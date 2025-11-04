OpenAI και Amazon έκλεισαν συμφωνία-μαμούθ ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων!

Η OpenAI ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική της για το cloud, ανακοινώνοντας μια επταετή συνεργασία ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Amazon Web Services (AWS). Η συμφωνία σηματοδοτεί μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις στην ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης και μετατρέπει την AWS σε βασικό σύμμαχο της εταιρείας πίσω από το ChatGPT, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ εκτοξεύεται.

Μέχρι τις αρχές του 2025, η OpenAI διατηρούσε μια στενή και σχεδόν αποκλειστική συνεργασία με τη Microsoft, μέσω του Azure, το οποίο λειτουργούσε ως η κύρια υποδομή για την ανάπτυξη και εκτέλεση των μοντέλων της. Ωστόσο, η αχόρταγη υπολογιστική ζήτηση για την εκπαίδευση νέων συστημάτων AI —όπως οι επόμενες γενιές του GPT και τα εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου τύπου Sora— οδήγησε σε αλλαγή πλεύσης.

Η Microsoft, αντιλαμβανόμενη τα όρια της αποκλειστικότητας, χαλάρωσε τους όρους της συμφωνίας της με την OpenAI. Πλέον, η εταιρεία του Sam Altman έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες της σε διαφορετικούς παρόχους cloud, αρκεί να τηρείται το δικαίωμα προτεραιότητας (Right of First Refusal) της Microsoft. Αυτή η νέα ευελιξία άνοιξε τον δρόμο για τη συνεργασία με την AWS.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η OpenAI θα μεταφέρει σημαντικό μέρος των βασικών AI workloads της στην υποδομή της Amazon, αξιοποιώντας την τεράστια επεξεργαστική ισχύ των Amazon EC2 UltraServers. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη μίσθωση χιλιάδων GPU τελευταίας γενιάς NVIDIA GB200 και GB300 — τις πιο εξελιγμένες κάρτες γραφικών που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή για εκπαίδευση και inference μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Σύμφωνα με την AWS, η OpenAI αναμένεται να εξαντλήσει όλη τη διαθέσιμη υπολογιστική χωρητικότητα πριν από το τέλος του 2026, ενώ ήδη εξετάζεται η πιθανότητα επέκτασης του συμβολαίου το 2027. Η νέα υποδομή θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την εκπαίδευση επόμενων γενεών μοντέλων όσο και για την εκτέλεση υπηρεσιών όπως το ChatGPT.

Ο Matt Garman, CEO της AWS, σχολίασε τη συμφωνία λέγοντας:

Καθώς η OpenAI συνεχίζει να επεκτείνει τα όρια του δυνατού, η υποδομή της AWS θα λειτουργήσει ως ραχοκοκαλιά για τις φιλοδοξίες της. Το εύρος και η άμεση διαθεσιμότητα των βελτιστοποιημένων συστημάτων μας αποδεικνύουν γιατί η AWS είναι μοναδικά τοποθετημένη να στηρίξει τα τεράστια AI workloads της OpenAI.

Η συνεργασία αυτή δεν σημαίνει ότι η σχέση της OpenAI με τη Microsoft φτάνει στο τέλος της. Το Azure θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό πυλώνα για τις API υπηρεσίες της OpenAI, αλλά η νέα στρατηγική δείχνει μια πιο πολυδιάστατη προσέγγιση στο πού και πώς αναπτύσσονται τα μοντέλα της. Ουσιαστικά, η OpenAI αποκτά τη δυνατότητα να «μοιράζει» τις ανάγκες της μεταξύ διαφορετικών υποδομών, επιλέγοντας κάθε φορά την πιο κατάλληλη για τον εκάστοτε σκοπό.

Παράλληλα, η συνεργασία φέρνει και μια συμβολική αλλαγή στο τοπίο των ανοιχτών μοντέλων AI. Πρόσφατα, η OpenAI παρουσίασε το πρώτο της open-weight μοντέλο, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών πάνω στο ίδιο το μοντέλο, χωρίς την ανάγκη πρόσβασης μέσω API. Χάρη σε αυτό, η AWS μπορεί να φιλοξενεί το μοντέλο μέσω της πλατφόρμας Amazon Bedrock, προσφέροντάς το απευθείας στους πελάτες της.

Η Amazon αποκάλυψε ότι τα gpt-oss μοντέλα της OpenAI έχουν ήδη αναδειχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς παρόχους ανοιχτών μοντέλων στο Bedrock, με πελάτες όπως οι Comscore, Peloton και Thomson Reuters να τα ενσωματώνουν στις υπηρεσίες τους. Αυτό δείχνει μια ευρύτερη τάση στην αγορά: οι επιχειρήσεις δεν περιορίζονται πλέον σε κλειστές πλατφόρμες, αλλά αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και πρόσβαση στα ίδια τα μοντέλα.

Για την OpenAI, η συνεργασία με την AWS λειτουργεί ως καταλύτης για περαιτέρω ανάπτυξη. Οι αυξημένες ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ λόγω των νέων multimodal εφαρμογών —όπως η δημιουργία βίντεο ή η αυτόνομη ανάλυση δεδομένων— απαιτούν τεράστια επεξεργαστική υποδομή. Η Amazon προσφέρει αυτή τη δυναμική κλίμακα, με δυνατότητα ταχείας επέκτασης, κάτι που δύσκολα θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω του Azure.

Η συμφωνία των 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί όχι μόνο μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ σε cloud υποδομές για AI, αλλά και ένα σημάδι της μεταβαλλόμενης ισορροπίας ισχύος στο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Η OpenAI παύει να είναι αποκλειστικά «παιδί» της Microsoft και μετατρέπεται σε έναν πιο ανεξάρτητο παίκτη, ικανό να διαμορφώνει το ίδιο το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλους παρόχους τεχνητής νοημοσύνης, που ίσως αναζητήσουν παρόμοιες πολυδιάστατες συνεργασίες. Αν κάτι δείχνει η συμφωνία OpenAI–AWS, είναι πως η επόμενη φάση της AI δεν θα καθοριστεί μόνο από την καινοτομία των μοντέλων, αλλά και από το ποιος μπορεί να παρέχει τη δύναμη υπολογισμού για να τα κάνει πραγματικότητα.

