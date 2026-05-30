Blue Origin: Καταστροφική έκρηξη του πυραύλου New Glenn κατά τη διάρκεια δοκιμής

Σύνοψη

Το πρωτότυπο του πυραύλου βαρέως τύπου New Glenn καταστράφηκε ολοσχερώς έπειτα από έκρηξη κατά τη διάρκεια στατικής δοκιμής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Εξέδρα Εκτόξευσης 36 του Cape Canaveral στη Φλόριντα, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών στις εγκαταστάσεις υποστήριξης.

Δεν αναφέρθηκαν ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμοί, καθώς τα πρωτόκολλα ασφαλείας τηρήθηκαν στο ακέραιο και το προσωπικό είχε απομακρυνθεί.

Η απώλεια του οχήματος επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων της Blue Origin, επηρεάζοντας άμεσα την ανάπτυξη του δορυφορικού δικτύου Amazon LEO.

Η δοκιμή στατικής πυροδότησης (static fire test) του τροχιακού πυραύλου βαρέως τύπου New Glenn της Blue Origin κατέληξε σε καταστροφική έκρηξη στις εγκαταστάσεις του Cape Canaveral της Φλόριντα, στις 28 Μαΐου 2026. Η ανωμαλία συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάφλεξης του πρώτου σταδίου, προκαλώντας την ολική απώλεια του οχήματος και σημαντικές ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης 36 (LC-36). Το ατύχημα προκαλεί αλυσιδωτές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα των εμπορικών αποστολών της εταιρείας του Jeff Bezos.

Η διαδικασία της στατικής πυροδότησης αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια ελέγχου πριν από την παρθενική πτήση ενός διαστημικού οχήματος. Ο πύραυλος αγκιστρώνεται στην εξέδρα και οι κινητήρες πυροδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως 5 έως 15 δευτερόλεπτα), με σκοπό τη συλλογή τηλεμετρικών δεδομένων, τον έλεγχο της πίεσης των δεξαμενών και την αξιολόγηση της απόδοσης των αντλιών καυσίμου. Στην περίπτωση του New Glenn, τα δεδομένα δείχνουν πως η ανωμαλία προέκυψε ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της τροφοδοσίας κρυογονικών καυσίμων προς τον θάλαμο καύσης.

Η τεράστια πύρινη σφαίρα που καταγράφηκε από τα συστήματα παρακολούθησης υποδεικνύει μια ταχεία αποσυμπίεση και ταυτόχρονη ανάφλεξη μεγάλου όγκου προωθητικού υλικού. Οι μηχανικοί της Blue Origin, σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ, έχουν ήδη ξεκινήσει τη συλλογή των συντριμμιών και την ανάλυση της τηλεμετρίας για να εντοπίσουν την ακριβή πηγή της αστοχίας, η οποία ενδέχεται να οφείλεται είτε σε ρήγμα στις δεξαμενές του υγρού οξυγόνου (LOX) είτε σε δυσλειτουργία του συστήματος στροβιλοαντλιών.

Ο κινητήρας BE-4 και οι τεχνικές προκλήσεις της μεθαλοξικής πρόωσης

Το πρώτο στάδιο του πυραύλου εξοπλίζεται με επτά (7) κινητήρες BE-4, σχεδιασμένους και κατασκευασμένους εξ ολοκλήρου από την Blue Origin. Οι συγκεκριμένοι κινητήρες χρησιμοποιούν ένα μείγμα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG - πρακτικά μεθάνιο) και υγρού οξυγόνου (LOX), μια αρχιτεκτονική γνωστή στην αεροδιαστημική βιομηχανία ως "methalox".

Η επιλογή του μεθανίου έναντι της παραδοσιακής κηροζίνης (RP-1) πλεονεκτεί στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης, καθώς η καύση του είναι εξαιρετικά καθαρή, αποτρέποντας τη συσσώρευση αιθάλης στο εσωτερικό των κινητήρων. Ωστόσο, η διαχείριση της θερμοδυναμικής συμπεριφοράς του υγροποιημένου φυσικού αερίου σε συνδυασμό με το υγρό οξυγόνο κάτω από ακραίες πιέσεις αποτελεί μια τεράστια τεχνική πρόκληση. Κάθε κινητήρας BE-4 αποδίδει περίπου 550.000 λίβρες ώσης. Ο ταυτόχρονος συγχρονισμός και η διατήρηση της ευστάθειας καύσης επτά τέτοιων μονάδων σε μια ενιαία δομή απαιτεί απόλυτη ακρίβεια. Μια μικρή αστάθεια στην πίεση τροφοδοσίας ενός εκ των επτά κινητήρων αρκεί για να δημιουργήσει ένα καταστροφικό κύμα κρούσης, ικανό να διαρρήξει τις κεντρικές δεξαμενές.

