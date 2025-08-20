Η Κίνα εγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο αιολικό πάρκο με περιπολίες από σκύλους - ρομπότ

Αυτό που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζε βγαλμένο από σενάριο επιστημονικής φαντασίας, σήμερα αποτελεί καθημερινότητα στην Κίνα. Στην καρδιά της ερήμου Γκόμπι και του οροπεδίου Loess, σκύλοι-ρομπότ, drones και εκατοντάδες αισθητήρες αναλαμβάνουν την πλήρη επιτήρηση και συντήρηση ενός αιολικού πάρκου χωρίς την παρουσία ούτε ενός ανθρώπου εργαζόμενου. Το Ningxia Tongli Park, ισχύος 70 MW, έχει γίνει το πρώτο πλήρως αυτόνομο αιολικό πάρκο της χώρας, αλλά και ένα ορόσημο στην παγκόσμια πορεία προς τον ενεργειακό αυτοματισμό.

Το έργο, που κατασκευάστηκε από την China Three Gorges και εξοπλίστηκε με ανεμογεννήτριες Goldwind GW150-3 MW, λειτουργεί εδώ και σχεδόν έναν χρόνο χωρίς ανθρώπινη παρουσία στον χώρο. Αντί για τεχνικούς που περπατούσαν χιλιόμετρα σε χωμάτινους δρόμους και συχνά εκτίθεντο σε ακραίες συνθήκες, πλέον η επιτήρηση γίνεται εξ αποστάσεως, από το Litong Maintenance Center, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα μακριά. Το σύστημα περιλαμβάνει τα τετράποδα ρομπότ DEEP Robotics X30, drones και περισσότερες από 300 «έξυπνες» κάμερες και αισθητήρες. Μαζί καλύπτουν περισσότερες από 5.000 επιθεωρήσεις, εξοικονομώντας πάνω από 3.000 ώρες εργασίας και αυξάνοντας την αποδοτικότητα κατά 27%.

Η αυτοματοποίηση αυτή δεν είναι μόνο θέμα παραγωγικότητας. Τα αιολικά πάρκα του Ningxia βρίσκονται σε περιοχές εξαιρετικά δύσβατες, με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από καύσωνες έως πολικό ψύχος, αλλά και με συχνές αμμοθύελλες που καθιστούν την ανθρώπινη παρουσία επικίνδυνη. Παλαιότερα, τα συνεργεία συντήρησης έπρεπε να διανύουν περισσότερα από δέκα χιλιόμετρα για να πραγματοποιούν εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις. Τώρα, οι σκύλοι-ρομπότ και τα drones πραγματοποιούν δύο ελέγχους την ημέρα, διάρκειας περίπου 80 λεπτών ο καθένας, μεταδίδοντας τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «dark factory» στον χώρο της ενέργειας: εγκαταστάσεις που λειτουργούν αδιάκοπα χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρουσίας. Ένα πλήρως αυτοματοποιημένο οικοσύστημα επιτήρησης, που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική για να εξασφαλίσει ασφάλεια και συνεχή λειτουργία.

Πρωταγωνιστές αυτής της μετάβασης είναι το DEEP Robotics X30. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, πρόκειται για ρομπότ βάρους 56 κιλών, ικανά να επιχειρούν σε θερμοκρασίες από -20°C έως 55°C, να ανεβαίνουν σκάλες, να κινούνται σε απόλυτο σκοτάδι και να βαδίζουν σε χαλίκι ή άμμο χωρίς να χάνουν την ισορροπία τους. Χάρη στην ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να αναγνωρίζουν με ποσοστό ακρίβειας 96,5% αναλογικούς και ψηφιακούς μετρητές, ενδείξεις καύσης, ακόμη και θερμοκρασίες μέσω υπέρυθρων. Όταν εντοπίζουν ανωμαλίες, εκδίδουν άμεσα ειδοποιήσεις, επιτρέποντας άμεση παρέμβαση.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η αυτονομία τους. Ακόμα κι αν χαθεί η σύνδεση με το κέντρο επιχειρήσεων, οι αλγόριθμοι που διαθέτουν τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις επιθεωρήσεις και την ανάλυση δεδομένων ανεξάρτητα. Αυτό τα καθιστά όχι μόνο «μάτια» αλλά και «μυαλό» της εγκατάστασης, μειώνοντας περαιτέρω την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση.

Η χρήση των ρομπότ δεν περιορίζεται στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Η DEEP Robotics έχει ήδη εφαρμόσει τα μοντέλα της σε χαλυβουργεία, σταθμούς μετατροπής και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μάλιστα, το 2025 παρουσίασε το Lynx, ένα υβριδικό πρωτότυπο που συνδυάζει πόδια και τροχούς, ώστε να κινείται αποτελεσματικά σε χιόνι και πάγο. Παράλληλα, η Goldwind έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη και άλλων αυτόνομων εγκαταστάσεων για την PowerChina, ενώ η China Three Gorges σχεδιάζει να μεταφέρει την εμπειρία και σε ηλιακά έργα.

Το Ningxia Tongli Park συμβολίζει μια νέα εποχή για την παγκόσμια βιομηχανία ενέργειας. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής δεν υπόσχεται μόνο μείωση κόστους, αλλά και βελτίωση της ασφάλειας, καθώς και διασφάλιση της λειτουργίας ακόμη και σε ακραία περιβάλλοντα. Οι σκύλοι-ρομπότ και τα drones, σε συνεργασία με τα δίκτυα αισθητήρων, δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα που λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

