Η Microsoft κατέχει πλέον και επίσημα το 27% της OpenAI

Η Microsoft και η OpenAI ανακοίνωσαν μια νέα φάση στη στρατηγική τους συνεργασία, σηματοδοτώντας ένα ακόμη κεφάλαιο σε μία από τις πιο καθοριστικές σχέσεις της τεχνολογικής βιομηχανίας. Οι δύο εταιρείες, που ξεκίνησαν τη σύμπραξή τους το 2019 με μια επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τη Microsoft και τη δέσμευση του Azure ως αποκλειστικού cloud παρόχου της OpenAI, προχωρούν τώρα σε αναθεώρηση των όρων που θα καθορίσουν τη μελλοντική τους πορεία.

Από τότε, η Microsoft έχει ρίξει συνολικά πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, εδραιώνοντας τη θέση της ως τον πιο ισχυρό σύμμαχο πίσω από τις επιτυχίες του ChatGPT και των υπόλοιπων μοντέλων της εταιρείας. Η νέα συμφωνία, που υπογράφηκε στο πλαίσιο της εταιρικής αναδιάρθρωσης της OpenAI, στοχεύει στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και βιωσιμότητα και για τις δύο πλευρές.

Μετά τη νέα διαμόρφωση, η Microsoft κατέχει πλέον μερίδιο περίπου 27% στην OpenAI Group PBC, αξίας περίπου 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο 32,5% που διατηρούσε στην κερδοσκοπική οντότητα της OpenAI. Παρά τη μείωση αυτή, η συμφωνία ενισχύει τη θέση της Microsoft ως βασικού εταίρου και διατηρεί τη συνεργασία στο επίκεντρο του αγώνα για την ανάπτυξη Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης (AGI).

Οι βασικοί άξονες της συνεργασίας παραμένουν σταθεροί: η OpenAI θα συνεχίσει να θεωρείται ο βασικός συνεργάτης της Microsoft σε frontier models, ενώ η τελευταία θα εξακολουθήσει να έχει αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικότητα στη χρήση του Azure για τα API της OpenAI, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που θα επιτευχθεί η τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI). Όμως, υπάρχει μια σημαντική προσθήκη: αν η OpenAI ισχυριστεί ότι έχει φτάσει στο σημείο της AGI, η δήλωση αυτή θα πρέπει πλέον να επικυρωθεί από μια ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών .

Η Microsoft εξασφαλίζει επίσης επέκταση των IP δικαιωμάτων της μέχρι το 2032, τα οποία πλέον καλύπτουν και τα μοντέλα που θα δημιουργηθούν μετά την εμφάνιση της AGI, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλείας. Αυτή η λεπτομέρεια αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση από την προηγούμενη συμφωνία, όπου τα δικαιώματα της Microsoft έπαυαν πλήρως με την επίτευξη AGI.

Παράλληλα, τα δικαιώματα της Microsoft σε ερευνητικό επίπεδο θα παραμείνουν ενεργά έως ότου η επιτροπή επικυρώσει την ύπαρξη AGI ή μέχρι το 2030, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Μετά από αυτό, η εταιρεία θα διατηρήσει μόνο τα μη ερευνητικά δικαιώματα, ενώ εξαιρούνται πλήρως τα καταναλωτικά hardware προϊόντα της OpenAI από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας.

Η νέα συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ευελιξία. Η OpenAI αποκτά πλέον τη δυνατότητα να συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες για την ανάπτυξη προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι τα API-based προϊόντα θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται αποκλειστικά στο Azure. Αντίθετα, οι υπηρεσίες που δεν βασίζονται σε API μπορούν να τρέχουν σε άλλους παρόχους cloud – για παράδειγμα, η OpenAI θα μπορεί να φιλοξενεί το Sora στο Google Cloud, αν το κρίνει απαραίτητο.

Από την πλευρά της, η Microsoft αποκτά πλήρη ελευθερία να αναπτύσσει δικά της AGI συστήματα, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους. Αν η εταιρεία αξιοποιήσει IP της OpenAI για να φτάσει στο AGI πριν αυτό αναγνωριστεί επίσημα, τα νέα αυτά μοντέλα θα υπόκεινται σε πολύ αυστηρότερους περιορισμούς υπολογιστικής ισχύος, ξεπερνώντας κατά πολύ τα σημερινά επίπεδα εκπαίδευσης μοντέλων.

Σε εμπορικό επίπεδο, οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν το μοντέλο εσόδων που είχαν καθιερώσει, με τη διανομή των εσόδων να παρατείνεται χρονικά μέχρι την επίσημη επιβεβαίωση της AGI. Παράλληλα, η OpenAI δεσμεύεται να αγοράσει επιπλέον υπηρεσίες Azure αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας τη συνεχή συνεργασία στο cloud. Ωστόσο, η Microsoft χάνει πλέον το δικαίωμα πρώτης επιλογής ως προμηθευτής υπολογιστικής ισχύος της OpenAI, μια εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο στην OpenAI να συνεργαστεί με άλλες εταιρείες για τη δημιουργία τεράστιων υποδομών AI αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων.

Τέλος, ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί την αναθεωρημένη συμφωνία είναι η δυνατότητα της OpenAI να παρέχει API πρόσβαση σε πελάτες του τομέα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, ανεξαρτήτως cloud παρόχου. Επιπλέον, η εταιρεία αποκτά τη δυνατότητα να κυκλοφορεί open-weight μοντέλα, εφόσον αυτά πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια δυνατοτήτων και ασφάλειας.

