Google Gemini 3.1 Flash Live: Η νέα εποχή της φωνητικής AI

Σύνοψη

Η Google ανακοίνωσε το Gemini 3.1 Flash Live, το πιο προηγμένο μοντέλο ήχου για διάλογο σε πραγματικό χρόνο, το οποίο ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση (latency) στις απαντήσεις.

Το νέο μοντέλο διαθέτει βελτιωμένη ικανότητα απομόνωσης του θορύβου υποβάθρου και αντιλαμβάνεται πλήρως ακουστικές αποχρώσεις, όπως ο τόνος και ο ρυθμός της ομιλίας.

Το API είναι ήδη διαθέσιμο στο Google AI Studio, ενώ η τεχνολογία τροφοδοτεί ταυτόχρονα το Gemini Live και το Search Live παγκοσμίως, εξάγοντας αποκλειστικά ήχο με υδατογράφημα SynthID για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, το Live Translate μέσω ακουστικών γίνεται επίσημα διαθέσιμο στο οικοσύστημα του iOS (εκτός από το Android), παρέχοντας μετάφραση σε πραγματικό χρόνο για περισσότερες από 70 γλώσσες, διατηρώντας το ηχόχρωμα του αρχικού ομιλητή.

Η αλληλεπίδραση με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει μορφή, εστιάζοντας πλέον στην άμεση φωνητική επικοινωνία και τον φυσικό διάλογο. Η Google προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις που αναβαθμίζουν τις ακουστικές δυνατότητες του οικοσυστήματός της, παρουσιάζοντας επίσημα το μοντέλο Gemini 3.1 Flash Live και επεκτείνοντας τη λειτουργία Live Translate για ακουστικά στο λειτουργικό σύστημα iOS.

Οι νέες κυκλοφορίες εστιάζουν στην εξάλειψη της υστέρησης απόκρισης (latency), στην ακριβέστερη κατανόηση του ανθρώπινου λόγου και στην κατάρριψη των γλωσσικών εμποδίων σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, προσφέρουν νέα τεχνικά εργαλεία στους developers μέσω του Google AI Studio για την ενσωμάτωση αξιόπιστων voice-first εφαρμογών.

Τι είναι το Gemini 3.1 Flash Live και οι τεχνικές του προδιαγραφές

Το Gemini 3.1 Flash Live είναι το κορυφαίο μοντέλο ήχου της Google για διαλόγους σε πραγματικό χρόνο, διαθέσιμο μέσω του Gemini Live API. Προσφέρει εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, αναγνωρίζει τον τόνο της φωνής, φιλτράρει αποτελεσματικά τους θορύβους του περιβάλλοντος, υποστηρίζει πάνω από 90 γλώσσες και καταγράφει σκορ 90.8% στο απαιτητικό benchmark ComplexFuncBench Audio.

Η νέα αρχιτεκτονική αντικαθιστά ουσιαστικά το μοντέλο 2.5 Flash Native Audio, εισάγοντας δομικές αλλαγές στην επεξεργασία των ηχητικών σημάτων. Η τεχνολογία της Google δεν περιορίζεται στην απλή αναγνώριση λέξεων (Speech-to-Text). Το σύστημα αναλύει ενδελεχώς τον ρυθμό της ομιλίας, τον τόνο της φωνής (pitch) και τις σιωπές, αντιλαμβανόμενο πότε ο χρήστης έχει ολοκληρώσει τη σκέψη του, προκειμένου να αποφεύγονται οι αφύσικες διακοπές. Επιπλέον, διαθέτει ριζικά βελτιωμένη ικανότητα απομόνωσης θορύβου, ξεχωρίζοντας την ανθρώπινη ομιλία από περιβαλλοντικούς ήχους, όπως η κυκλοφορία των οχημάτων ή ο ήχος μιας τηλεόρασης.

ComplexFuncBench Audio : Εντυπωσιακό σκορ 90.8%, το οποίο πιστοποιεί την ακρίβεια του μοντέλου στην εκτέλεση σύνθετων οδηγιών με πολλούς περιορισμούς.

