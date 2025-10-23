Η Κίνα κατασκεύασε το πρώτο αιολικό υποθαλάσσιο data center στον κόσμο!

Η Κίνα έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στη βιώσιμη τεχνολογική υποδομή: ολοκλήρωσε την κατασκευή του πρώτου υποθαλάσσιου data center στον κόσμο που τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από αιολική ενέργεια. Το project που κόστισε περίπου €200 εκατομμύρια, βρίσκεται στα ανοικτά της περιοχής Lin-gang της Ειδικής Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου της Σαγκάης και υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που σκεφτόμαστε τα data centers του μέλλοντος.

Η εγκατάσταση, σχεδιασμένη από τη Shanghai Hailanyun Technology, συνδυάζει δύο από τις πιο κρίσιμες προτεραιότητες της εποχής: καθαρή ενέργεια και ενεργειακή αποδοτικότητα. Περισσότερο από το 95% της ηλεκτρικής ισχύος του κέντρου προέρχεται από θαλάσσια αιολικά πάρκα, ενώ το περιβάλλον του βυθού λειτουργεί ως φυσικό ψυκτικό σύστημα. Η θερμοκρασία του νερού διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε ιδανικά επίπεδα χωρίς την ανάγκη για πολύπλοκες και ενεργοβόρες υποδομές ψύξης.

Σε σχέση με τα παραδοσιακά data centers που λειτουργούν στην ξηρά, το υποθαλάσσιο συγκρότημα εκτιμάται ότι μειώνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 23%, καταργεί εντελώς τη χρήση γλυκού νερού και μειώνει τις απαιτήσεις γης κατά περισσότερο από 90%. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή επίδοση σε μια βιομηχανία που χαρακτηρίζεται από υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

Η ψύξη είναι διαχρονικά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των data centers. Ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων μπορεί να καταναλώνει καθημερινά την ποσότητα νερού που αντιστοιχεί στις ανάγκες μιας μικρής πόλης. Η OpenAI και η Oracle, για παράδειγμα, προσπαθούν να περιορίσουν αυτή την κατανάλωση στο νέο τους data center Stargate στο Τέξας, χρησιμοποιώντας ένα κλειστό σύστημα ανακύκλωσης νερού. Ωστόσο, η κινεζική προσέγγιση πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, αξιοποιώντας απευθείας το θαλασσινό νερό ως φυσικό μέσο ψύξης.

Η εγκατάσταση στο Lin-gang Special Area αναμένεται να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας για ψύξη σε ποσοστό κάτω του 10% του συνολικού ενεργειακού αποτυπώματος, όταν στα παραδοσιακά data centers το ποσοστό αυτό φτάνει συνήθως το 40-50%. Το πρώτο στάδιο του έργου, με ισχύ 2,3 MW, ολοκληρώθηκε ήδη και έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας (PUE) όχι μεγαλύτερο από 1,15. Για σύγκριση, τα εθνικά πρότυπα της Κίνας ορίζουν ότι από το 2025 τα μεγάλα data centers θα πρέπει να βρίσκονται κάτω από το 1,25.

Όμως το νέο αυτό data center δεν θα περιοριστεί σε απλή αποθήκευση δεδομένων. Σύμφωνα με τις αρχές της Σαγκάης, θα αποτελέσει βασικό κόμβο για εφαρμογές υψηλής υπολογιστικής ισχύος, από την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μέχρι την υποστήριξη 5G δικτύων, βιομηχανικού Internet of Things και ηλεκτρονικού εμπορίου. Με άλλα λόγια, το υποθαλάσσιο κέντρο φιλοδοξεί να γίνει μια πράσινη, υψηλών επιδόσεων υπολογιστική υποδομή για την ψηφιακή οικονομία της περιοχής.

Το project βρίσκεται ακόμη στην πρώτη του φάση, αλλά οι προοπτικές επέκτασης είναι φιλόδοξες. Το επόμενο στάδιο προβλέπει αύξηση της συνολικής ισχύος στα 24 MW, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα υποθαλάσσια data centers στον κόσμο. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη δεύτερη φάση, η κινεζική κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει γρήγορα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη υποθαλάσσια εγκατάσταση που ολοκληρώνεται στην Κίνα. Νωρίτερα φέτος, εγκαινιάστηκε ένα άλλο υποθαλάσσιο data center στα ανοιχτά του Lingshui Li, στην επαρχία Hainan, το πρώτο εμπορικά ενεργό UDC στον κόσμο, σε αντίθεση με το πειραματικό Project Natick της Microsoft που λειτούργησε για λίγα χρόνια στα ανοιχτά της Σκωτίας. Το έργο της Σαγκάης όμως είναι το πρώτο που συνδυάζει ανανεώσιμη ενέργεια από θαλάσσια αιολικά πάρκα με ψύξη βυθού σε εμπορική κλίμακα.

Παρά τη φιλόδοξη υλοποίηση, οι μηχανικοί παραδέχονται ότι η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια. Η μετάβαση από ένα πιλοτικό έργο 2,3 MW σε μια πλήρη εμπορική υποδομή δεκάδων MW απαιτεί σημαντική τεχνολογική ωρίμανση, βελτιώσεις στη συντήρηση και μείωση του κόστους. Επίσης, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα σχετικά με τη διάβρωση, την ανθεκτικότητα των εγκαταστάσεων και τον πιθανό αντίκτυπο στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Όπως δήλωσε ο Wang Shifeng, πρόεδρος της Third Harbor Engineering της China Communications Construction Company,

Η κατασκευή υποθαλάσσιων data centers βρίσκεται ακόμη στο αρχικό της στάδιο. Για να περάσουμε από τα πιλοτικά έργα σε μαζική εφαρμογή, χρειάζεται περαιτέρω πρόοδος στην τεχνολογική ωριμότητα και στην οικονομική αποδοτικότητα.

