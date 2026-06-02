Η Κίνα ενσωματώνει AI σε δορυφόρους για αυτόνομη παρακολούθηση και στόχευση

Σύνοψη

Κινέζοι ερευνητές αεροδιαστημικής παρουσίασαν το Air Target Agent System , το οποίο αυτοματοποιεί πλήρως τη δορυφορική παρακολούθηση μέσω συνεργασίας LLMs (Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων) και AI agents.

, το οποίο αυτοματοποιεί πλήρως τη δορυφορική παρακολούθηση μέσω συνεργασίας LLMs (Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων) και AI agents. Το σύστημα αναλύει δεδομένα, εξάγει συμπεράσματα και λαμβάνει αποφάσεις στόχευσης χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση ή έγκριση.

Οι πρώτες δοκιμές έδειξαν αύξηση στην αξιοποίηση των επεξεργαστών (CPU) από 34,2% σε 67,8% και βελτίωση του ποσοστού επιτυχίας των αποστολών από 70% σε 90%.

Η χρήση εγχώριου hardware παρακάμπτει τους περιορισμούς εξαγωγών των ΗΠΑ, εγείροντας άμεσες ανησυχίες για την παγκόσμια ασφάλεια και τον ευρωπαϊκό κανονισμό τεχνητής νοημοσύνης (AI Act).

Η εφαρμογή της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εγκαταλείπει τα κλειστά εργαστήρια δοκιμών και μεταφέρεται στο Διάστημα, μεταβάλλοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η τηλεπισκόπηση και η τροχιακή επιτήρηση.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις από την κινεζική ερευνητική κοινότητα αεροδιαστημικής αποκαλύπτουν την ανάπτυξη και επιχειρησιακή δοκιμή του Air Target Agent System. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη στοίβα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία εξαλείφει την ανάγκη ανθρώπινης εποπτείας, μεταβιβάζοντας τον πλήρη έλεγχο των διαδικασιών αναγνώρισης, αξιολόγησης και στόχευσης σε αυτόνομα υπολογιστικά συστήματα συνεργαζόμενων πρακτόρων.

Τι είναι το Air Target Agent System και πώς λειτουργεί;

Το Air Target Agent System αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό πλαίσιο συνεργασίας πολλαπλών πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs). Αναπτύχθηκε από Κινέζους ερευνητές αεροδιαστημικής για να αναλύει δορυφορικά δεδομένα, να συντονίζει εξοπλισμό και να λαμβάνει αποφάσεις στόχευσης εντελώς αυτόνομα, παρακάμπτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και επιτυγχάνοντας ποσοστά επιτυχίας άνω του 90%.

Η παραδοσιακή δορυφορική επιτήρηση βασίζεται στο μοντέλο «δεδομένα-αλγόριθμος». Σε αυτή τη συμβατική προσέγγιση, οι δορυφόροι καταγράφουν τεράστιους όγκους οπτικών δεδομένων, τα οποία μεταδίδονται σε επίγειους σταθμούς για να περάσουν από φίλτρα αναγνώρισης εικόνας. Στη συνέχεια, άνθρωποι αναλυτές εξετάζουν τα αποτελέσματα και λαμβάνουν την τελική απόφαση. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί αυξημένο χρόνο υστέρησης μεταξύ της παρατήρησης και της δράσης.

Το νέο σύστημα υιοθετεί την «καθοδηγούμενη από τη γνωστική λειτουργία» προσέγγιση. Συγκεκριμένα:

Κεντρικό LLM (Ο Εγκέφαλος): Λαμβάνει και κατανοεί τον αντικειμενικό σκοπό της αποστολής, σχεδιάζει τη ροή εργασιών και κατανέμει την υπολογιστική ισχύ του δορυφόρου.

Αναλαμβάνουν την εκτέλεση επιμέρους υπο-εργασιών, όπως η επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου οπτικής αναγνώρισης για τον συγκεκριμένο στόχο. Σύντηξη Δεδομένων: Το σύστημα συνδυάζει τις δορυφορικές λήψεις με δεδομένα που συλλέγονται από drones, επίγειες κάμερες ασφαλείας ή αναφορές από το έδαφος, διορθώνοντας αυτόματα πιθανά σφάλματα ανάλυσης.

Αναλαμβάνουν την εκτέλεση επιμέρους υπο-εργασιών, όπως η επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου οπτικής αναγνώρισης για τον συγκεκριμένο στόχο. Σύντηξη Δεδομένων: Το σύστημα συνδυάζει τις δορυφορικές λήψεις με δεδομένα που συλλέγονται από drones, επίγειες κάμερες ασφαλείας ή αναφορές από το έδαφος, διορθώνοντας αυτόματα πιθανά σφάλματα ανάλυσης.

Τεχνικές προδιαγραφές και παράκαμψη κυρώσεων

Το κινεζικό σύστημα λειτουργεί σε εγχώριο υλικό, πιθανότατα μέσω προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης επιπέδου Huawei Ascend, επιτρέποντας την πλήρη λειτουργία του συστήματος εκτός του πλαισίου των αμερικανικών κυρώσεων. Αυτή η τεχνολογική ανεξαρτησία μηδενίζει τον χρόνο καθυστέρησης στις αποφάσεις, δημιουργώντας το πρώτο επιβεβαιωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον κλειστού βρόχου.

