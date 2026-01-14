Η «κόλλα» της γονιμότητας: Πώς μια πρωτεΐνη μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην εξωσωματική

Μια νέα επιστημονική ανακάλυψη έρχεται να ρίξει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά και επίμονα αδιέξοδα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: τη γήρανση των ωαρίων. Ερευνητές εντόπισαν έναν μηχανισμό που επιτρέπει την «αναζωογόνηση» των ωαρίων, μειώνοντας δραστικά τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες που ευθύνονται για την πλειονότητα των αποτυχημένων προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) και των αποβολών σε γυναίκες μεγαλύτερης αναπαραγωγικής ηλικίας.

Η μελέτη προτείνει ότι η προσθήκη μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης μπορεί να διορθώσει δομικά προβλήματα στα ωάρια, προσφέροντας ελπίδα για υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε ζευγάρια που παλεύουν με την υπογονιμότητα.

Ο «αδύναμος κρίκος» στα ωάρια μεγαλύτερης ηλικίας

Είναι γνωστό στην ιατρική κοινότητα ότι η ποιότητα των ωαρίων φθίνει καθώς η γυναίκα μεγαλώνει. Το κεντρικό πρόβλημα εντοπίζεται στα χρωμοσώματα – τα πακέτα γενετικού υλικού που πρέπει να διαχωριστούν με απόλυτη ακρίβεια κατά τη γονιμοποίηση. Στα νεανικά ωάρια, αυτή η διαδικασία λειτουργεί συνήθως σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Ωστόσο, στα ωάρια γυναικών άνω των 35 ή 40 ετών, τα χρωμοσώματα τείνουν να διαχωρίζονται άτακτα ή πρόωρα.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία εμβρύων με λανθασμένο αριθμό χρωμοσωμάτων (ανευπλοειδία), κατάσταση που οδηγεί είτε σε αδυναμία σύλληψης, είτε σε πρώιμη αποβολή, είτε σε γενετικά σύνδρομα όπως το σύνδρομο Down. Μέχρι σήμερα, η επιστήμη δεν είχε τρόπο να παρέμβει σε αυτή τη φθορά· μπορούσε μόνο να επιλέξει τα «καλύτερα» έμβρυα, χωρίς να μπορεί να βελτιώσει την πρώτη ύλη.

Shugoshin-1: Η πρωτεΐνη που «κρατάει τα μποσικά»

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής επιστήμονες από το Ινστιτούτο Max Planck και την εταιρεία Ovo Labs, εστίασε σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται Shugoshin-1 (Sgo1). Το όνομά της, εμπνευσμένο από την ιαπωνική λέξη για τον «φύλακα πνεύμα», αποδίδει τέλεια τον ρόλο της: λειτουργεί ως μοριακή κόλλα που συγκρατεί τα ζεύγη των χρωμοσωμάτων ενωμένα μέχρι την κατάλληλη στιγμή της κυτταρικής διαίρεσης.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα επίπεδα της Shugoshin-1 μειώνονται σημαντικά καθώς τα ωάρια γερνούν. Χωρίς επαρκή ποσότητα αυτής της «κόλλας», τα χρωμοσώματα ξεκινούν να απομακρύνονται το ένα από το άλλο νωρίτερα από το φυσιολογικό, οδηγώντας στο χάος που περιγράψαμε παραπάνω.

Τα αποτελέσματα που γεννούν ελπίδες

Στο πλαίσιο των πειραμάτων, οι επιστήμονες εφάρμοσαν μια καινοτόμο τεχνική: εισήγαγαν επιπλέον ποσότητα της πρωτεΐνης Shugoshin-1 σε ωάρια ποντικιών, αλλά και σε ανθρώπινα ωάρια που είχαν δωρηθεί για ερευνητικούς σκοπούς από ασθενείς κλινικών γονιμότητας.

Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά. Στα ανθρώπινα ωάρια, η θεραπεία μείωσε το ποσοστό των χρωμοσωμικών ανωμαλιών σχεδόν στο μισό. Συγκεκριμένα, ενώ το 53% των μη θεραπευμένων ωαρίων εμφάνιζε προβλήματα, το ποσοστό αυτό έπεσε στο 29% στα ωάρια που έλαβαν την πρωτεΐνη. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι περισσότερα ωάρια διατήρησαν τη σωστή χρωμοσωμική δομή, αυξάνοντας τις πιθανότητες να εξελιχθούν σε υγιή έμβρυα.

Ουσιαστικά, η παρέμβαση αυτή φάνηκε να αντιστρέφει τη διαδικασία γήρανσης σε κυτταρικό επίπεδο, επαναφέροντας τη σταθερότητα των χρωμοσωμάτων σε επίπεδα που συναντώνται σε νεότερες γυναίκες.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της IVF

Αν και βρισκόμαστε ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και η μέθοδος απέχει χρόνια από την κλινική εφαρμογή, η σημασία της είναι τεράστια. Για πρώτη φορά, η επιστημονική κοινότητα δεν μιλά απλώς για «διάγνωση» του προβλήματος, αλλά για πιθανή «θεραπεία» του.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μεταμορφώσει το τοπίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, προσφέροντας:

Υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας: Λιγότεροι κύκλοι εξωσωματικής για την επίτευξη εγκυμοσύνης.

Λιγότεροι κύκλοι εξωσωματικής για την επίτευξη εγκυμοσύνης. Μείωση του ψυχικού κόστους: Λιγότερες απογοητεύσεις από αποτυχημένες εμφυτεύσεις και αποβολές.

Λιγότερες απογοητεύσεις από αποτυχημένες εμφυτεύσεις και αποβολές. Διεύρυνση του χρονικού παραθύρου: Γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας θα μπορούσαν να έχουν ρεαλιστικότερες πιθανότητες τεκνοποίησης με δικά τους ωάρια.

Φυσικά, απαιτούνται εκτενείς κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια της μεθόδου και να διασφαλιστεί ότι η παρέμβαση δεν επιφέρει άλλες, ανεπιθύμητες παρενέργειες στην ανάπτυξη του εμβρύου.