: Εντυπωσιακό σκορ 90.8%, το οποίο πιστοποιεί την ακρίβεια του μοντέλου στην εκτέλεση σύνθετων οδηγιών με πολλούς περιορισμούς. Πολυγλωσσική Υποστήριξη : Άμεση αναγνώριση και παραγωγή λόγου σε περισσότερες από 90 γλώσσες για multimodal αλληλεπίδραση.

: Άμεση αναγνώριση και παραγωγή λόγου σε περισσότερες από 90 γλώσσες για multimodal αλληλεπίδραση. Σήμανση AI: Όλα τα παραγόμενα ηχητικά δεδομένα φέρουν υδατογράφημα SynthID, μια μη-αντιληπτή ψηφιακή υπογραφή που αποτρέπει την παραπληροφόρηση και διευκολύνει την ταυτοποίηση περιεχομένου.

Αρχιτεκτονική, API και εργαλεία για Developers

Στο Google AI Studio, οι προγραμματιστές αποκτούν πρόσβαση στο νέο μοντέλο (gemini-3.1-flash-live-preview) με δυνατότητα ορισμού του "thinkingLevel", το οποίο προεπιλέγεται στο "minimal" για βέλτιστη ταχύτητα. Το μοντέλο υποστηρίζει σύγχρονη κλήση συναρτήσεων και μπορεί να διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλαπλά τμήματα περιεχομένου στο ίδιο server event, επιταχύνοντας την ανάπτυξη φωνητικών πρακτόρων.

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο API, οι developers καλούνται να προσαρμόσουν τον κώδικά τους. Σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο που χρησιμοποιούσε την παράμετρο thinkingBudget, το 3.1 Flash Live λειτουργεί με το thinkingLevel (minimal, low, medium, high). Η επιλογή minimal εγγυάται τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ένα μεμονωμένο BidiGenerateContentServerContent event είναι ικανό να επιστρέψει ταυτόχρονα ηχητικά δεδομένα και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο, συνεπώς τα συστήματα πρέπει να είναι έτοιμα να επεξεργαστούν τα δεδομένα παράλληλα.

Όριο Εισόδου (Input Token Limit) : Ανέρχεται στα 131.072 tokens ανά session.

: Ανέρχεται στα 131.072 tokens ανά session. Διαχείριση Δεδομένων : Επιτρέπει input σε μορφή κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο, με output σε κείμενο και ήχο.

: Επιτρέπει input σε μορφή κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο, με output σε κείμενο και ήχο. Βελτιστοποίηση Κόστους Βίντεο : Συστήνεται η αποστολή video frames αποκλειστικά όταν υπάρχει ηχητική δραστηριότητα, προς αποφυγή άσκοπης δέσμευσης πόρων.

: Συστήνεται η αποστολή video frames αποκλειστικά όταν υπάρχει ηχητική δραστηριότητα, προς αποφυγή άσκοπης δέσμευσης πόρων. Περιορισμοί: Προς το παρόν, το asynchronous function calling και τα proactive audio/affective dialogue χαρακτηριστικά δεν υποστηρίζονται στη συγκεκριμένη έκδοση.

Ενσωμάτωση στο οικοσύστημα: Gemini Live και Search Live

Το Gemini 3.1 Flash Live τροφοδοτεί άμεσα τις καταναλωτικές εφαρμογές Gemini Live και Search Live σε περισσότερες από 200 χώρες. Το σύστημα ανταποκρίνεται ταχύτερα, ελαχιστοποιεί τις παύσεις κατά τη συνομιλία και μπορεί να διατηρήσει το πλαίσιο (context) της συζήτησης για διπλάσιο χρονικό διάστημα σε σχέση με το παρελθόν.

Στο επίπεδο του τελικού καταναλωτή, η αναβάθμιση του AI βελτιώνει ριζικά την εμπειρία στα smartphones (Android και iOS). Ο έξυπνος βοηθός ακολουθεί πια τη φυσική ροή ενός ανθρώπινου διαλόγου, επιτρέποντας τις διακοπές (interruptions) χωρίς να χάνει τον ειρμό του. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική αποδεικνύεται ιδανική για μεγάλα brainstorming sessions. Παράλληλα, η ενεργοποίηση του Search Live παγκοσμίως (όπου το AI Mode είναι διαθέσιμο), μετατρέπει την κλασική αναζήτηση της Google σε μια προηγμένη multimodal διαδικασία, συνεργαζόμενη άψογα με το μικρόφωνο και την κάμερα μέσω του Google Lens.

