Chrome και ChatGPT Atlas στη «μαύρη λίστα» των browsers σε θέματα ιδιωτικότητας

Η απόλυτη κυριαρχία του Google Chrome στην αγορά των web browsers είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο μια νέα αναφορά έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι η δημοφιλία δεν συνεπάγεται απαραίτητα και ασφάλεια. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 από την εταιρεία Digitain, ο Chrome, αλλά και ο νεοεισερχόμενος «παίκτης» στον χώρο, ο browser ChatGPT Atlas, κατατάσσονται στις χαμηλότερες θέσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά συζήτηση γύρω από το ψηφιακό αποτύπωμα που αφήνουμε καθημερινά στο διαδίκτυο, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν πίσω από την ευκολία και τις σύγχρονες AI λειτουργίες.

Ο «εφιάλτης» του ChatGPT Atlas

Το πιο ανησυχητικό εύρημα της έκθεσης αφορά το ChatGPT Atlas, το πρόγραμμα περιήγησης που αναπτύχθηκε από την OpenAI. Παρά τον ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή μας πλοήγηση, οι επιδόσεις του συγκεκριμένου browser στον τομέα της ιδιωτικότητας είναι αποκαρδιωτικές.

Συγκεκριμένα, το ChatGPT Atlas έλαβε το αρνητικό ρεκόρ με βαθμολογία κινδύνου 99 στα 100 (όπου το υψηλότερο νούμερο υποδηλώνει μεγαλύτερο κίνδυνο). Η μελέτη έδειξε ότι ο browser απέτυχε παταγωδώς σε όλα τα τεστ διαχωρισμού κατάστασης (state partitioning). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν διαθέτει μηχανισμούς για να εμποδίζει τις ιστοσελίδες από το να παρακολουθούν τη δραστηριότητα του χρήστη σε διαφορετικές συνεδρίες (sessions). Επιπλέον, κατέγραψε εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις και στις τρεις βασικές κατηγορίες αξιολόγησης: προστασία από ψηφιακό αποτύπωμα (anti-fingerprinting), μπλοκάρισμα ιχνηλατών (tracker blocking) και ασφάλεια πλοήγησης.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: ο συγκεκριμένος browser φαίνεται να μην έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αφήνοντας τους χρήστες εκτεθειμένους σε μαζική συλλογή στοιχείων.

Ο Google Chrome στο εδώλιο

Αν και η περίπτωση του ChatGPT Atlas μπορεί να δικαιολογηθεί εν μέρει λόγω της «νεότητας» του προϊόντος, δεν ισχύει το ίδιο για τον κολοσσό που ακούει στο όνομα Google Chrome. Ο δημοφιλέστερος browser στον πλανήτη κατέλαβε τη δεύτερη χειρότερη θέση στη λίστα, με βαθμολογία επικινδυνότητας 76 στα 100 .

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τις ανησυχίες πολλών ειδικών κυβερνοασφάλειας, οι οποίοι επισημαίνουν εδώ και καιρό ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Google, που βασίζεται στη διαφήμιση, έρχεται συχνά σε σύγκρουση με την απόλυτη προστασία της ιδιωτικότητας του χρήστη. Παρόλο που ο Chrome τα πήγε οριακά καλύτερα από το Atlas στους τομείς της ασφάλειας σύνδεσης, παραμένει μια επιλογή υψηλού ρίσκου για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους στο διαδίκτυο.

Ακολουθώντας κατά πόδας τον Chrome, ο Vivaldi βρέθηκε στην τρίτη θέση με βαθμολογία 75, ενώ ο Microsoft Edge συγκέντρωσε 63 βαθμούς, παραμένοντας επίσης στην «κόκκινη ζώνη».

Η λίστα της επικινδυνότητας

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, η έκθεση της Digitain παραθέτει αναλυτικά την κατάταξη των browsers με βάση το ρίσκο που συνεπάγεται η χρήση τους. Όσο υψηλότερο είναι το σκορ, τόσο λιγότερο ιδιωτική είναι η εμπειρία του χρήστη:

ChatGPT Atlas - 99 (Ο χειρότερος) Google Chrome - 76 Vivaldi - 75 Microsoft Edge - 63 Opera - 58 Ungoogled - 55 Mozilla Firefox - 50 Apple Safari - 49 DuckDuckGo - 44 Tor - 40

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και επιλογές που θεωρούνται πιο ασφαλείς, όπως το Firefox και το Safari, κινούνται σε μέτρια επίπεδα, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία επίτευξης πλήρους ανωνυμίας στο σύγχρονο web.

Η παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της ανάλυσης αφορά τη σχέση μεταξύ AI και ιδιωτικότητας. Ο Paruyr Harutyunyan, επικεφαλής Digital Marketing στην Digitain, σχολίασε χαρακτηριστικά ότι η φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί εκατομμύρια χρήστες να δοκιμάζουν νέους browsers όπως το ChatGPT Atlas και το Comet της Perplexity, χωρίς να εξετάζουν τις δικλείδες ασφαλείας.

«Αυτοί οι browsers προσφέρουν εντυπωσιακές λειτουργίες που λείπουν από τους παραδοσιακούς, αλλά οι χρήστες πρέπει να σταματήσουν και να ελέγξουν πόσο ασφαλείς είναι πραγματικά», τόνισε ο Harutyunyan. Η λειτουργία των εργαλείων AI βασίζεται στη συλλογή και την εκμάθηση από δεδομένα, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να συγκεντρώνουν πολύ περισσότερες προσωπικές πληροφορίες από ό,τι αντιλαμβάνεται ο μέσος χρήστης. Η χρήση της λέξης «AI» δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας, αλλά συχνά λειτουργεί ως δούρειος ίππος για την άντληση δεδομένων.

Οι «οάσεις» ασφαλείας: Brave και Mullvad

Στον αντίποδα αυτής της ζοφερής εικόνας, η έκθεση αναδεικνύει και τις φωτεινές εξαιρέσεις. Ο browser Brave και ο Mullvad Browser χαρακτηρίστηκαν ως οι κορυφαίες επιλογές για όσους θέτουν την ιδιωτικότητα ως προτεραιότητα.

Ενώ ο Brave είναι ήδη γνωστός στο ευρύ κοινό για την πολιτική του ενάντια στις διαφημίσεις και τους trackers, ο Mullvad Browser αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση. Προϊόν συνεργασίας μεταξύ της Mullvad VPN και του Tor Project, έχει σχεδιαστεί εξ αρχής ως ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα που ελαχιστοποιεί την ιχνηλάτηση και αντιστέκεται στο ψηφιακό «φακέλωμα». Αυτές οι επιλογές αποδεικνύουν ότι υπάρχει τρόπος περιήγησης χωρίς την παραχώρηση των προσωπικών μας δεδομένων, αρκεί να είμαστε διατεθειμένοι να αποχωριστούμε την «άνεση» που προσφέρουν οι mainstream κολοσσοί.

Η έκθεση της Digitain λειτουργεί ως αφύπνιση. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει στους web browser, η γραμμή μεταξύ εξυπηρέτησης και παρακολούθησης γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη. Οι χρήστες καλούνται πλέον να επιλέξουν αν προτιμούν τις προηγμένες λειτουργίες ενός AI browser ή την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η τυφλή εμπιστοσύνη στα μεγάλα ονόματα της αγοράς αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, λανθασμένη τακτική.