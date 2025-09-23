Η Logitech G παρουσιάζει το πρώτο gaming mouse με τεχνολογία Superstrike

Η Logitech G παρουσιάζει το Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE, ένα επαναστατικό gaming mouse που εισάγει την τεχνολογία SUPERSTRIKE, την πρώτη του είδους της στον κλάδο, σχεδιασμένη να προσφέρει απαράμιλλη ταχύτητα, ακρίβεια και έλεγχο στους πιο απαιτητικούς παίκτες.

Αναπτυγμένο σε συνεργασία με κορυφαίες ομάδες esports όπως οι G2 Esports, NAVI και BLG, το PRO X2 SUPERSTRIKE χρησιμοποιείται ήδη σε κορυφαία τουρνουά CS2, Valorant και League of Legends. Συνδυάζοντας inductive analog sensing με real-time click haptics, η τεχνολογία SUPERSTRIKE αλλάζει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται και γίνονται αισθητά τα clicks — προσφέροντας στους gamers πρωτοφανή απόκριση και tactile σιγουριά.

Με έως 10 επίπεδα ρύθμισης actuation και 5 επίπεδα rapid trigger reset, οι παίκτες μπορούν να προσαρμόσουν την ταχύτητα και την αίσθηση των clicks ανάλογα με το παιχνίδι ή τον ρόλο τους. Το haptic feedback εξασφαλίζει ότι κάθε click «νιώθεται» ακριβώς τη στιγμή που καταγράφεται, δίνοντας την απόλυτη αίσθηση ελέγχου σε συνθήκες υψηλής πίεσης.

Στην καρδιά αυτής της καινοτομίας βρίσκεται το Haptic Inductive Trigger System (HITS), το οποίο αντικαθιστά τα παραδοσιακά microswitches με ένα πλήρως αναλογικό σύστημα που μειώνει το latency έως και 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Caps, midlaner της G2 Esports, το περιέγραψε χαρακτηριστικά: «Η διαφορά μοιάζει με το να παίζεις σε LAN αντί για public servers».

Με βάρος μόλις 65 γραμμάρια, το PRO X2 SUPERSTRIKE συνεχίζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία του βραβευμένου SUPERLIGHT 2, ενσωματώνοντας παράλληλα τον HERO 2 Sensor και την Power of 8 τεχνολογία της Logitech G για ασυναγώνιστη ταχύτητα και ακρίβεια.

Κύρια Χαρακτηριστικά

SUPERSTRIKE Technology: Η πρώτη στον κόσμο καινοτομία που συνδυάζει inductive analog sensing με real-time click haptics, προσφέροντας την πιο γρήγορη και προσαρμόσιμη εμπειρία click.

Η πρώτη στον κόσμο καινοτομία που συνδυάζει inductive analog sensing με real-time click haptics, προσφέροντας την πιο γρήγορη και προσαρμόσιμη εμπειρία click. Customizable Control: Λεπτομερής ρύθμιση actuation με 10 βήματα και 5 επίπεδα reset , για clicks κομμένα και ραμμένα στο playstyle σου.

Λεπτομερής ρύθμιση actuation με και , για clicks κομμένα και ραμμένα στο playstyle σου. HERO 2 Sensor Pro-Grade: Παρακολούθηση με 888 IPS ταχύτητα , 88G επιτάχυνση και έως 44.000 DPI με sub-micron ακρίβεια.

Παρακολούθηση με , και έως με sub-micron ακρίβεια. LIGHTSPEED Wireless με 8 kHz Polling: Απόδοση επιπέδου ενσύρματου, με input κάθε 0,125 ms .

Απόδοση επιπέδου ενσύρματου, με input κάθε . Ultra-Lightweight Design: Μόλις 65 γρ. για άνεση και έλεγχο ακόμα και σε πολύωρο gaming.

Μόλις για άνεση και έλεγχο ακόμα και σε πολύωρο gaming. Αβίαστη Κίνηση: PTFE feet χωρίς πρόσθετα, με καμπυλωμένες άκρες για ομαλή ολίσθηση σε κάθε επιφάνεια.

PTFE feet χωρίς πρόσθετα, με καμπυλωμένες άκρες για ομαλή ολίσθηση σε κάθε επιφάνεια. Αυτονομία: Έως 90 ώρες συνεχούς κίνησης με μία μόνο φόρτιση.

Διαθεσιμότητα

Το Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως το Q1 2026 στο logitechg.com και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής με προτεινόμενη τιμή €179.99.