Live Translate: Μεταφραστής σε πραγματικό χρόνο στο iOS

Η υπηρεσία Live Translate ενσωματώνεται πλήρως στην εφαρμογή Google Translate για λειτουργικό iOS, επιτρέποντας στους χρήστες να μετατρέψουν τα συμβατά ακουστικά τους σε εργαλείο ζωντανής μετάφρασης. Υποστηρίζει 70+ γλώσσες και διατηρεί το ηχόχρωμα και τον ρυθμό του αρχικού ομιλητή.

Μολονότι η λειτουργία ήταν ήδη προσβάσιμη στους χρήστες Android, η έλευσή της στο οικοσύστημα της Apple επεκτείνει μαζικά το αποτύπωμα της υπηρεσίας. Η διαδικασία είναι απλή: ο χρήστης ανοίγει το Translate app, επιλέγει την εντολή "Live translate", συνδέει τα ακουστικά του και η συζήτηση μεταφράζεται απευθείας. Η ουσιαστική καινοτομία έγκειται στην απόδοση της ομιλίας. Το AI δεν περιορίζεται σε μια ψυχρή, "ρομποτική" απαγγελία λέξεων, αλλά προσαρμόζει τη χροιά του προκειμένου να αποδώσει το πραγματικό ύφος και τη διάθεση (vibe) του συνομιλητή. Το update επεκτείνει τη γεωγραφική κάλυψη της λειτουργίας, διευκολύνοντας την επικοινωνία σε επαγγελματικά ταξίδια και τουριστικούς προορισμούς.

Πληθώρα Γλωσσών : Άμεση μετάφραση με υποστήριξη 70 και πλέον γλωσσών παγκοσμίως.

: Άμεση μετάφραση με υποστήριξη 70 και πλέον γλωσσών παγκοσμίως. Ρεαλιστική Ηχητική Απόδοση : Αντιγραφή του ρυθμού και των φυσικών παύσεων του αρχικού ομιλητή.

: Αντιγραφή του ρυθμού και των φυσικών παύσεων του αρχικού ομιλητή. Ανεξαρτησία από Οθόνες: Η μετάφραση πραγματοποιείται αδιάλειπτα στα ακουστικά, διασφαλίζοντας συνεχή βλεμματική επαφή (eye contact) μεταξύ των συνομιλητών.

Με τη ματιά του Techgear

Η μετάβαση σε AI μοντέλα ήχου με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (ultra-low latency) λύνει το μεγαλύτερο δομικό πρόβλημα των ψηφιακών βοηθών: την έλλειψη αμεσότητας. Για την ελληνική πραγματικότητα, οι ανακοινώσεις της Google έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας στον τεράστιο κατάλογο υποστήριξης (τόσο στο Gemini Live όσο και στο Live Translate) διασφαλίζει ότι ένα πολύπλοκο συντακτικά λεξιλόγιο επεξεργάζεται επί ίσοις όροις με τις κυρίαρχες αγγλοσαξονικές γλώσσες.

Στον εγχώριο επαγγελματικό τομέα, developers και επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, της λιανικής και του customer support διαθέτουν πλέον ένα στιβαρό API. Η ικανότητα του Gemini 3.1 Flash Live να λειτουργεί άψογα με function calling, απομονώνοντας ταυτόχρονα τη φασαρία ενός δρόμου ή ενός εστιατορίου, το καθιστά έτοιμο για βιομηχανική χρήση. Από πλευράς hardware οικοσυστημάτων, η απόφαση της Google να προσφέρει το Live Translate μέσω ακουστικών στο iOS καταρρίπτει τους περιορισμούς των πλατφορμών. Οι Έλληνες χρήστες iPhone αποκτούν το απόλυτο εργαλείο ταξιδιού και επικοινωνίας. Η πλήρης μετάβαση στην εποχή των "voice-first" διεπαφών έχει επίσημα ξεκινήσει, με το πληκτρολόγιο να υποχωρεί σταδιακά έναντι της απρόσκοπτης, φυσικής ομιλίας.