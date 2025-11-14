Η Google υπαναχωρεί και επαναφέρει το sideloading στο Android για προχωρημένους χρήστες

Η Google φαίνεται να αναθεωρεί την πιο αμφιλεγόμενη αλλαγή που είχε ανακοινώσει για το Android εδώ και χρόνια. Μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφαση να μπλοκάρει την εγκατάσταση εφαρμογών από μη επαληθευμένους developers, η εταιρεία κάνει τώρα ένα βήμα πίσω.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Google, ετοιμάζεται ένα νέο «advanced flow» για χρήστες που έχουν «μεγαλύτερη ανοχή στον κίνδυνο» και θέλουν να κατεβάζουν εφαρμογές εκτός του Play Store, ακόμα και αν αυτές δεν έχουν επαληθευτεί. Με απλά λόγια, η εταιρεία δίνει εκ νέου τη δυνατότητα για sideloading, αλλά με αυστηρές προειδοποιήσεις και σαφείς δικλίδες ασφαλείας.

Η αρχική ανακοίνωση του Αυγούστου είχε εξοργίσει πολλούς developers και tech enthusiasts. Από το 2025, το Android θα απέτρεπε πλήρως την εγκατάσταση εφαρμογών από μη επαληθευμένους δημιουργούς, μια πολιτική που θεωρήθηκε από πολλούς ως το τέλος του ελεύθερου sideloading, μιας από τις πιο χαρακτηριστικές δυνατότητες του λειτουργικού.

Η μόνη «διέξοδος» που προσφερόταν τότε ήταν η χρήση του Android Debug Bridge (ADB), ενός εργαλείου που, αν και ισχυρό, απαιτεί σύνδεση με υπολογιστή και γνώση εντολών. Για τους περισσότερους χρήστες, αυτό σήμαινε ότι το sideloading θα μετατρεπόταν σε μια διαδικασία για πολύ λίγους.

Τώρα, με το νέο advanced flow, η Google υπόσχεται μια πιο φιλική εναλλακτική. Το σύστημα θα επιτρέπει στους χρήστες να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται ρητά τους κινδύνους που συνεπάγεται η εγκατάσταση μη επαληθευμένων εφαρμογών. Όπως εξηγεί η εταιρεία, σχεδιάζει τη διαδικασία έτσι ώστε να «αντιστέκεται σε πιέσεις ή απόπειρες εξαπάτησης», για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου απατεώνες επιχειρούν να πείσουν θύματα να εγκαταστήσουν κακόβουλα apps.

Το νέο interface θα περιλαμβάνει «σαφείς προειδοποιήσεις» και διαβεβαιώσεις ότι ο χρήστης κατανοεί πλήρως τι πρόκειται να κάνει. Με αυτόν τον τρόπο, η Google διατηρεί το πλαίσιο ασφάλειας που επιδιώκει, χωρίς να ακυρώνει πλήρως την ελευθερία των power users.

Παράλληλα, η Google ανακοίνωσε ότι ανοίγει την εγγραφή στο πρόγραμμα developer verification για όσους διανέμουν εφαρμογές αποκλειστικά εκτός του Play Store. Οι δημιουργοί αυτοί θα μπορούν μέσω του Android Developer Console να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους πριν τεθούν σε ισχύ οι νέες απαιτήσεις επαλήθευσης μέσα στο 2025.

Οι πρώτες προσκλήσεις έχουν ήδη σταλεί από τις 3 Νοεμβρίου, ενώ οι developers που δραστηριοποιούνται στο Play Store θα αρχίσουν να λαμβάνουν τις δικές τους από τις 25 Νοεμβρίου 2025. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια της Google να χτίσει μια γέφυρα εμπιστοσύνης με όσους επιλέγουν να διανέμουν εφαρμογές εκτός του οικοσυστήματός της, χωρίς να τους αποκλείσει.