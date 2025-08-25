Η Google το επιβεβαίωσε: Βελτιώνει την ποιότητα ορισμένων YouTube Shorts με AI χωρίς προειδοποίηση

Το τελευταίο διάστημα, μια σειρά από περίεργες παρατηρήσεις σε βίντεο Shorts οδήγησαν αρκετούς δημιουργούς περιεχομένου να αναρωτηθούν αν το YouTube πειράζει τις εικόνες τους χωρίς να το γνωρίζουν. Ορισμένοι youtubers διαπίστωσαν πως τα πρόσωπά τους έμοιαζαν πιο λεία, τα μαλλιά τους πιο περιποιημένα και τα χαρακτηριστικά τους αφύσικα έντονα, σαν να είχαν περάσει από κάποιον αόρατο αισθητικό. Τελικά, οι υποψίες τους επιβεβαιώθηκαν: η πλατφόρμα όντως εφαρμόζει τεχνικές AI σε ορισμένα Shorts, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει τους δημιουργούς.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Rick Beato, μουσικού δημιουργού με πάνω από πέντε εκατομμύρια συνδρομητές, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι είδε την εμφάνισή του να αλλάζει χωρίς να έχει ενεργοποιήσει κανένα φίλτρο. Ανάλογη εμπειρία είχε και ο κιθαρίστας Rhett Shull, ο οποίος μίλησε για μια «τεχνητή αισθητική» που, όπως τόνισε, απειλεί να κλονίσει τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους δημιουργούς και το κοινό τους.

Η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε μέσω του Rene Ritchie, editorial manager και εκπροσώπου των creators στο YouTube, ο οποίος εξήγησε στο X ότι η εταιρεία πειραματίζεται με machine learning συστήματα. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η μείωση του θορύβου, η διόρθωση θολών σημείων και η βελτίωση της εικόνας σε κάποια Shorts. Ο Ritchie έσπευσε να υπογραμμίσει πως δεν πρόκειται για παραγωγική AI, αλλά για πιο παραδοσιακές τεχνικές που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια και σε smartphones.

No GenAI, no upscaling. We're running an experiment on select YouTube Shorts that uses traditional machine learning technology to unblur, denoise, and improve clarity in videos during processing (similar to what a modern smartphone does when you record a video)



YouTube is always… https://t.co/vrojrRGwNw — YouTube Liaison (@YouTubeInsider) August 20, 2025

Ωστόσο, η διαφορά αυτή δεν πείθει όλους. Αρκετοί ερευνητές σημειώνουν ότι η διάκριση ανάμεσα σε machine learning και AI είναι παραπλανητική, καθώς και τα δύο ανήκουν στον ίδιο επιστημονικό τομέα. Για πολλούς, το πρόβλημα δεν είναι το εργαλείο, αλλά η έλλειψη διαφάνειας: οι δημιουργοί δεν ενημερώνονται για τις αλλαγές που γίνονται στα βίντεό τους, ούτε έχουν λόγο στο αν θα εφαρμοστούν.

Ήδη από τον Ιούνιο, στο Reddit είχαν κυκλοφορήσει συγκριτικά παραδείγματα που έδειχναν «πειραγμένα» Shorts: δέρμα υπερβολικά λείο, υφάσματα με αλλοιωμένες πτυχώσεις, λεπτομέρειες που έμοιαζαν αφύσικα διορθωμένες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι διαφορές είναι ανεπαίσθητες αν δει κανείς το βίντεο μεμονωμένα, όμως όταν συγκριθούν με το πρωτότυπο, γίνονται ξεκάθαρες. Και αυτό ακριβώς είναι που ανησυχεί: η γραμμή ανάμεσα στην αυθεντικότητα και στην παρέμβαση αλγορίθμων θολώνει επικίνδυνα.

Ορισμένοι σχολιαστές φοβούνται ότι η πρακτική αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα κανονικότητα, όπου το περιεχόμενο «βελτιώνεται από πάνω», ανεξάρτητα από τη βούληση των δημιουργών. Με άλλα λόγια, η εικόνα που φτάνει στον θεατή δεν είναι απαραίτητα αυτή που επέλεξε ο ίδιος ο παραγωγός, αλλά ένα προϊόν αλγοριθμικής επεξεργασίας που πλασάρεται ως «βελτίωση».

Η στρατηγική της Google, που ελέγχει το YouTube, δεν έρχεται ως έκπληξη. Η εταιρεία έχει επενδύσει ιδιαίτερα στην ενσωμάτωση AI στα Pixel smartphones, με λειτουργίες όπως το «Best Take» – που συνδυάζει εκφράσεις προσώπων από διαφορετικές φωτογραφίες – ή το ψηφιακό zoom που ξεπερνά τους φυσικούς περιορισμούς του φακού. Αντίστοιχες επιλογές έχουν κάνει και άλλες εταιρείες: η Samsung παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί AI για να «βελτιώνει» τις φωτογραφίες της Σελήνης στα Galaxy smartphones, ενώ η Netflix έχει δεχτεί έντονη κριτική για remasters παλιών σειρών που πολλοί χρήστες θεωρούν αφύσικα και ενοχλητικά.

[via]