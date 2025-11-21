Τα Group Chats του ChatGPT διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες

Η OpenAI επεκτείνει και επίσημα τα group chats του ChatGPT σε όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως συνδρομής. Μετά από περίπου μία εβδομάδα δοκιμών σε Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα και Ταϊβάν, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η λειτουργία θα ανοίξει παγκοσμίως σε όλους όσοι είναι συνδεδεμένοι στις ChatGPT Free, Go, Plus και Pro εκδόσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, όχι επειδή το ChatGPT γίνεται messaging app, αλλά επειδή η OpenAI πειραματίζεται με τρόπους συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα στο ίδιο το περιβάλλον μιας παραγωγικής AI.

Για πρώτη φορά, οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν έναν χώρο συνομιλίας και να συνεργαστούν σε πραγματικό χρόνο μέσα στο ChatGPT. Η διαδικασία είναι απλή: ξεκινάς μια συζήτηση και προσκαλείς άλλους να συμμετάσχουν μέσω του λογαριασμού τους ή δημιουργώντας έναν νέο μετά το πάτημα του invite link. Το όριο των συμμετεχόντων φτάνει τους 20 ανά chat, αρκετό για μικρές ομάδες, δημιουργικά sessions, project planning ή ακόμη και για απλές παρέες που θέλουν να παίξουν με prompts και να μοιράζονται τις απαντήσεις του μοντέλου.

Παρότι ο πυρήνας της λειτουργίας είναι απλός —όλοι μπορούν να στέλνουν prompts, να βλέπουν τις απαντήσεις και να αντιδρούν στα μηνύματα— η OpenAI επέλεξε να κρατήσει τις δυνατότητες συγκρατημένες. Το σημαντικότερο: οι συνομιλίες των group chats δεν αποθηκεύονται στη μνήμη του ChatGPT. Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζουν τη μελλοντική συμπεριφορά του μοντέλου, δεν τροφοδοτούν κάποιο ιστορικό που χρησιμοποιείται σε άλλα sessions και δεν μετατρέπουν τον χώρο σε μόνιμο αποθετήριο δεδομένων. Είναι μια επιλογή που υποδηλώνει πως η εταιρεία θέλει να κρατήσει τις ομαδικές συνομιλίες όσο το δυνατόν πιο ελαφριές και ασφαλείς, δίνοντας παράλληλα στους χρήστες τον έλεγχο.

Επιπλέον, η διαχείριση των ομάδων είναι επίτηδες λιτή: οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αφαιρέσει κάποιο άλλο από το chat, με μοναδική εξαίρεση τον δημιουργό της συνομιλίας, που δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τρίτους. Η φιλοσοφία θυμίζει περισσότερο ένα εργαλείο συνεργασίας παρά μια πλατφόρμα κοινωνικών δικτύων, κάτι που ευθυγραμμίζεται με τον τρόπο που η OpenAI φαίνεται να προσεγγίζει το θέμα.