Το επιχειρησιακό και στρατηγικό κόστος της απώλειας

Η καταστροφή του πρωτοτύπου δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε τεχνικό επίπεδο, αλλά δημιουργεί σοβαρούς τριγμούς στο επιχειρηματικό μοντέλο της Blue Origin. Ο πύραυλος New Glenn, ύψους 98 μέτρων και ικανότητας μεταφοράς 45 μετρικών τόνων σε Χαμηλή Γήινη Τροχιά (LEO), σχεδιάστηκε εξ αρχής ως το όχημα που θα έσπαγε το μονοπώλιο της SpaceX και του Falcon Heavy στις βαριές εκτοξεύσεις.

Η συγκεκριμένη καθυστέρηση πλήττει άμεσα το Amazon LEO, τη θυγατρική της Amazon που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί το Starlink του Elon Musk. Το Amazon LEO έχει δεσμευτεί απέναντι στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) να έχει αναπτύξει το 50% του αστερισμού δορυφόρων του μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Με το New Glenn εκτός λειτουργίας επ' αόριστον, η Amazon ίσως αναγκαστεί να αναζητήσει εναλλακτικούς –και εξαιρετικά ακριβούς– φορείς εκτόξευσης, αυξάνοντας την εξάρτηση της από την ανταγωνίστρια SpaceX ή αναζητώντας χωρητικότητα στους ευρωπαϊκούς Ariane 6, οι οποίοι όμως αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα διαθεσιμότητας.

Επιπρόσθετα, η Blue Origin χάνει πολύτιμο έδαφος στη διεκδίκηση κρατικών συμβολαίων υψηλής αξίας από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (DoD) και τη NASA. Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες απαιτούν ένα ιστορικό αξιοπιστίας πριν αναθέσουν ευαίσθητα ωφέλιμα φορτία αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ανοικοδόμηση και τα επόμενα βήματα

Η διαδικασία ανάκαμψης από ένα τέτοιο συμβάν είναι συνήθως μακροχρόνια. Το πρώτο στάδιο είναι ο αποκλεισμός της περιοχής γύρω από την εξέδρα LC-36 για τη διαχείριση τυχόν τοξικών υπολειμμάτων και την αποτροπή δευτερογενών εκρήξεων. Ακολουθεί η ενδελεχής χαρτογράφηση των συντριμμιών και η παραβολή των ευρημάτων με τα δεδομένα των αισθητήρων που λειτουργούσαν χιλιοστά του δευτερολέπτου πριν την απώλεια σήματος.

Η ανακατασκευή της εξέδρας LC-36 θα απαιτήσει από μόνη της μήνες εργασιών, καθώς οι θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν κατά την έκρηξη των κρυογονικών καυσίμων είναι βέβαιο ότι έχουν παραμορφώσει τον χάλυβα και έχουν καταστρέψει τις πολύπλοκες σωληνώσεις τροφοδοσίας που βρίσκονται στο επίπεδο του εδάφους. Παράλληλα, η Blue Origin οφείλει να επισπεύσει την κατασκευή του επόμενου οχήματος δοκιμών, εφόσον βεβαίως η έρευνα της FAA επιβεβαιώσει ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται σε κάποιο θεμελιώδες δομικό ελάττωμα της αρχιτεκτονικής του πυραύλου.

Με τη ματιά του Techgear

Το ατύχημα στο Cape Canaveral αναδεικνύει μια θεμελιώδη διαφορά στη φιλοσοφία ανάπτυξης μεταξύ των δύο κορυφαίων ιδιωτικών διαστημικών εταιρειών. Εκεί που η SpaceX ακολουθεί το δόγμα "move fast and break things", δοκιμάζοντας και καταστρέφοντας πρωτότυπα Starship με ταχείς ρυθμούς για να συλλέξει δεδομένα, η Blue Origin ανέκαθεν λειτουργούσε με τη μεθοδολογία του παραδοσιακού αεροδιαστημικού τομέα: σχεδιασμός με ακρίβεια χιλιοστού και στόχευση για την απόλυτη επιτυχία με την πρώτη προσπάθεια.

Παρόλα αυτά, η καταστροφή ενός πλήρους κλίμακας οχήματος παραγωγής σε μια απλή δοκιμή στο έδαφος δεν είναι αναμενόμενη αποτυχία σε αυτό το στάδιο του προγράμματος, αλλά ένα κομβικό σημείο που πιθανότατα θα αναγκάσει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να αναθεωρήσει τις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου. Για την ευρωπαϊκή και κατά συνέπεια την ελληνική αγορά –κυρίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της παροχής δορυφορικού internet–, η καθυστέρηση του Amazon LEO σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός στον τομέα των LEO δορυφόρων παραμένει περιορισμένος, επιτρέποντας στο Starlink να εδραιώσει την κυριαρχία του όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική και την κάλυψη, ελλείψει ισχυρού αντιπάλου με άμεση πρόσβαση στο Διάστημα.