Σύμφωνα με την ερευνητική αναφορά, το σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς σε σενάρια επιτήρησης λιμενικών εγκαταστάσεων, παρακολουθώντας τη δραστηριότητα των πλοίων και αναλύοντας αυτόνομα τις επιχειρησιακές συνθήκες. Τα αριθμητικά δεδομένα των δοκιμών υπογραμμίζουν τη δραστική αλλαγή στην αποδοτικότητα:

Αξιοποίηση Πόρων: Η χρήση των κεντρικών μοντέλων επεξεργασίας (CPU) του δορυφορικού συστήματος βελτιώθηκε από το 34,2% στο 67,8%.

Τα ποσοστά επιτυχίας των ανατεθειμένων εργασιών στόχευσης και παρακολούθησης αυξήθηκαν από το 70% στο 90%. Αυτόνομη Ανάκαμψη: Το σύστημα ενσωματώνει πρωτόκολλα αυτόματης ανάκαμψης από βλάβες, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας του εάν κάποιος AI agent καταρρεύσει ή συναντήσει σφάλμα κατά την εκτέλεση του κώδικα.

Τα ποσοστά επιτυχίας των ανατεθειμένων εργασιών στόχευσης και παρακολούθησης αυξήθηκαν από το 70% στο 90%. Αυτόνομη Ανάκαμψη: Το σύστημα ενσωματώνει πρωτόκολλα αυτόματης ανάκαμψης από βλάβες, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας του εάν κάποιος AI agent καταρρεύσει ή συναντήσει σφάλμα κατά την εκτέλεση του κώδικα.

Η εκτέλεση μοντέλων μεγάλων παραμέτρων στο διάστημα παραδοσιακά προσκρούει στον περιορισμό της ενσωματωμένης μνήμης και στους φυσικούς περιορισμούς ενέργειας των δορυφόρων LEO (Low Earth Orbit). Η υλοποίηση μιας συνεργατικής αρχιτεκτονικής όπου πολλαπλοί πράκτορες διαχειρίζονται επιμέρους διεργασίες, λύνει το πρόβλημα της τοπικής υπολογιστικής συμφόρησης, καθιστώντας βιώσιμη τη χρήση LLMs απευθείας σε τροχιά (satellite edge AI inference).

Η απουσία του ανθρώπινου ελέγχου και οι κίνδυνοι

Η μετάβαση από την απλή αναγνώριση εικόνας στην καθοδηγούμενη από τη γνωστική λειτουργία τηλεπισκόπηση επιτρέπει στα συστήματα να εξάγουν άμεσα συμπεράσματα. Το LLM λειτουργεί ως κεντρικός πυρήνας κατανόησης αιτημάτων, ενώ οι υπο-πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης κατανέμουν υπολογιστικούς πόρους, ανακτώντας τον έλεγχο σε περιπτώσεις βλαβών, χωρίς καμία αναμονή για ανθρώπινη επιβεβαίωση.

Η ικανότητα ενός συστήματος να εντοπίζει, να αναλύει και να λαμβάνει αποφάσεις παρακολούθησης (ή και στρατιωτικής στόχευσης) με απόλυτη αυτονομία, συνιστά τεράστια τεχνολογική εξέλιξη, η οποία συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους. Οι νομικοί αναλυτές και οι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις συνέπειες των αυτόνομων αποφάσεων.

Χωρίς τον άνθρωπο ως τελικό ελεγκτή , οι ψευδώς θετικές αναγνωρίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε άμεσες και μη αναστρέψιμες στρατιωτικές ή γεωπολιτικές κλιμακώσεις. Ακόμη και αν τα τρέχοντα ποσοστά επιτυχίας αγγίζουν το 90%, το υπόλοιπο 10% των περιπτώσεων αποτυχίας εγκυμονεί κινδύνους απρόβλεπτων συνεπειών. Η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποιος φέρει την ευθύνη για λανθασμένες αποφάσεις από ένα LLM το οποίο αντιμετώπισε παραισθήσεις κατά την αξιολόγηση δορυφορικών δεδομένων.

Ο αντίκτυπος για την Ευρώπη

Η αυτοματοποίηση της δορυφορικής παρακολούθησης ασκεί πίεση στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, ειδικά ενόψει του AI Act. Στην Ελλάδα, η αυξανόμενη εξάρτηση από δορυφορικά συστήματα για πολιτική προστασία καθιστά απαραίτητη τη θωράκιση των εθνικών υποδομών από αυτόνομα συστήματα συλλογής πληροφοριών ξένων δυνάμεων, απαιτώντας επενδύσεις σε αμιγώς ευρωπαϊκές διαστημικές λύσεις.

Σε επίπεδο νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να θεσπίσει αυστηρούς κανόνες μέσω του AI Act για την απαγόρευση συστημάτων απομακρυσμένης βιομετρικής επιτήρησης και μοντέλων που ενδέχεται να προκαλέσουν άμεση φυσική βλάβη. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτόνομων δορυφορικών LLMs από κρατικούς παράγοντες εκτός ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας, καθιστά αυτούς τους κανονισμούς ανεπαρκείς για την προστασία από ξένες δυνάμεις.