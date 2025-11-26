Το ChatGPT γίνεται προσωπικός σύμβουλος αγορών

Το ChatGPT δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο για συζητήσεις ή αναζήτηση πληροφοριών. Σύμφωνα με την OpenAI, εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες στρέφονται ήδη σε αυτό για να τους βοηθήσει στις αγορές τους — να βρουν προϊόντα, να συγκρίνουν τεχνικά χαρακτηριστικά και να αποφασίσουν τι αξίζει πραγματικά τα χρήματά τους.

Με το νέο update, η εταιρεία κάνει αυτό το ανεπίσημο use case επίσημο, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία «shopping research» μέσα στο ChatGPT, σχεδιασμένη για να καθοδηγεί τον χρήστη σε κάθε βήμα της αγοραστικής απόφασης.

Στον πυρήνα της λειτουργίας βρίσκεται ένα νέο μοντέλο, μια ειδική παραλλαγή του GPT-5 mini, εκπαιδευμένη με reinforcement learning αποκλειστικά για αγορές. Η OpenAI υποστηρίζει ότι το σύστημα έχει εκπαιδευτεί να διαβάζει αξιόπιστες πηγές και να συνθέτει μεγάλο όγκο πληροφορίας για να παράγει πλήρη και ακριβή έρευνα προϊόντων. Με πιο απλά λόγια: όχι απλώς λίστες χαρακτηριστικών ή γενικές περιγραφές, αλλά στοχευμένη συγκριτική ανάλυση βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα.

Αυτό που κάνει το νέο χαρακτηριστικό να ξεχωρίζει είναι ότι δεν περιορίζεται στην παράθεση πληροφοριών. Η διαδικασία περιλαμβάνει ενεργό διάλογο με τον χρήστη. Καθώς το ChatGPT «ερευνά» την κατηγορία προϊόντος, αρχίζει να διατυπώνει διευκρινιστικές ερωτήσεις: ποιο είναι το διαθέσιμο budget, ποιες λειτουργίες έχουν προτεραιότητα, αν ο χρήστης προτιμά αξιοπιστία, απόδοση ή value for money και ούτω καθεξής. Η προσέγγιση αυτή δεν διαφέρει από την εμπειρία ενός καλού επαγγελματία πωλητή, μόνο που εδώ δεν υπάρχει πίεση για αγορά και το feedback ενσωματώνεται άμεσα στα αποτελέσματα.

Όπως εξηγεί η εταιρεία, το σύστημα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε κατηγορίες που απαιτούν λεπτομέρειες: ηλεκτρονικά είδη, προϊόντα ομορφιάς, οικιακό εξοπλισμό, εργαλεία κουζίνας, είδη κήπου, αθλητικό και outdoor εξοπλισμό. Εκεί όπου οι χρήστες συνήθως χάνονται ανάμεσα σε δεκάδες επιλογές, το ChatGPT επιχειρεί να φιλτράρει την πληροφορία, όχι με βάση τη δημοφιλία, αλλά με βάση τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Για πιο απλές απορίες —όπως αν ένα κινητό έχει Wi-Fi 7 ή αν μια ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί με μπαταρία— η κλασική απάντηση του ChatGPT παραμένει ο γρηγορότερος τρόπος. Το «shopping research» ενεργοποιείται όταν η ερώτηση απαιτεί ανάλυση, συγκρίσεις, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά και προτάσεις ανάλογα με το προφίλ του αγοραστή. Η OpenAI αναφέρει ότι μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο με ολοκληρωμένο buyer’s guide παρά με συνηθισμένη chatbot απάντηση.

Η ενεργοποίηση είναι απλή: ο χρήστης πληκτρολογεί μια αγορά-κεντρική ερώτηση, και αν το σύστημα κρίνει ότι απαιτείται εκτεταμένη έρευνα, προτείνει αυτόματα το νέο εργαλείο. Εναλλακτικά, υπάρχει πρόσθετη επιλογή «shopping research» στο μενού (+) για χειροκίνητη εκκίνηση. Από εκεί και πέρα, εμφανίζεται μια νέα οπτική διεπαφή όπου ο χρήστης επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με το ChatGPT βλέποντας παράλληλα προτεινόμενα προϊόντα και συγκριτικούς πίνακες.

Όσοι έχουν ενεργό το ChatGPT Memory θα δουν ακόμη πιο προσωποποιημένες προτάσεις. Για παράδειγμα, αν κάποιος που συχνά μιλά για videogames αναζητήσει laptop, η έρευνα θα στραφεί άμεσα προς gaming laptops χωρίς ο χρήστης να το ζητήσει ρητά. Η προσαρμοστικότητα αυτή δείχνει πως η εταιρεία βλέπει το shopping όχι ως στατική λειτουργία, αλλά ως έναν εξελισσόμενο διάλογο με ιστορικό και προτιμήσεις.

Η διάθεση του χαρακτηριστικού ξεκίνησε σήμερα για όλους τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο ChatGPT — σε web και mobile. Η OpenAI επιβεβαιώνει ότι είναι διαθέσιμο σε όλα τα πλάνα: Free, Go, Plus και Pro. Για την περίοδο των εορτών μάλιστα, όλοι μπορούν να κάνουν σχεδόν απεριόριστη χρήση του εργαλείου, κάτι που προφανώς συνδέεται με τον αυξημένο όγκο online αγορών.

Για τους χρήστες ChatGPT Pro, το «shopping research» επεκτείνεται επιπλέον στο ChatGPT Pulse, όπου το σύστημα μπορεί να δημιουργεί προληπτικά εξατομικευμένα buyer’s guides με βάση προηγούμενες συζητήσεις — ουσιαστικά λειτουργώντας σαν προσωπικός σύμβουλος αγορών που αναλαμβάνει δράση πριν καν του τεθεί ερώτηση.