GPT 5.1: Το ChatGPT γίνεται πιο «ζεστό, έξυπνο και ανθρώπινο»

Η OpenAI παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανανέωση του ChatGPT από το καλοκαίρι, με το λανσάρισμα του GPT-5.1, μια αναβάθμιση που φιλοδοξεί να συνδυάσει την τεχνητή νοημοσύνη υψηλής απόδοσης με μια πιο προσωπική και φυσική εμπειρία συνομιλίας. Με δύο νέα μοντέλα, νέες “προσωπικότητες” και επιλογές προσαρμογής, η εταιρεία επιχειρεί να κάνει τον διάλογο με το chatbot πιο ρεαλιστικό, πιο φιλικό και –κυρίως– περισσότερο προσαρμοσμένο σε κάθε χρήστη.

Το GPT-5 είχε κυκλοφορήσει το καλοκαίρι με στόχο να απλοποιήσει τη χρήση του ChatGPT, επιλέγοντας αυτόματα το κατάλληλο μοντέλο για κάθε ερώτηση. Παρότι αυτή η λειτουργία διευκόλυνε πολλούς, αρκετοί χρήστες δήλωσαν πως έχασαν την ελευθερία να “οδηγούν” το chatbot με βάση τις δικές τους ανάγκες. Η OpenAI φαίνεται να άκουσε αυτές τις αντιδράσεις: με το GPT-5.1, επιστρέφει η δυνατότητα επιλογής μοντέλου, ενώ η συνολική εμπειρία αποκτά πιο “ανθρώπινη” χροιά.

Η μεγαλύτερη είδηση είναι η προσθήκη δύο ολοκαίνουργιων μοντέλων: του GPT-5.1 Instant και του GPT-5.1 Thinking.

Το GPT-5.1 Instant έχει σχεδιαστεί για την καθημερινή, γρήγορη αλληλεπίδραση – ιδανικό για ερωτήσεις ρουτίνας, αναζητήσεις πληροφοριών ή ελαφριές συνομιλίες. Η OpenAI λέει ότι το νέο Instant είναι “θερμότερο” και πιο συζητήσιμο από ποτέ, με τρόπο που θυμίζει περισσότερο συνομιλία με άνθρωπο παρά με πρόγραμμα. Οι πρώτοι testers μιλούν για ένα πιο παιχνιδιάρικο, ευχάριστο στυλ που δεν θυσιάζει την ακρίβεια.

Επιπλέον, το Instant αποκτά τη δυνατότητα “adaptive reasoning”, δηλαδή την ικανότητα να κρίνει πόση σκέψη απαιτεί κάθε ερώτηση. Αν η ερώτηση είναι σύνθετη, “παίρνει λίγο χρόνο να σκεφτεί” προτού απαντήσει· αν είναι απλή, ανταποκρίνεται άμεσα. Αυτή η προσαρμοστικότητα έχει βελτιώσει εντυπωσιακά τις επιδόσεις του μοντέλου σε benchmarks όπως το AIME 2025 (μαθηματικά) και το Codeforces (προγραμματισμός).

Το GPT-5.1 Thinking, από την άλλη, είναι το “βαρύ πυροβολικό” της σειράς. Εστιάζει σε πιο απαιτητικά prompts που χρειάζονται βαθύτερη συλλογιστική. Χρησιμοποιεί περισσότερο χρόνο και υπολογιστική ισχύ για να καταλήξει σε απαντήσεις που είναι πιο σαφείς, πιο συγκροτημένες και με λιγότερο τεχνικό “θόρυβο”. Σύμφωνα με τις εσωτερικές δοκιμές της OpenAI, το νέο Thinking μπορεί να προσαρμόζει τον χρόνο σκέψης του ανάλογα με τη δυσκολία της ερώτησης, σκεπτόμενο σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορα σε απλές εργασίες και πιο αργά, αλλά ουσιαστικότερα, σε δύσκολες.

Τα δύο νέα μοντέλα διατίθενται ήδη σταδιακά μέσα στο ChatGPT, με προτεραιότητα στους συνδρομητές των προγραμμάτων Plus, Pro, Go και Business. Στη συνέχεια, θα γίνουν διαθέσιμα στους δωρεάν και μη συνδεδεμένους χρήστες, σε μια φάση rollout που θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η OpenAI διατηρεί επίσης το GPT-5 Auto, το οποίο συνεχίζει να επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο μοντέλο ανάλογα με το prompt, ενώ σύντομα το GPT-5 Pro θα αναβαθμιστεί κι αυτό στη νέα γενιά. Οι εκδόσεις Enterprise και Edu θα λάβουν μια πρώιμη πρόσβαση διάρκειας επτά ημερών, πριν το GPT-5.1 γίνει το προεπιλεγμένο μοντέλο σε όλους τους λογαριασμούς.

Παράλληλα, οι παλαιότερες εκδόσεις των GPT-5 (Instant, Thinking και Pro) θα παραμείνουν προσβάσιμες για τρεις μήνες, ώστε οι χρήστες να συγκρίνουν τις επιδόσεις και το ύφος των δύο γενεών.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της νέας έκδοσης είναι η διεύρυνση των επιλογών προσωποποίησης. Πέρα από τις γνωστές “Default”, “Friendly” και “Efficient” προσωπικότητες, το ChatGPT αποκτά τρεις ακόμα: “Professional”, “Candid” και “Quirky”. Κάθε μία αντιπροσωπεύει διαφορετικό ύφος επικοινωνίας – από το πιο σοβαρό και επαγγελματικό έως το πιο ανοιχτό και δημιουργικό. Οι παλαιότερες επιλογές “Cynical” και “Nerdy” παραμένουν διαθέσιμες στο μενού ρυθμίσεων.

Ακόμη, οι χρήστες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το ύφος των απαντήσεων: πόσο σύντομες, “θερμές” ή ευανάγνωστες θέλουν να είναι. Υπάρχει μέχρι και επιλογή για το πόσο συχνά χρησιμοποιεί emojis το chatbot – ένα μικρό αλλά ευπρόσδεκτο tweak για όσους θέλουν πιο “καθαρή” επικοινωνία.

Η πιο ενδιαφέρουσα προσθήκη είναι ότι το ChatGPT μπορεί πλέον να προτείνει μόνο του αλλαγές στις ρυθμίσεις ύφους, με βάση τον τρόπο που το χρησιμοποιείς, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνεις στα μενού. Αυτή η λειτουργία θα δοκιμαστεί πιλοτικά σε περιορισμένο αριθμό χρηστών τις επόμενες ημέρες.

Επιπλέον, η OpenAI έχει ενισχύσει τον τρόπο με τον οποίο το GPT-5.1 κατανοεί τις custom instructions, επιτρέποντας πιο ακριβή προσαρμογή στις προτιμήσεις του χρήστη. Σε αντίθεση με το παρελθόν, οι αλλαγές αυτές ισχύουν πλέον άμεσα και για τις τρέχουσες συνομιλίες, όχι μόνο για νέες.

