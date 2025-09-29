Η Κίνα δίνει νέα ζωή στα παροπλισμένα πτερύγια ανεμογεννητριών

Η Κίνα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πρόκληση της πράσινης μετάβασης: χιλιάδες ανεμογεννήτριες που εγκαταστάθηκαν πριν από δύο δεκαετίες πλησιάζουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Τα τεράστια πτερύγια τους, φτιαγμένα από σύνθετα υλικά υψηλής αντοχής, δύσκολα ανακυκλώνονται με συμβατικές μεθόδους. Ερευνητές της χώρας, ωστόσο, παρουσίασαν μια απρόσμενη και ευρηματική λύση: να μετατραπούν σε ανθεκτικά φράγματα άμμου για την καταπολέμηση της ερημοποίησης.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι στο επιστημονικό περιοδικό International Soil and Water Conservation Research, εξετάζει πώς τα παροπλισμένα ή κατεστραμμένα πτερύγια μπορούν να αποκτήσουν νέα χρήση σε περιοχές που πλήττονται από αιολική διάβρωση. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η επαναχρησιμοποίησή τους δίνει λύση σε δύο προβλήματα ταυτόχρονα: την περιβαλλοντική και οικονομική πρόκληση της διαχείρισης αποβλήτων από τις ανεμογεννήτριες και την ανάγκη εύρεσης πιο αποτελεσματικών μέσων για τον περιορισμό της άμμου στις ερήμους και στις περιοχές του Γκόμπι.

Όπως σημειώνεται στη μελέτη, «τα πτερύγια ανεμογεννητριών, χάρη στη μεγάλη αντοχή και τη μακροχρόνια διάρκεια ζωής τους, μπορούν να κοπούν και να τρυπηθούν ώστε να μετατραπούν απευθείας σε φράγματα άμμου». Η μέθοδος αυτή όχι μόνο μειώνει τα κόστη και τους κινδύνους της παραδοσιακής ανακύκλωσης, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει υλικά που λείπουν για τη σταθεροποίηση των εδαφών σε περιοχές με έντονη αιολική διάβρωση.

Σε ξηρές και ημίξηρες ζώνες, οι δυνατοί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές τόσο στα οικοσυστήματα όσο και στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα φράγματα άμμου, κατασκευασμένα από καλάμια ή κλαδιά, έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για την ανάσχεση του φαινομένου. Είναι φθηνά, εύκολα στην τοποθέτηση και φιλικά προς το περιβάλλον, όμως φθείρονται γρήγορα και δεν αντέχουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η χρήση πιο ανθεκτικών υλικών, όπως τσιμέντο, μέταλλο ή πέτρες, έχει δοκιμαστεί, αλλά παρουσιάζει προβλήματα κόστους, ευκαμψίας και προσαρμοστικότητας. Για να θεωρηθεί ιδανικό, ένα φράγμα άμμου πρέπει να είναι δυνατό, ανθεκτικό στην τριβή, σταθερό σε ακραίες θερμοκρασίες, προσιτό οικονομικά και να διαθέτει την κατάλληλη πορώδη δομή ώστε να φιλτράρει την κίνηση της άμμου αντί να τη σταματά απόλυτα.

Ταυτόχρονα, η βιομηχανία αιολικής ενέργειας αντιμετωπίζει έναν αυξανόμενο πονοκέφαλο: τι να κάνει με τα παλιά πτερύγια. Τα υλικά από τα οποία αποτελούνται (σύνθετα πολυμερή ενισχυμένα με ίνες) είναι εξαιρετικά δύσκολα στην ανακύκλωση. Οι παραδοσιακές μέθοδοι κοστίζουν πολύ, απαιτούν ενέργεια και, αν δεν γίνουν σωστά, μπορεί να μολύνουν το περιβάλλον.

Η πρόταση των Κινέζων επιστημόνων υπόσχεται να μετατρέψει αυτό το πρόβλημα σε πλεονέκτημα. Αντί για δαπανηρές διαδικασίες, τα πτερύγια μπορούν να κοπούν σε τμήματα και να χρησιμοποιηθούν σχεδόν αυτούσια για την κατασκευή νέων φραγμάτων.

Για να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα της ιδέας, οι ερευνητές εξέτασαν τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών: αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, θερμική σταθερότητα, αντοχή στην κάμψη και αντίσταση στη διάβρωση. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν πειράματα σε αεροσήραγγα και αριθμητικές προσομοιώσεις για να συγκρίνουν την απόδοση των νέων φραγμάτων με εκείνη των παραδοσιακών φραγμάτων από νάιλον.

Τα αποτελέσματα εντυπωσίασαν. Ο ρυθμός διάβρωσης στα φράγματα που κατασκευάστηκαν από πτερύγια ανεμογεννητριών ήταν έως και 56% χαμηλότερος σε σχέση με εκείνα από ξύλινα σύνθετα υλικά. Παράλληλα, η αντοχή στην κάμψη βρέθηκε 14 φορές μεγαλύτερη, ενώ η βέλτιστη πορώδης δομή προσδιορίστηκε στο 20%, ποσοστό που μειώνει σημαντικά τη μεταφορά άμμου.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, τα νέα πορώδη φράγματα άμμου που προκύπτουν από παροπλισμένα πτερύγια διαθέτουν εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στη διάβρωση, υψηλή μηχανική ισχύ, θερμική σταθερότητα, ανακυκλωσιμότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Συνδυάζουν τη δομή των εύκαμπτων φραγμάτων με τη στιβαρότητα των άκαμπτων, καθιστώντας τα ιδανικά για περιοχές με ισχυρούς ανέμους, μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Αν εφαρμοστούν ευρέως, τα φράγματα αυτά θα μπορούσαν να προσφέρουν μια οικονομικά και οικολογικά βιώσιμη λύση για την προστασία των εδαφών και των καλλιεργειών στις ερημικές ζώνες της Κίνας και όχι μόνο.

