Η OpenAI δοκιμάζει ομαδικές συνομιλίες μέσα στο ChatGPT

Η OpenAI ανοίγει μια εντελώς νέα σελίδα στη χρήση του ChatGPT, δοκιμάζοντας για πρώτη φορά group chats που επιτρέπουν σε πολλούς χρήστες να μοιράζονται τον ίδιο χώρο συζήτησης και να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο. Από οικογενειακές αποφάσεις μέχρι brainstorming μεταξύ συναδέλφων, η εταιρεία θέλει το chatbot της να λειτουργεί πλέον ως εργαλείο συλλογικής σκέψης και όχι μόνο ως προσωπικός βοηθός.

Η ενεργοποίηση ενός group chat είναι απλή και βασίζεται σε ένα νέο εικονίδιο με άτομα που εμφανίζεται πάνω δεξιά σε κάθε νέα ή ήδη υπάρχουσα συνομιλία. Πατώντας το, μπορείς να προσκαλέσεις κόσμο, με τις προσκλήσεις να γίνονται μέσω link. Μόλις οι προσκεκλημένοι αποδεχτούν την πρόσκληση, δημιουργείται αυτόματα μια ξεχωριστή ομαδική συζήτηση ώστε να μη χαθεί το ιστορικό της αρχικής συνομιλίας. Είναι μια λεπτομέρεια που δείχνει πως η OpenAI σκέφτηκε σοβαρά τη διαχείριση των νημάτων μιας συζήτησης, ειδικά όταν πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται ταυτόχρονα.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η ομαδική πρόσκληση μπορεί να φτάσει έως και 20 άτομα. Και επειδή το link μπορεί να κοινοποιηθεί από οποιοδήποτε μέλος, η ομάδα μπορεί να επεκταθεί πολύ γρήγορα χωρίς ο δημιουργός της συνομιλίας να χρειάζεται να εγκρίνει κάθε νέο συμμετέχοντα. Όταν ένας χρήστης εισέλθει για πρώτη φορά σε group chat, θα χρειαστεί να δημιουργήσει ένα μικρό προφίλ με όνομα, username και φωτογραφία, κάτι που λειτουργεί σαν ένα βασικό σύστημα αναγνώρισης μέσα στον κοινό χώρο.

Από πλευράς διεπαφής, τα group chats εμφανίζονται στο sidebar όπως οι προσωπικές συνομιλίες. Τα μέλη μπορούν να βλέπουν ποιοι συμμετέχουν, να αποχωρήσουν όποτε θέλουν ή ακόμα και να αφαιρέσουν άλλους χρήστες με μία εξαίρεση: μόνο ο δημιουργός της ομάδας δεν μπορεί να απομακρυνθεί από κάποιο μέλος. Αυτή η μικρή ιεραρχία επιτρέπει να διατηρείται κάποια τάξη όταν η συζήτηση αφορά πολλές φωνές.

Η OpenAI χρησιμοποιεί το ChatGPT 5.1 Auto για τις απαντήσεις μέσα σε group chat. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που επιλέγει αυτόματα το καταλληλότερο μοντέλο με βάση το prompt αλλά και το ποιο μοντέλο είναι διαθέσιμο στον χρήστη προς τον οποίο απευθύνεται η απάντηση. Είναι μια πιο σύνθετη λογική από ό,τι στις ατομικές συνομιλίες, καθώς τα όρια χρήσης εξακολουθούν να εφαρμόζονται αλλά αφορούν μόνο τη στιγμή που το ChatGPT απαντά — όχι τα μηνύματα μεταξύ των χρηστών.

Για να προσαρμοστεί καλύτερα στον ρυθμό των ομαδικών συνομιλιών, η εταιρεία δηλώνει ότι έχει διδάξει στο ChatGPT νέες κοινωνικές συμπεριφορές. Με άλλα λόγια, το bot υποτίθεται ότι θα αντιλαμβάνεται πότε πρέπει να παρέμβει και πότε να σωπάσει, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η κουβέντα. Φυσικά, αν θέλεις να μπει στη συζήτηση, μπορείς απλά να γράψεις το όνομα του bot σε ένα μήνυμα για να το καλέσεις.

Μία από τις ενδιαφέρουσες νέες δυνατότητες είναι η χρήση emoji στις απαντήσεις, καθώς και η αναφορά σε φωτογραφίες προφίλ άλλων μελών σε μια προσπάθεια να γίνει το bot πιο «παρόν» στο κοινό περιβάλλον. Επιπλέον, κάθε ομάδα μπορεί να έχει τις δικές της custom εντολές, επιτρέποντας πιο στοχευμένη συμπεριφορά του ChatGPT ανάλογα με τη φύση της συζήτησης.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό, όπως πάντα, αφορά την ιδιωτικότητα. Η OpenAI διευκρίνισε ότι τα προσωπικά «memory» features του ChatGPT δεν χρησιμοποιούνται μέσα στα group chats, ούτε το bot δημιουργεί μόνιμες αναμνήσεις από αυτές τις συνομιλίες. Η εταιρεία επίσης εξερευνά πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις για το μέλλον, ώστε οι χρήστες να μπορούν να καθορίζουν αν και πώς θέλουν το ChatGPT να αξιοποιεί λειτουργίες μνήμης σε ομαδικό πλαίσιο. Επιπλέον, εάν κάποιος κάτω των 18 συμμετέχει σε group chat, το ChatGPT μειώνει αυτόματα την έκθεση όλων στο ευαίσθητο περιεχόμενο.

Η διάθεση των group chats ξεκινά σε web και mobile για συνδεδεμένους χρήστες των Free, Go, Plus και Pro πακέτων, αλλά αρχικά μόνο σε τέσσερις χώρες: Ιαπωνία, Ταϊβάν, Νέα Ζηλανδία και Νότια Κορέα. Η OpenAI σκοπεύει να επεκτείνει την υπηρεσία παγκοσμίως, μόλις λάβει και αξιολογήσει τα πρώτα σχόλια από τους χρήστες των περιοχών όπου δοκιμάζεται η νέα λειτουργία.