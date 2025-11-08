GPT-5 Codex Mini: Το νέο AI μοντέλο της OpenAI για προγραμματιστές

Η OpenAI ανακοίνωσε μια νέα εκδοχή του συστήματος GPT-5-Codex, η οποία στοχεύει να προσφέρει στους προγραμματιστές περισσότερη ισχύ με μικρότερο κόστος. Το νέο μοντέλο ονομάζεται GPT-5-Codex-Mini και έρχεται ως μια πιο «συμπαγής» και οικονομικά αποδοτική παραλλαγή του πλήρους GPT-5-Codex, διατηρώντας μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων του σε ανάπτυξη λογισμικού, αλλά με αισθητά μικρότερο κόστος χρήσης.

Η ανακοίνωση έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά την παρουσίαση του GPT-5-Codex, ενός μοντέλου που βασίζεται στο GPT-5 και έχει σχεδιαστεί ειδικά για «agentic coding» — δηλαδή, για αυτόνομα ή ημιαυτόνομα συστήματα που μπορούν να δημιουργούν, να δοκιμάζουν και να βελτιώνουν κώδικα με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Ουσιαστικά, το GPT-5-Codex αποτέλεσε το πρώτο μοντέλο της OpenAI που μπορούσε να διαχειριστεί πλήρεις κύκλους ανάπτυξης λογισμικού: από τη δημιουργία ενός νέου project, μέχρι τη βελτίωση υπαρχόντων χαρακτηριστικών, την εκτέλεση τεστ, αλλά και την αναδιάρθρωση μεγάλων κώδικων.

Το GPT-5-Codex-Mini έρχεται να καλύψει ένα διαφορετικό κομμάτι της αγοράς. Προσφέρει, σύμφωνα με την OpenAI, τέσσερις φορές μεγαλύτερη επιτρεπόμενη χρήση σε σχέση με το GPT-5-Codex, με μόνο μια μικρή θυσία στις επιδόσεις. Στο τεστ SWE-bench Verified —ένα αναγνωρισμένο benchmark που μετρά την ικανότητα των μοντέλων να λύνουν προβλήματα πραγματικής μηχανικής λογισμικού— το GPT-5 High πέτυχε σκορ 72,8%, το GPT-5-Codex ανέβηκε στο 74,5%, ενώ το νέο Mini έφτασε το 71,3%. Η επίδοση αυτή θεωρείται εξαιρετικά κοντά στα κορυφαία μοντέλα, κάτι που δείχνει ότι το GPT-5-Codex-Mini προσφέρει σχεδόν το ίδιο επίπεδο ποιότητας με σημαντικά χαμηλότερη υπολογιστική απαίτηση.

Η OpenAI προτείνει στους developers να χρησιμοποιούν το GPT-5-Codex-Mini για πιο απλές εργασίες μηχανικής λογισμικού —όπως debugging, testing ή ελαφριές βελτιώσεις σε υπάρχοντα projects— ή όταν πλησιάζουν τα όρια χρήσης του λογαριασμού τους. Στην πραγματικότητα, το ίδιο το Codex έχει πλέον τη δυνατότητα να ειδοποιεί αυτόματα τον χρήστη και να προτείνει μετάβαση στο Mini όταν φτάσει στο 90% του διαθέσιμου usage limit. Το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο τόσο στη γραμμή εντολών (CLI) όσο και στο IDE extension, ενώ η υποστήριξη μέσω API αναμένεται σύντομα.

Η κυκλοφορία του GPT-5-Codex-Mini συνοδεύτηκε και από μια σειρά βελτιώσεων στις υποδομές της OpenAI. Χάρη σε πιο αποδοτική χρήση GPU, οι συνδρομητές των προγραμμάτων ChatGPT Plus, Business και Edu έχουν πλέον 50% υψηλότερα όρια χρήσης, ενώ οι χρήστες των εκδόσεων ChatGPT Pro και Enterprise απολαμβάνουν προτεραιότητα στην επεξεργασία των αιτημάτων τους, εξασφαλίζοντας μέγιστες ταχύτητες. Αυτή η βελτιστοποίηση έχει στόχο να κάνει τη χρήση των μοντέλων πιο ομαλή και προβλέψιμη, ανεξάρτητα από τη συνολική ζήτηση ή τον τρόπο που δρομολογείται η κίνηση στους servers.

Ένα ακόμη σημαντικό τεχνικό βήμα είναι οι «βελτιώσεις παρασκηνίου» (under-the-hood optimizations) που, σύμφωνα με την ομάδα της OpenAI, επιτρέπουν πλέον στους developers να έχουν σταθερή απόδοση στο Codex καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παλαιότερα, υπήρχαν διακυμάνσεις ανάλογα με το φόρτο εργασίας ή τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας, κάτι που οδηγούσε σε αστάθεια στη χρήση. Πλέον, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο Tibo (@thsottiaux), οι μηχανισμοί cache και κατανομής φόρτου έχουν βελτιστοποιηθεί ώστε να αποφεύγονται τυχαίες απώλειες απόδοσης.

Το GPT-5-Codex-Mini εντάσσεται στη στρατηγική της OpenAI να καταστήσει τα ισχυρά της μοντέλα πιο προσιτά και πιο ευέλικτα. Το νέο μοντέλο υπόσχεται να λειτουργήσει ως εργαλείο-γέφυρα: αρκετά ισχυρό για σοβαρή παραγωγή κώδικα, αλλά αρκετά «ελαφρύ» ώστε να χρησιμοποιείται μαζικά χωρίς να εξαντλεί πόρους.