή της διαλογικής, φωνητικής αλληλεπίδρασης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου Google I/O 2026, η εταιρεία προχώρησε στα αποκαλυπτήρια ενός νέου, τεράστιου πακέτου αναβαθμίσεων για τη σουίτα παραγωγικότητάς της, καθιστώντας τις εφαρμογές της ενεργητικούς, voice-controlled συνεργάτες. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών βρίσκονται τα ολοκαίνουργια Gmail Live, Docs Live, καθώς και η νέα εφαρμογή Google Pics, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα όπου η φωνή και τα δεδομένα του χρήστη αυτοματοποιούν την παραγωγή εγγράφων και πολυμέσων.

Gmail Live: Φωνητική διαχείριση εν κινήσει

Η λειτουργία Gmail Live στοχεύει αποκλειστικά στη δραστική μείωση του χρόνου που δαπανούν οι χρήστες αναζητώντας πληροφορίες σε ατελείωτα email threads. Αντί για τη χρήση πολύπλοκων φίλτρων αναζήτησης, ο χρήστης πατάει το σχετικό κουμπί και κάνει άμεσες, φυσικές ερωτήσεις. Το σύστημα αναλύει τον τεράστιο όγκο των εισερχομένων και εξάγει την ακριβή πληροφορία. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρωτήσετε προφορικά "Ποια είναι η πύλη αναχώρησης για την πτήση μου αύριο;" ή "Τι αναφέρει το τελευταίο email από το σχολείο του παιδιού;" και το Gmail Live θα εμφανίσει στην οθόνη (ή θα εκφωνήσει) την απομονωμένη απάντηση. Η αρχιτεκτονική του εστιάζει στην ταχύτητα απόκρισης (low-latency response) καθιστώντας το ιδανικό εργαλείο για multitasking μέσω smartphone.

Docs Live: Ο φωνητικός συνεργάτης

Ενώ το Gmail Live αφορά την ανάκτηση πληροφορίας, το Docs Live αφορά τη δημιουργία. Δεν πρόκειται για απλή φωνητική υπαγόρευση. Η Google το περιγράφει ως "thought partner". Ένας συγγραφέας ή επαγγελματίας μπορεί να ξεκινήσει έναν "καταιγισμό ιδεών", εκφωνώντας αδόμητες, χαοτικές σκέψεις. Το Docs Live επεξεργάζεται αυτή τη ροή και, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, δομεί ένα καθαρό, πρώτο προσχέδιο με σωστή μορφοποίηση. Το πιο ισχυρό τεχνικό χαρακτηριστικό του είναι η ικανότητα του να "σαρώνει" τα εταιρικά σας αρχεία: μπορείτε να δώσετε την εντολή "Φτιάξε μια αναφορά πωλήσεων με βάση τα όσα είπα, χρησιμοποιώντας το πρότυπο εγγράφου που μου έστειλε ο Γιώργος στο Gmail την περασμένη Τρίτη", και το σύστημα θα εκτελέσει το cross-referencing αυτόματα.

Google Pics: Το νέο εργαλείο σχεδίασης του Workspace

Το Google Pics είναι η ολοκαίνουργια, αυτόνομη εφαρμογή του Workspace (δεν πρέπει να συγχέεται με το Google Photos), αφιερωμένη στην παραγωγή και επεξεργασία εικόνας επαγγελματικού επιπέδου, η οποία ενσωματώνεται άμεσα σε εφαρμογές όπως το Slides και το Drive.

Το Google Pics μπαίνει δυναμικά στην αγορά για να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Canva. Το πλεονέκτημά του εστιάζεται στην τεράστια ακρίβεια που προσφέρει το μοντέλο Nano Banana 2. Οι χρήστες μπορούν να μεταφράσουν κείμενο που βρίσκεται ενσωματωμένο μέσα σε μια εικόνα, διατηρώντας την αρχική γραμματοσειρά (font style transfer), ή να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο στο φόντο και να ζητήσουν την τροποποίησή του (π.χ. "άλλαξε το χρώμα της κούπας από λευκό σε κόκκινο") διατηρώντας τις σκιές και τον φυσικό φωτισμό. Το γεγονός ότι αυτή η επεξεργαστική ισχύς βρίσκεται ενσωματωμένη απευθείας στο περιβάλλον του Workspace (π.χ. ενώ δουλεύετε μια παρουσίαση στο Slides) μειώνει δραστικά τα "τριβικά" βήματα εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων.

AI Inbox, Google Keep και Gemini Spark

Οι αναβαθμίσεις πλαισιώνονται από επιπρόσθετα εργαλεία αυτοματοποίησης. Το AI Inbox του Gmail –το οποίο αυτοματοποιεί την ταξινόμηση, ομαδοποιεί έξυπνα τα νήματα αλληλογραφίας και προτείνει ενέργειες βάσει περιεχομένου– διευρύνει τη διαθεσιμότητά του, περνώντας πλέον και στους συνδρομητές των πακέτων Google AI Plus και Pro.

Σημαντική αναβάθμιση δέχεται και το συχνά υποτιμημένο Google Keep. Ακολουθώντας τη λογική του Docs Live, οι χρήστες μπορούν να ηχογραφούν εκτενείς, χαοτικές σκέψεις καθώς περπατούν ή οδηγούν. Η εφαρμογή αναλαμβάνει να απομαγνητοφωνήσει, να οργανώσει σε λίστες με κουκκίδες και να μορφοποιήσει το ηχητικό σε ένα "καθαρό" ψηφιακό σημείωμα, γλιτώνοντας τον χρήστη από τη χειροκίνητη ταξινόμηση.

Τέλος, το Gemini Spark βρίσκει πλέον τον δρόμο του προς τις συσκευές των χρηστών. Ο νέος προσωπικός AI πράκτορας αναλαμβάνει ρόλο αυτόνομου βοηθού. Εκτελεί πολυεπίπεδες ενέργειες, από τη σύνταξη ενός πολύπλοκου εταιρικού email (με παραπομπές σε εσωτερικά έγγραφα) μέχρι την αυτόματη καταχώρηση συναντήσεων και συμβάντων στο ημερολόγιο, μαθαίνοντας διαρκώς από τις ροές εργασίας του χρήστη.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!