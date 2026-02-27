Harvard: Αυξημένος κίνδυνος καρκίνου για όσους ζουν κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς

Σύνοψη

Συσχέτιση: Η εγγύτητα σε λειτουργικούς πυρηνικούς σταθμούς συνδέεται με υψηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο.

Δεδομένα: 115.000 θάνατοι στις ΗΠΑ (2000-2018) αποδίδονται στην εγγύτητα αυτή.

Ηλικία: Οι άνω των 65 ετών παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ευαλωτότητα λόγω συσσωρευτικής έκθεσης.

Ακτίνα: Ο κίνδυνος μειώνεται σημαντικά όσο απομακρυνόμαστε από τα 30 χιλιόμετρα.

Η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας αποκτά νέα, ανησυχητικά δεδομένα. Μια εκτενής μελέτη από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Πανεπιστημίου Harvard, φέρνει στο φως μια ισχυρή στατιστική σύνδεση μεταξύ της διαβίωσης κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και της αύξησης των θανάτων από καρκίνο.

Η έρευνα αυτή αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη ανάλυση του 21ου αιώνα που εξετάζει το σύνολο των πυρηνικών σταθμών των ΗΠΑ σε σχέση με κάθε κομητεία της χώρας. Οι ερευνητές, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Πέτρου Κουτράκη, ανέλυσαν δεδομένα 19 ετών (2000-2018), λαμβάνοντας υπόψη πλήθος συγχυτικών παραγόντων όπως το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο, τα ποσοστά καπνίσματος, την παχυσαρκία και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Παρά την προσαρμογή αυτών των μεταβλητών, το συμπέρασμα παρέμεινε σταθερό: οι πληθυσμοί που ζουν πιο κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από διάφορες μορφές καρκίνου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, υπολογίζεται ότι περίπου 6.400 θάνατοι από καρκίνο ετησίως στις ΗΠΑ μπορούν να αποδοθούν στην εγγύτητα με πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η μελέτη εστιάζει στην έννοια της "συνεχούς εγγύτητας", διαπιστώνοντας ότι ο κίνδυνος δεν είναι ομοιόμορφος αλλά μειώνεται γραμμικά καθώς αυξάνεται η απόσταση από το εργοστάσιο. Το όριο των 30 χιλιομέτρων φαίνεται να είναι το σημείο καμπής, πέρα από το οποίο η επίδραση γίνεται αμελητέα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδραση της ηλικίας. Η συσχέτιση ήταν σημαντικά ισχυρότερη στους ηλικιωμένους ενήλικες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η χρόνια έκθεση σε χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας ή άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη λειτουργία των σταθμών μπορεί να λειτουργεί συσσωρευτικά. Αν και οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη είναι παρατηρητική και δεν αποδεικνύει άμεση αιτιώδη συνάφεια, η στατιστική ισχύς των αποτελεσμάτων προκαλεί έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν μια προηγούμενη, πιο τοπική μελέτη της ίδιας ομάδας στη Μασαχουσέτη, η οποία είχε δείξει αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου κοντά στον σταθμό Pilgrim. Στη νέα, εθνικής εμβέλειας έρευνα, η ανάλυση ανά τύπο καρκίνου έδειξε σημαντικές συσχετίσεις για τον καρκίνο των πνευμόνων, του προστάτη, του μαστού, του παχέος εντέρου και της ουροδόχου κύστης, καθώς και για τη λευχαιμία και τον καρκίνο του θυρεοειδούς.

Με τη ματιά του Techgear

Στο Techgear.gr θεωρούμε ότι η τεχνολογία πρέπει πάντα να υπηρετεί την ανθρώπινη ασφάλεια. Η μελέτη του Harvard, αν και δεν αποτελεί "θανατική καταδίκη" για την πυρηνική ενέργεια, αποτελεί μια κρίσιμη υπενθύμιση ότι οι μηδενικές εκπομπές άνθρακα δεν πρέπει να επιτυγχάνονται με τίμημα τη δημόσια υγεία.

Για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε μια σεισμογενή περιοχή και περιβάλλεται από γειτονικούς πυρηνικούς σταθμούς, τα ευρήματα αυτά πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μια σοβαρή, επιστημονική συζήτηση σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τις αποστάσεις ασφαλείας των νέων αντιδραστήρων που σχεδιάζονται στα Βαλκάνια.